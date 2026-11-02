Ce s-ar putea schimba la Evaluarea Națională. Rezultatul nu ar mai trebui să depindă doar de examenele la română și matematică
Evaluarea Națională ar trebui să reflecte parcursul elevului pe durata gimnaziului, nu doar rezultatele obținute la română și matematică în zilele examenului, susține ministrul delegat pentru învățământul preuniversitar, Sorin Ionescu. Printre variantele discutate se află evaluările transdisciplinare și un portofoliu de note adunate în clasele a V-a–a VIII-a, iar eventualele schimbări ar viza generațiile care nu au început încă gimnaziul.
O evaluare care să urmărească întregul parcurs din gimnaziu
Sorin Ionescu a declarat pentru Observator că punctul de plecare pentru regândirea examenului ar trebui să fie standardele de evaluare lansate de Ministerul Educației. În viziunea sa, rezultatele ar trebui să surprindă un proces desfășurat pe durata celor patru ani de gimnaziu.
„O evaluare naţională ideală ar trebui să pornească de la aceste standarde de evaluare pe care Ministerul le-a lansat deja. Să nu surprindă doar forța la limba română și matematică într-o anumită zi, ci să surprindă un proces complex, care să se desfășoare în patru ani”, a declarat ministrul delegat.
Oficialul a legat această abordare de propunerile formulate de ministrul Educației și Cercetării, Sorin Costreie. Acestea presupun evaluări care să verifice competențe din mai multe discipline, reunite în două direcții.
„Domnul ministru Costreie a lansat o altă formă de evaluare prin introducerea unor forme de evaluare transdisciplinare în speță, una umanistă și una axată pe STEM”, a spus Sorin Ionescu.
STEM reunește domeniile științei, tehnologiei, ingineriei și matematicii.
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Tezele unice și portofoliul de note, printre variantele discutate
Ministrul delegat a adus recent în discuție și posibilitatea introducerii unor teze cu subiecte unice la nivel național în fiecare an de gimnaziu. Notele obținute ar putea forma un portofoliu folosit la trecerea către liceu.
La Prima News, Sorin Ionescu a vorbit despre această variantă „astfel încât la finalul ciclului gimnazial să avem un portofoliu de note care să ducă către admiterea la liceu”. Oficialul a prezentat ideea ca bază de discuție cu experții în educație.
Separat, Sorin Costreie a propus, într-un interviu acordat Digi24 pe 25 octombrie, o probă de socio-umane și una de științe exacte. Ministrul a vorbit și despre luarea în calcul a evaluărilor susținute de copii în clasele a II-a, a IV-a și a VI-a.
Cele două direcții urmăresc o evaluare mai largă decât cea concentrată asupra probelor de la finalul clasei a VIII-a. Tezele unice și probele suplimentare sunt variante aflate în discuție, nu reguli introduse deja pentru actualii elevi de gimnaziu.
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Pentru ce generații ar putea fi schimbat examenul
Pentru elevi și părinți, momentul aplicării este unul dintre punctele centrale ale declarațiilor. Sorin Ionescu a precizat că modificările trebuie raportate la generațiile care nu au intrat încă în ciclul de învățământ vizat.
„Orice discuție referitoare la modificări pe care le vom aduce evaluării naționale sau evaluărilor de la 2,4,6 va porni de la premisa că discutăm despre generaţiile care nu au intrat încă în ciclul de învățământ”, a declarat acesta.
Duminică, 1 noiembrie, ministrul delegat a reluat subiectul la TVR Info. El a spus că examenul trebuie regândit astfel încât generațiile aflate acum în ciclul primar să aibă, peste cinci–șase ani, o altă formă de evaluare.
Aceeași condiție a fost susținută și de Sorin Costreie. Ministrul Educației a explicat că elevii ar trebui să cunoască forma examenului încă de la intrarea în clasa a V-a, pentru ca regulile să fie clare pe durata gimnaziului.