Ce poți vedea pe SkyShowtime în decembrie și ianuarie: seriale noi, filme cu Steven Spielberg și revenirea francizei Scary Movie
SkyShowtime pregătește o serie de premiere pentru decembrie 2026 și ianuarie 2027, cu seriale noi, sezoane ale unor producții cunoscute și filme care ajung în exclusivitate pe platformă. Printre titlurile anunțate se numără sezonul al doilea din „Sweetpea”, serialul „Frisco King”, scris de Taylor Sheridan, și „TED: The Animated Series”, producția semnată de Seth MacFarlane care continuă povestea filmelor „Ted” și „Ted 2”.
Oferta include și producții cu distribuții cunoscute, precum „Ziua Adevărului”, filmul original regizat de Steven Spielberg, cu Emily Blunt și Colin Firth, dar și „Jackass: Ultimul și Cel Mai Bun”. În paralel, vor continua mai multe seriale urmărite de public, printre care „Tulsa King”, „Dexter: Resurrection” și „Yellowjackets”. Platforma aduce și o selecție de filme de Crăciun, disponibile deja pentru vizionare.
Ce seriale noi apar pe SkyShowtime în decembrie 2026
Prima premieră importantă a lunii este sezonul al doilea din „Sweetpea” („O scumpete de fată”), care are șase episoade. Primele trei vor fi disponibile în exclusivitate pe SkyShowtime din 1 decembrie, iar următoarele vor apărea săptămânal. Ella Purnell revine în rolul lui Rhiannon Lewis, o tânără aparent timidă, dar cu instincte ucigașe, care încearcă să-și gestioneze viața după evenimentele din primul sezon.
Personajul se confruntă cu mai multe schimbări: primește o promovare, începe o nouă relație și trebuie să facă față urmăririi continue din partea Marinei. În același timp, sora sa vrea să vândă casa familiei, iar apariția unui criminal imitator amenință să-i dezvăluie secretele. Pe măsură ce numărul victimelor crește, Rhiannon începe să se întrebe dacă fostul ei iubit, AJ, avea dreptate atunci când o considera un monstru.
Pe 7 decembrie debutează „The F Ward” („Secția F – Ultima șansă”), un serial cu șase episoade, disponibile integral din ziua premierei. Povestea urmărește un grup de medici rezidenți trimiși într-un spital subfinanțat, unde primesc ultima oportunitate de a-și încheia pregătirea profesională. Într-un mediu în care deciziile pot face diferența dintre viață și moarte, aceștia trebuie să-și înfrunte nesiguranțele, trecutul și propriile limite.
„Couples Therapy” revine pe 13 decembrie cu partea A a sezonului al cincilea, care cuprinde nouă episoade disponibile integral. Serialul documentar oferă acces la ședințele săptămânale de terapie ale unor cupluri reale, sub îndrumarea psihoterapeutei Dr. Orna Guralnik. Participanții încearcă să-și înțeleagă problemele, să vorbească deschis despre sentimente și să găsească soluții pentru relațiile lor.
Tot în decembrie, pe 14, apare sezonul al doilea din „Piedone: A Cop in Naples”, cu trei episoade disponibile simultan. Inspectorul Vincenzo Palmieri se întoarce la Napoli după patru ani de exil autoimpus, hotărât să-și rezolve problemele din trecut. Metodele sale neconvenționale îl pun în contrast cu noua șefă, comisarul Sonia Ascarelli, care respectă cu strictețe regulile. Cei doi trebuie să colaboreze pentru a rezolva cazuri dificile, de la crime și jafuri până la confruntări cu lideri ai Mafiei. În paralel, Vincenzo încearcă să-l găsească pe infractorul pe care nu a reușit niciodată să-l prindă.
Pe 21 decembrie începe „Frisco King”, un serial scris de Taylor Sheridan, cunoscut pentru producții precum „Yellowstone” și „Tulsa King”. Primul sezon are opt episoade, dintre care primele două vor fi disponibile din ziua lansării, iar celelalte vor apărea săptămânal. Acțiunea îl urmărește pe Lee Washington, un gangster experimentat din New Orleans care ajunge în Frisco, Texas. În spatele aparenței perfecte a suburbiilor americane, acesta descoperă o rețea de escrocherii și oportunități ilegale.
Lee își construiește propria afacere, recrutând un protejat ambițios, un șofer loial și mai mulți parteneri excentrici. Escrocheriile de mici dimensiuni se transformă treptat în operațiuni tot mai profitabile, dar și mai periculoase. Pe măsură ce influența sa crește, gangsterul trebuie să anticipeze fiecare mișcare a celor care îi pot amenința poziția.
Premierele din ianuarie: TED, avocați în război și aventuri arheologice
Luna ianuarie începe cu „Dalliance” („Provocările dragostei”), un serial de șase episoade care va fi disponibil integral din 7 ianuarie. Povestea îl are în centru pe Billy, un fost cameraman trecut de 60 de ani, care are în spate o căsnicie fericită de patru decenii alături de Rose. Viața lui se schimbă după ce o întâlnește pe Dani, o femeie de aceeași vârstă, în timpul unei călătorii cu feribotul din portul Sydney. Relația neașteptată se încheie brusc și în mod șocant, iar familia și prietenii lui Billy trebuie să suporte consecințele alegerilor sale.
Pe 22 ianuarie este programată premiera „DIG”, o producție cu zece episoade. Primele trei vor putea fi urmărite din prima zi, urmând ca restul să fie lansate săptămânal. Serialul prezintă o echipă de arheologi și un grup de studenți care își petrec vara lucrând la un sit arheologic din Grecia. Descoperirea unui artefact rar transformă activitatea lor într-o aventură neașteptată.
Printre producătorii executivi se numără Mike Schur și Amy Poehler, cunoscuți pentru implicarea în proiecte de comedie și televiziune, alături de J.J. Philbin, Morgan Sackett, Dean Holland, Dave Becky, David Miner, Sharon Jackson, Kate Arend și Jordan Grief.
Pe 28 ianuarie începe „WAR”, un serial cu opt episoade, dintre care primele două vor fi disponibile la lansare, iar celelalte vor apărea săptămânal. Povestea pornește de la destrămarea spectaculoasă a căsniciei unor celebrități, eveniment care declanșează un conflict între două firme londoneze de avocatură specializate în divorțuri: Cathcarts și Taylor and Burn.
În mijlocul confruntării ajunge Johnny Warren, un tânăr care aspiră la o carieră în avocatură și acceptă un loc de muncă lipsit de etică pentru a pătrunde în lumea exclusivistă a profesiei. El se alătură echipei Taylor and Burn, dar lucrează în secret pentru rivalii de la Cathcarts, cărora le transmite informații despre fiecare mișcare a adversarilor. Cele două firme ajung să se confrunte într-un caz care promite să fie cel mai mediatizat și costisitor din istoria lor. Serialul este realizat de creatorul producțiilor „Lupin” și „Hijack” și îi are în distribuție pe Dominic West, Sienna Miller și Archie Renaux.
Ultima premieră importantă a lunii este „TED: The Animated Series”, disponibilă integral din 30 ianuarie. Prima parte a sezonului, notată 1A, cuprinde opt episoade și continuă povestea filmelor „Ted” și „Ted 2”, fiind realizată de Seth MacFarlane. Acțiunea are loc la 12 ani după evenimentele din ultimul film. John și ursulețul Ted sunt acum vecini, fiecare având propria familie și un loc de muncă fără prea multe perspective. Cei doi continuă să-și alimenteze reciproc ideile neinspirate despre căsnicie, creșterea copiilor și dificultățile vieții de adult.
Ce seriale cunoscute continuă cu episoade noi în decembrie și ianuarie
Pe lângă producțiile aflate la început de drum, SkyShowtime păstrează în program și mai multe seriale care continuă cu episoade noi în următoarele două luni. „Where The Sun Always Shines” ajunge la sezonul al doilea, cu episoade lansate în fiecare luni și finalul programat pentru 14 decembrie. Din distribuție fac parte Per Lasson, Lisa Linnertorp, Erik „Jerka” Johansson, Rakel Wärmländer și Kristofer Hivju.
Sezonul al patrulea din „Tulsa King”, cu Sylvester Stallone, Martin Starr și Jay Will, continuă cu episoade noi în fiecare joi. Finalul este programat pentru 24 decembrie. „Dexter: Resurrection” („Dexter: Renașterea”) revine cu sezonul al doilea, episoadele fiind lansate în fiecare sâmbătă, până la finalul programat pentru 2 ianuarie. Michael C. Hall, Jack Alcott, Uma Thurman și Brian Cox fac parte din distribuție.
Tot în ianuarie se încheie sezonul al patrulea din „Yellowjackets”, care are episoade noi în fiecare luni și ajunge la final pe 25 ianuarie. Serialul le are în distribuție pe Melanie Lynskey, Tawny Cypress, Christina Ricci și Hilary Swank.
În același timp, „Marshals” continuă cu sezonul al doilea. Episoadele noi vor fi lansate în fiecare vineri, iar finalul sezonului este programat pentru 19 martie. Luke Grimes, Logan Marshall-Green și Arielle Kebbel se numără printre actorii din distribuție.
Filmele care ajung pe SkyShowtime în decembrie și ianuarie
Oferta de filme începe pe 4 decembrie cu „Comedie de groază” (2026), o producție de comedie care readuce în prim-plan personaje cunoscute din franciza „Scary Movie”. Cindy, Brenda, Shorty și Ray se întorc, dar de această dată au de-a face cu un nou criminal mascat, care nu respectă nicio regulă. Marlon Wayans, Shawn Wayans, Anna Faris și Regina Hall fac parte din distribuție.
Pe 13 decembrie apare documentarul „Boyzone: One For The Road”, care urmărește revenirea trupei Boyzone pe scenă în iunie 2026, în cadrul a două concerte organizate pe Emirates Stadium. După ultimul turneu din 2019, membrii formației s-au reunit pentru un moment pe care mulți fani nu mai credeau că îl vor vedea. Documentarul surprinde tensiunile nerezolvate, lucrurile rămase nespuse și dorința artiștilor de a încheia acest capitol în propriile condiții. Producția vorbește despre prietenie, iertare, trecerea timpului și legătura dintre trupă și publicul care i-a urmărit de-a lungul anilor.
Pe 17 decembrie este programată comedia romantică „Tu, Eu Și Toscana”, cu Halle Bailey și Regé-Jean Page. Anna ajunge să se dea drept logodnica unui bărbat și locuiește fără invitație în vila acestuia din Italia. Situația devine complicată atunci când se îndrăgostește de vărul presupusului logodnic, iar minciuna inițială se transformă într-o poveste de dragoste neașteptată.
O zi mai târziu, pe 18 decembrie, intră în catalog „Familia Sălbaticilor”, o comedie-dramă plasată în Anglia secolului al XVIII-lea. Un arivist fără scrupule, interpretat de Richard E. Grant, și soția sa inteligentă și incisivă, jucată de Claire Foy, organizează un weekend fastuos pentru elita societății. Planurile lor sunt însă amenințate de datorii și conflicte de orgolii, iar evenimentul se transformă într-un haos decadent și sângeros.
Prima premieră cinematografică importantă din ianuarie este „Obsesia”, un film horror disponibil din 1 ianuarie. Povestea urmărește un romantic incurabil care rupe misterioasa „One Wish Willow” pentru a cuceri persoana de care este îndrăgostit. Dorința i se împlinește, însă fericirea se transformă rapid într-un coșmar, după ce descoperă că unele dorințe vin cu un preț întunecat.
Pe 8 ianuarie revine echipa din „Jackass: Ultimul și Cel Mai Bun”, într-o ultimă serie de cascadorii periculoase și farse care marchează finalul francizei. Johnny Knoxville, Steve-O și Chris Pontius fac parte din distribuție.
Pe 11 ianuarie este programat „Ziua Adevărului”, filmul original de acțiune și science-fiction creat și regizat de Steven Spielberg. Povestea pornește de la o întrebare: cum ar reacționa omenirea dacă ar afla că nu suntem singuri în Univers și dacă cineva ar putea demonstra acest lucru celor opt miliarde de oameni? Din distribuție fac parte Emily Blunt, Josh O’Connor, Colin Firth, Eve Hewson și Colman Domingo. Emily Blunt este câștigătoare a unui premiu SAG și nominalizată la Oscar, Josh O’Connor are în palmares premii Emmy și Globul de Aur, iar Colin Firth este laureat al premiului Oscar. Colman Domingo a primit două nominalizări la Oscar.
Ultima premieră de film anunțată pentru această perioadă este „Strung”, un horror regizat de Malcolm D. Lee, disponibil din 26 ianuarie. Protagonista este o violonistă talentată care acceptă un post prestigios de profesoară de muzică pentru fiica unei familii influente și misterioase. Odată ajunsă în lumea opulentă a acesteia, femeia descoperă secrete tulburătoare care o fac să-și pună la îndoială siguranța, visurile și propria luciditate.
Pentru perioada sărbătorilor, SkyShowtime are deja disponibile și mai multe producții tematice. Printre acestea se numără „Patrula Cățelușilor: Misiune de Crăciun” (2025), „Blaze și mașinile uriașe: Puterea Crăciunului” (2025), „Dr. Seuss’ How the Grinch Stole Christmas”, cu Jim Carrey, Taylor Momsen, Jeffrey Tambor și Christine Baranski, dar și animația „Grinch”.
Lista continuă cu „O nouă poveste de Crăciun”, în care joacă Emilia Clarke, Henry Golding, Emma Thompson și Michelle Yeoh, „Vacanța”, cu Kate Winslet, Cameron Diaz, Jude Law și Jack Black, „This is Christmas”, cu Alfred Enoch, Kaya Scodelario și Timothy Spall, precum și „Too Close For Christmas”, cu Chad Michael Murray și Jessica Lowndes. Toate aceste titluri sunt disponibile deja în exclusivitate pe SkyShowtime.