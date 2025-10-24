Ultima ora
Stelian Bujduveanu: Guvernul pregătește o hotărâre pentru reconstrucția blocului din Rahova. Păgubiții rămân proprietari
24 oct. 2025 | 10:18
de Badea Violeta

Temperatura ideală a centralei pentru apartamente de 50, 60 și 80 mp. Câte grade trebuie să setezi pentru confort și economie

UTILE
Temperatura ideală a centralei pentru apartamente de 50, 60 și 80 mp. Câte grade trebuie să setezi pentru confort și economie
Setarea ideala a centralei pentru apartamente mici si medii. Sursa foto: Profimedia

Setarea corectă a centralei termice este esențială pentru a asigura confortul locatarilor și pentru a economisi energie. Temperatura optimă poate varia în funcție de suprafața apartamentului și de izolarea termică, iar ajustările inteligente pot reduce semnificativ facturile de încălzire.

Care este temperatura recomandată pentru apartamentele mici și medii

Pentru apartamente cu suprafața între 50 și 80 mp, specialiștii în eficiență energetică recomandă menținerea unei temperaturi constante între 20 și 22°C în timpul zilei.

Această valoare asigură confort termic fără a supraîncărca centrala și sistemul de încălzire. În timpul nopții sau atunci când locuința nu este ocupată, temperatura poate fi redusă la 16–18°C pentru a economisi energie.

Vezi și:
Temperatura la care ar trebui să setezi centrala termică toamna. Mulţi fac prea cald în casă
Cât curent consumă o centrală electrică în funcție de putere: 6 kW, 9 kW, 12 kW și 24 kW

Reducerea graduală a temperaturii nu afectează confortul, dar poate aduce economii de până la 10–15% la facturile de încălzire, mai ales în apartamentele bine izolate.

Cum influențează suprafața apartamentului temperatura optimă

Apartamentele mai mari, de 80 mp, necesită un control mai atent al centralei, deoarece volumul de aer cald este mai mare. În aceste cazuri, menținerea unei temperaturi constante în jur de 21–22°C este ideală pentru încălzirea uniformă a tuturor camerelor.

În schimb, pentru locuințele de 50 sau 60 mp, centralele moderne cu termostat reglabil permit menținerea unei temperaturi optime cu un consum mai redus de energie.

Zona de confort poate fi atinsă rapid, iar diferențele între camere nu sunt semnificative. Ajustările trebuie făcute gradual pentru a evita fluctuațiile bruște care pot afecta atât confortul, cât și performanța centralei.

Cum poți economisi energie fără să pierzi confortul

Un alt aspect important este setarea centralelor în funcție de orele de utilizare ale apartamentului. Folosirea programatoarelor și termostatelor inteligente permite reducerea temperaturii în perioadele în care locuința nu este ocupată, apoi revenirea la valorile recomandate înainte ca locatarii să revină acasă.

Izolarea termică și etanșarea ferestrelor și ușilor completează aceste măsuri, contribuind la păstrarea căldurii în apartamentele de 50, 60 sau 80 mp. În plus, verificarea periodică a centralei și purjarea caloriferelor ajută la menținerea unui flux constant de căldură, evitând pierderile de energie și consumul inutil.

Astfel, prin setarea corectă a centralei, adaptată suprafeței apartamentului și folosind programe de economisire, este posibil să se atingă confortul dorit și să se reducă semnificativ consumul de energie, asigurând locuințelor căldură optimă și facturi mai mici.

Fenomen meteo rar și periculos, observat în România. Avertismentul specialiștilor de la ANM
Recomandări
WhatsApp va bloca ChatGPT și alți boți AI: Meta schimbă regulile platformei, de când intră în vigoare
WhatsApp va bloca ChatGPT și alți boți AI: Meta schimbă regulile platformei, de când intră în vigoare
Arhiva internetului ar putea fi pe butuci. Ce nu mai merge ca înainte și de ce ar trebui să te îngrijorezi
Arhiva internetului ar putea fi pe butuci. Ce nu mai merge ca înainte și de ce ar trebui să te îngrijorezi
Iată ce se întâmplă când apeși lung pe butonul de pornire al telefonului Samsung Galaxy – Funcție nouă, foarte utilă
Iată ce se întâmplă când apeși lung pe butonul de pornire al telefonului Samsung Galaxy – Funcție nouă, foarte utilă
Cometa interstelară 3I/ATLAS își schimbă direcția cozii. Astronomii observă un fenomen rar în Sistemul Solar
Cometa interstelară 3I/ATLAS își schimbă direcția cozii. Astronomii observă un fenomen rar în Sistemul Solar
Explicația din spatele concedierilor masive de la Meta Superintelligence Labs, conform directorului departamentului AI. De ce au fost dați afară oamenii, de fapt?
Explicația din spatele concedierilor masive de la Meta Superintelligence Labs, conform directorului departamentului AI. De ce au fost dați afară oamenii, de fapt?
Se schimbă amenzile rutiere în România și nu mai vin prin poștă. Cât de repede vor ajunge pe parbriz, sub formă de autocolant
Se schimbă amenzile rutiere în România și nu mai vin prin poștă. Cât de repede vor ajunge pe parbriz, sub formă de autocolant
Jumătate dintre adolescenții din România, în risc de dependență digitală. Fetele, prinse în rețelele sociale, băieții – în capcana jocurilor video
Jumătate dintre adolescenții din România, în risc de dependență digitală. Fetele, prinse în rețelele sociale, băieții – în capcana jocurilor video
Ce vezi pe SkyShowtime în luna noiembrie. De la Dexter la NCIS și Ozzy Osbourne
Ce vezi pe SkyShowtime în luna noiembrie. De la Dexter la NCIS și Ozzy Osbourne
Revista presei
Adevarul
Crescătorii lăsați fără despăgubiri după masacrul oilor: „Le împușcau parcă erau pe front, aveau drag să împuște”
Playsport.ro
Gigi Becali, revoluție la FCSB. Trei jucători, out. Ce transferuri va face: ”O să aduc cinci fotbaliști”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Au apărut imaginile cu momentul crimei comise de Emil Gânj. Autorul, căutat de peste 3 luni, e încă liber
Playtech Știri
Horoscop zilnic 24 octombrie 2025. Taurii sub presiune, Scorpionii primesc vești din trecut
Playtech Știri
Catinca și Oana Roman, departe de o posibilă împăcare. Ce mesaj a transmis fiica fostului premier: „Se folosește abuziv un nume”. EXCLUSIV
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...