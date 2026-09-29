Cum pot fi recuperate lacunele elevilor fără ca orele remediale să devină o pedeapsă. Soluțiile propuse de directori

Una dintre principalele temeri este ca elevii care ajung la pregătire suplimentară să nu considere că sunt pedepsiți pentru rezultatele lor. Adina-Laura Voicu, directorul Colegiului Național „Spiru Haret” din Tulcea, atrage atenția că stigmatizarea poate compromite chiar scopul acestor activități.

Orele remediale ar trebui să arate diferit de o oră obișnuită

Repetarea aceleiași lecții în același mod nu înseamnă neapărat că un copil care nu a înțeles-o prima dată o va înțelege la a doua încercare. Acesta este unul dintre punctele ridicate de Camelia Mocanu, directorul Liceului Tehnologic „Anghel Saligny” din Tulcea.

În opinia sa, activitatea remedială ar trebui construită diferit: grupe mai mici, lucru diferențiat, exerciții practice și intervenții adaptate dificultăților fiecărui elev. În plus, școala ar trebui să urmărească progresul copiilor pentru a vedea dacă metodele folosite dau rezultate.

Astfel, înainte de organizarea activităților, școala trebuie să identifice exact ce nu stăpânește fiecare elev. Un copil poate avea probleme de înțelegere a unui text, în timp ce altul poate întâmpina dificultăți doar la anumite noțiuni. Tratarea tuturor acestor situații în același mod riscă să transforme programul remedial într-o simplă prelungire a zilei de școală.

Copiii nu trebuie să simtă că sunt pedepsiți

Modul în care sunt prezentate aceste ore elevilor poate conta la fel de mult ca materia lucrată. Adina-Laura Voicu consideră că activitatea remedială trebuie să fie una de sprijin, nu să capete imaginea unei sancțiuni pentru copiii cu rezultate mai slabe.

Directoarea avertizează că remedialul nu ar trebui să fie perceput drept o „corigență mascată”. Dacă elevul se simte etichetat pentru că trebuie să participe la aceste activități, eficiența lor poate fi afectată încă de la început.

Soluția indicată este un program flexibil, în care accentul să cadă pe susținerea reală a copilului. În practică, acest lucru presupune însă și rezolvarea unor probleme de organizare, de la găsirea spațiilor și introducerea activităților în orar până la asigurarea profesorilor necesari.