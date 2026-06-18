Armata Română face angajări. Aproape 6.800 de posturi sunt disponibile. Ce salarii primesc soldații și gradații profesioniști

Ce salarii primesc soldații și gradații profesioniști

Cei care sunt admiși beneficiază de o soldă netă care variază, în funcție de funcție și atribuții, între 3.523 și 4.689 de lei.

Lista completă a locurilor disponibile, precum și detalii despre specializări și procedura de recrutare sunt disponibile prin structurile teritoriale ale Ministerului Apărării Naționale și pe platforma dedicată recrutării.

Ce condiții trebuie să îndeplinească viitorii candidați

Pe lângă criteriile specifice fiecărei specializări, Ministerul Apărării a stabilit și o serie de condiții generale pe care trebuie să le respecte toți candidații.

Astfel, aceștia trebuie să aibă cetățenie română și domiciliul în România de cel puțin șase luni la data începerii programului de formare. De asemenea, nu trebuie să fi fost condamnați pentru infracțiuni incompatibile cu statutul de militar.

Candidații trebuie să fie declarați apți din punct de vedere medical și psihologic în urma evaluărilor efectuate de structurile specializate ale ministerului.

Totodată, persoanele care fac parte din partide politice, organizații incompatibile cu statutul militar sau care ocupă anumite funcții de conducere în societăți comerciale trebuie să renunțe la aceste calități dacă sunt admise.

Ministerul Apărării precizează că recrutarea face parte din programul de completare a efectivelor Armatei Române și reprezintă una dintre cele mai ample campanii de angajare organizate în acest an.