Ce s-ar putea schimba la Evaluarea Națională. Rezultatul nu ar mai trebui să depindă doar de examenele la română și matematică

„O evaluare naţională ideală ar trebui să pornească de la aceste standarde de evaluare pe care Ministerul le-a lansat deja. Să nu surprindă doar forța la limba română și matematică într-o anumită zi, ci să surprindă un proces complex, care să se desfășoare în patru ani”, a declarat ministrul delegat.

Oficialul a legat această abordare de propunerile formulate de ministrul Educației și Cercetării, Sorin Costreie. Acestea presupun evaluări care să verifice competențe din mai multe discipline, reunite în două direcții.

„Domnul ministru Costreie a lansat o altă formă de evaluare prin introducerea unor forme de evaluare transdisciplinare în speță, una umanistă și una axată pe STEM”, a spus Sorin Ionescu.

STEM reunește domeniile științei, tehnologiei, ingineriei și matematicii.

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Tezele unice și portofoliul de note, printre variantele discutate

Ministrul delegat a adus recent în discuție și posibilitatea introducerii unor teze cu subiecte unice la nivel național în fiecare an de gimnaziu. Notele obținute ar putea forma un portofoliu folosit la trecerea către liceu.

La Prima News, Sorin Ionescu a vorbit despre această variantă „astfel încât la finalul ciclului gimnazial să avem un portofoliu de note care să ducă către admiterea la liceu”. Oficialul a prezentat ideea ca bază de discuție cu experții în educație.

Separat, Sorin Costreie a propus, într-un interviu acordat Digi24 pe 25 octombrie, o probă de socio-umane și una de științe exacte. Ministrul a vorbit și despre luarea în calcul a evaluărilor susținute de copii în clasele a II-a, a IV-a și a VI-a.

Cele două direcții urmăresc o evaluare mai largă decât cea concentrată asupra probelor de la finalul clasei a VIII-a. Tezele unice și probele suplimentare sunt variante aflate în discuție, nu reguli introduse deja pentru actualii elevi de gimnaziu.