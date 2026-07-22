Ce s-a întâmplat cu adevărat la Pompei? Un arheolog demontează unul dintre cele mai mari mituri despre erupția Vezuviului

Pompei nu a fost un oraș în care au murit toți locuitorii

Profesorul Caitie Barrett, arheolog și explorator National Geographic, explică faptul că unul dintre cele mai răspândite mituri este acela că întreaga populație a orașului a fost ucisă în timpul erupției.

La momentul dezastrului, în Pompei locuiau aproximativ 20.000 de persoane. Totuși, până în prezent, dovezile arheologice indică existența a aproximativ 2.000 de victime, ceea ce înseamnă că majoritatea locuitorilor au reușit să părăsească orașul înainte de momentul culminant al erupției.

Specialiștii cred că populația a avut la dispoziție suficient timp pentru a înțelege că situația devenea periculoasă. În zilele dinaintea erupției, cutremurele de pământ s-au înmulțit, iar acestea ar fi reprezentat un avertisment pentru o parte dintre locuitori.

Descoperirea care sugerează că unii romani știau ce urma să se întâmple

Unul dintre cele mai interesante exemple prezentate în documentar este cel al Juliei Felix, o femeie de afaceri din Pompei.

Mult timp, cercetătorii au crezut că proprietarul complexului de băi era un bărbat numit Julius Felix. Analiza documentelor și a inscripțiilor descoperite ulterior a arătat însă că era vorba despre Julia Felix, una dintre numeroasele femei care dețineau proprietăți și conduceau afaceri în orașul roman.

Vestigiile descoperite în clădire ridică numeroase semne de întrebare. În momentul în care complexul a fost acoperit de cenușă, nu mai existau cai, căruțe sau bunuri de valoare în interior. Arheologii consideră că acestea fuseseră evacuate înainte de erupție, ceea ce sugerează existența unui plan de părăsire a orașului.

Nu se știe însă cu certitudine ce a determinat-o pe Julia Felix să ia această decizie. Potrivit profesorului Barrett, arheologia poate reconstrui faptele, dar nu poate explica întotdeauna ce gândeau oamenii în urmă cu aproape două milenii.