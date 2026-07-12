Mașina se oprește în mers și pornește după câteva minute: senzor, pompă sau contact electric

O mașină care se oprește în mers, apoi pornește din nou după câteva minute, poate da impresia unei defecțiuni grave și greu de prins. În realitate, tocmai pauza aceea scurtă este un indiciu important. Când un motor se oprește brusc, fără să fi existat înainte pierdere clară de putere, fum sau zgomote mecanice, problema este adesea legată de alimentare, semnal electric sau un senzor care cedează la cald. Situația trebuie tratată cu atenție, mai ales dacă oprirea se întâmplă în trafic, la depășiri sau în intersecții. Primul pas nu este schimbarea pieselor la întâmplare, ci observarea momentului în care apare simptomul: motor cald sau rece, la ralanti sau în sarcină, cu martori aprinși sau fără.

Când senzorul poate opri motorul fără avertisment

Un suspect frecvent este senzorul de poziție al arborelui cotit, numit uneori senzor vibrochen. Acesta transmite calculatorului motorului informația esențială despre rotația motorului. Dacă semnalul dispare, calculatorul nu mai știe când să comande injecția și aprinderea, iar motorul se poate opri ca și cum ar fi fost tăiat contactul. Un indiciu clasic este oprirea după încălzire și repornirea după câteva minute, când senzorul se răcește ușor. Nu este o regulă absolută, dar este o pistă foarte bună.