Ce s-ar întâmpla în primele 24 de ore dacă România ar fi atacată. Planul de apărare explicat pe înțelesul tuturor

„Primul element de care Forțele Terestre au nevoie în primele 24 de ore de la activarea Articolului 5 este rețeaua stratificată de apărare antiaeriană, integrată cu capabilități de război electronic. Această rețea ar asigura protecție pentru populație și un scut tactic pentru acțiunile unităților militare”, a explicat generalul, conform Adevarul.ro.

Pe înțelesul tuturor, acest lucru înseamnă că România ar încerca să intercepteze cât mai rapid dronele, rachetele și aeronavele inamice înainte ca acestea să lovească orașe, baze militare, centrale electrice, poduri sau alte obiective strategice. Odată asigurată protecția aeriană, următorul pas ar fi lovirea țintelor importante ale adversarului.

Generalul Marin a explicat că România s-ar baza pe sisteme de artilerie modernă și pe lansatoarele HIMARS pentru a ataca obiective aflate la distanțe mari.

„Un alt element necesar în primele ore sunt artileria și rachetele cu rază lungă și foarte lungă de acțiune și precizie ridicată”, a precizat acesta.

Aceste sisteme sunt capabile să lovească depozite de muniție, centre de comandă, poziții de artilerie sau alte obiective importante înainte ca acestea să producă efecte asupra teritoriului României.

Cât de repede se pot deplasa trupele

Una dintre întrebările frecvente este dacă România poate muta rapid forțe militare dintr-o parte în alta a țării. Potrivit șefului Forțelor Terestre, transporturile militare au prioritate pe calea ferată și pe drumurile naționale, însă viteza de deplasare depinde de infrastructura existentă.

Podurile, tunelurile, viaductele și capacitatea rețelei feroviare influențează direct mobilitatea militară. Cu toate acestea, generalul consideră că situația s-a îmbunătățit în ultimii ani și că infrastructura rutieră este într-un proces continuu de dezvoltare.

NATO reprezintă principalul avantaj al României

Unul dintre cele mai importante atuuri ale României este apartenența la NATO.

„Prezența pe teritoriul României a comandamentelor și unităților aliate facilitează integrarea rapidă a forțelor”, a explicat generalul Marin.

În practică, acest lucru înseamnă că România nu ar acționa singură. Forțele aliate aflate deja în țară ar participa imediat la apărare, iar alte trupe și echipamente ar începe să sosească din statele membre NATO.