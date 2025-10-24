Temperatura ideală a centralei pentru apartamente de 50, 60 și 80 mp. Câte grade trebuie să setezi pentru confort și economie

Setarea corectă a centralei termice este esențială pentru a asigura confortul locatarilor și pentru a economisi energie. Temperatura optimă poate varia în funcție de suprafața apartamentului și de izolarea termică, iar ajustările inteligente pot reduce semnificativ facturile de încălzire.

Care este temperatura recomandată pentru apartamentele mici și medii

Pentru apartamente cu suprafața între 50 și 80 mp, specialiștii în eficiență energetică recomandă menținerea unei temperaturi constante între 20 și 22°C în timpul zilei.

Această valoare asigură confort termic fără a supraîncărca centrala și sistemul de încălzire. În timpul nopții sau atunci când locuința nu este ocupată, temperatura poate fi redusă la 16–18°C pentru a economisi energie.

Reducerea graduală a temperaturii nu afectează confortul, dar poate aduce economii de până la 10–15% la facturile de încălzire, mai ales în apartamentele bine izolate.

Cum influențează suprafața apartamentului temperatura optimă

Apartamentele mai mari, de 80 mp, necesită un control mai atent al centralei, deoarece volumul de aer cald este mai mare. În aceste cazuri, menținerea unei temperaturi constante în jur de 21–22°C este ideală pentru încălzirea uniformă a tuturor camerelor.

În schimb, pentru locuințele de 50 sau 60 mp, centralele moderne cu termostat reglabil permit menținerea unei temperaturi optime cu un consum mai redus de energie.

Zona de confort poate fi atinsă rapid, iar diferențele între camere nu sunt semnificative. Ajustările trebuie făcute gradual pentru a evita fluctuațiile bruște care pot afecta atât confortul, cât și performanța centralei.

Cum poți economisi energie fără să pierzi confortul

Un alt aspect important este setarea centralelor în funcție de orele de utilizare ale apartamentului. Folosirea programatoarelor și termostatelor inteligente permite reducerea temperaturii în perioadele în care locuința nu este ocupată, apoi revenirea la valorile recomandate înainte ca locatarii să revină acasă.

Izolarea termică și etanșarea ferestrelor și ușilor completează aceste măsuri, contribuind la păstrarea căldurii în apartamentele de 50, 60 sau 80 mp. În plus, verificarea periodică a centralei și purjarea caloriferelor ajută la menținerea unui flux constant de căldură, evitând pierderile de energie și consumul inutil.

Astfel, prin setarea corectă a centralei, adaptată suprafeței apartamentului și folosind programe de economisire, este posibil să se atingă confortul dorit și să se reducă semnificativ consumul de energie, asigurând locuințelor căldură optimă și facturi mai mici.