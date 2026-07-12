Mașina se oprește în mers și pornește după câteva minute: senzor, pompă sau contact electric
O mașină care se oprește în mers, apoi pornește din nou după câteva minute, poate da impresia unei defecțiuni grave și greu de prins. În realitate, tocmai pauza aceea scurtă este un indiciu important. Când un motor se oprește brusc, fără să fi existat înainte pierdere clară de putere, fum sau zgomote mecanice, problema este adesea legată de alimentare, semnal electric sau un senzor care cedează la cald. Situația trebuie tratată cu atenție, mai ales dacă oprirea se întâmplă în trafic, la depășiri sau în intersecții. Primul pas nu este schimbarea pieselor la întâmplare, ci observarea momentului în care apare simptomul: motor cald sau rece, la ralanti sau în sarcină, cu martori aprinși sau fără.
Când senzorul poate opri motorul fără avertisment
Un suspect frecvent este senzorul de poziție al arborelui cotit, numit uneori senzor vibrochen. Acesta transmite calculatorului motorului informația esențială despre rotația motorului. Dacă semnalul dispare, calculatorul nu mai știe când să comande injecția și aprinderea, iar motorul se poate opri ca și cum ar fi fost tăiat contactul. Un indiciu clasic este oprirea după încălzire și repornirea după câteva minute, când senzorul se răcește ușor. Nu este o regulă absolută, dar este o pistă foarte bună.
La unele mașini, simptomele pot fi însoțite de pornire lungă, turometru care cade instant sau lipsa oricărei reacții până când piesa revine temporar. O diagnoză corectă ar trebui să verifice erorile memorate, valorile live și semnalul senzorului în momentul în care motorul nu mai pornește. Dacă verificarea se face când mașina merge normal, defecțiunea poate să nu apară deloc.
Pompa de combustibil și contactele electrice nu trebuie ignorate
Pompa de combustibil poate produce simptome asemănătoare. Când se încălzește, o pompă obosită poate pierde presiune sau se poate opri intermitent. Motorul se stinge, iar după câteva minute pornește din nou, până când problema revine. Aici ajută măsurarea presiunii de combustibil și verificarea releului, a siguranțelor și a alimentării electrice a pompei. Nu este suficient să se audă pompa pentru o secundă la punerea contactului; important este dacă menține presiunea corectă în mers.
Contactele electrice sunt o altă cauză subestimată. O bornă slăbită, o masă oxidată, un releu cu contact imperfect sau un cablu fisurat pot întrerupe alimentarea calculatorului motorului, a pompei sau a sistemului de aprindere. De aceea, înainte de piese scumpe, merită verificată bateria, bornele, cablurile de masă, siguranțele și mufele expuse la vibrații sau căldură. Diagnosticul bun începe cu lucrurile simple, pentru că o întrerupere electrică mică poate imita o defecțiune majoră.