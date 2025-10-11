Cum să păstrezi căldura într-un apartament din bloc vechi fără să dai drumul la calorifer la maximum

Pe măsură ce temperaturile scad și sezonul rece își face simțită prezența, tot mai mulți locatari ai blocurilor vechi se confruntă cu aceeași problemă: frigul care pătrunde rapid în locuință, în ciuda caloriferelor pornite. Lipsa unei izolații eficiente și ferestrele vechi sunt principalii factori care duc la pierderi semnificative de căldură. Totuși, există soluții simple și eficiente care te pot ajuta să menții căldura în casă fără a da caloriferul la maximum și fără a crește factura la energie.

Etanșează ferestrele și ușile pentru a opri curenții de aer

Primul pas în menținerea căldurii într-un apartament vechi este etanșarea ferestrelor și a ușilor. Chiar și cele mai mici fante pot permite pierderi considerabile de aer cald. Soluția este ieftină și rapidă: benzi izolatoare din cauciuc, burete sau silicon, care se montează ușor pe tocuri.

În cazul ferestrelor din lemn, o altă metodă eficientă este folosirea unei pelicule transparente termoizolante, care se aplică pe rama ferestrei și reduce pierderile de căldură cu până la 30%. Dacă locuiești la parter sau la ultimul etaj, merită să verifici și pragurile ușilor – zone adesea neglijate, dar prin care se pierde mult aer cald.

Folosește draperii groase și covoare pentru izolare suplimentară

Textilele joacă un rol esențial în conservarea căldurii. Draperiile groase din materiale dense, cum ar fi catifeaua sau lâna, reduc pierderile de căldură prin ferestre. Este recomandat ca acestea să acopere complet suprafața ferestrei și să fie trase pe timpul nopții.

În plus, covoarele groase sau mocheta pot izola podeaua, mai ales în apartamentele situate la parter sau deasupra unor spații neîncălzite. În locuințele din blocurile vechi, podeaua este adesea o sursă de frig, iar o acoperire textilă consistentă poate face o diferență considerabilă.

Mobilierul, amplasat strategic pentru a păstra căldura

Poziționarea mobilierului influențează și ea temperatura din cameră. Evită să blochezi caloriferele cu canapele, paturi sau dulapuri. Aerul cald trebuie să circule liber în jurul sursei de încălzire pentru a încălzi eficient camera.

Dacă pereții exteriori sunt foarte reci, poți lipi pe partea interioară panouri reflectorizante din folie de aluminiu în spatele caloriferelor. Acestea redirecționează căldura spre interiorul camerei, împiedicând pierderea ei prin perete.

Aerisește corect, dar scurt

Aerul proaspăt este necesar, dar modul în care aerisești influențează temperatura locuinței. Cea mai eficientă metodă este „aerisirea de șoc”: deschide ferestrele larg timp de 5-10 minute, de două-trei ori pe zi. În acest interval scurt, aerul se reîmprospătează complet, dar pereții nu apucă să se răcească.

În schimb, evită să lași ferestrele rabatate pentru perioade lungi – în acest fel, căldura se pierde constant, iar caloriferele trebuie să funcționeze mai mult pentru a restabili temperatura.

Folosește folii termoreflectante și paravane pentru ferestre

O metodă eficientă și accesibilă pentru a păstra căldura în interior este aplicarea foliilor termoreflectante. Acestea se montează direct pe sticla ferestrelor și creează o barieră care reduce pierderile de căldură.

În plus, poți utiliza paravane de fereastră sau rame secundare din plexiglas, care creează un strat suplimentar de aer izolat între interior și exterior, oferind o protecție similară ferestrelor termopan, dar la un cost mult mai redus.

Adaugă surse pasive de căldură și folosește lumina naturală

Profită la maximum de energia soarelui. Pe timpul zilei, trage draperiile pentru a permite luminii naturale să pătrundă în cameră și să încălzească spațiul. Noaptea, trage draperiile la loc pentru a păstra căldura acumulată.

De asemenea, poți amplasa oglinzi pe pereții opuși ferestrelor, astfel încât acestea să reflecte lumina și căldura naturală în întreaga cameră. Chiar dacă efectul este subtil, contribuie la un confort termic mai bun.