Armata Română face angajări. Aproape 6.800 de posturi sunt disponibile. Ce salarii primesc soldații și gradații profesioniști
Ministerul Apărării Naționale a dat startul unei noi campanii de recrutare pentru soldați și gradați profesioniști, seria I din 2026. Potrivit anunțului oficial, în unitățile militare din întreaga țară sunt disponibile 6.763 de locuri pentru cei care doresc să urmeze o carieră în Armata Română.
Persoanele interesate își pot depune dosarele direct la unitățile militare unde există posturi vacante. Informații suplimentare despre procesul de înscriere și selectare pot fi obținute prin intermediul birourilor de informare-recrutare din fiecare județ.
Ce salarii primesc soldații și gradații profesioniști
Cei care sunt admiși beneficiază de o soldă netă care variază, în funcție de funcție și atribuții, între 3.523 și 4.689 de lei.
Lista completă a locurilor disponibile, precum și detalii despre specializări și procedura de recrutare sunt disponibile prin structurile teritoriale ale Ministerului Apărării Naționale și pe platforma dedicată recrutării.
Ce condiții trebuie să îndeplinească viitorii candidați
Pe lângă criteriile specifice fiecărei specializări, Ministerul Apărării a stabilit și o serie de condiții generale pe care trebuie să le respecte toți candidații.
Astfel, aceștia trebuie să aibă cetățenie română și domiciliul în România de cel puțin șase luni la data începerii programului de formare. De asemenea, nu trebuie să fi fost condamnați pentru infracțiuni incompatibile cu statutul de militar.
Candidații trebuie să fie declarați apți din punct de vedere medical și psihologic în urma evaluărilor efectuate de structurile specializate ale ministerului.
Totodată, persoanele care fac parte din partide politice, organizații incompatibile cu statutul militar sau care ocupă anumite funcții de conducere în societăți comerciale trebuie să renunțe la aceste calități dacă sunt admise.
Ministerul Apărării precizează că recrutarea face parte din programul de completare a efectivelor Armatei Române și reprezintă una dintre cele mai ample campanii de angajare organizate în acest an.
Armata Română face angajări în 2026. Sunt disponibile aproape 6.800 de posturi pentru soldați și gradați profesioniști
Cum se desfășoară procesul de selecție
După depunerea dosarului, candidații trebuie să parcurgă mai multe etape de evaluare. Acestea includ verificarea documentelor, testarea aptitudinilor psihologice, examinarea medicală și evaluarea capacității fizice.
Ministerul Apărării subliniază că doar persoanele declarate apte la toate probele pot continua procesul de recrutare și pot fi repartizate pe unul dintre posturile disponibile.
Pentru mulți dintre cei care aleg o carieră militară, stabilitatea locului de muncă reprezintă unul dintre principalele avantaje. În plus, personalul militar beneficiază de drepturi și facilități prevăzute de legislația în vigoare.
Unde sunt disponibile posturile
Cele 6.763 de locuri sunt repartizate în unități militare din toate regiunile țării. Posturile vizează diferite arme și specializări, în funcție de necesarul de personal al fiecărei structuri din cadrul Ministerului Apărării Naționale.
Cei interesați pot consulta lista completă a locurilor vacante și pot afla detalii despre specializările disponibile la centrele militare zonale și județene sau pe platforma de recrutare a ministerului.
Autoritățile încurajează în special tinerii aflați la început de drum profesional să ia în considerare o carieră militară, în contextul în care Armata Română continuă procesul de modernizare și de consolidare a efectivelor.
Ce beneficii au militarii profesioniști
Pe lângă solda lunară, soldații și gradații profesioniști beneficiază de echipament gratuit, asistență medicală, concedii și alte drepturi prevăzute pentru personalul militar.
De asemenea, pe parcursul carierei, aceștia pot participa la programe de perfecționare și instruire, iar în funcție de rezultatele obținute și de experiența acumulată pot avansa în grad și pot ocupa funcții cu nivel salarial mai ridicat.
Reprezentanții Ministerului Apărării precizează că această campanie de recrutare este una dintre cele mai importante din ultimii ani și urmărește completarea necesarului de personal din unitățile militare aflate în întreaga țară.