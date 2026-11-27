Ce seriale noi apar pe SkyShowtime în decembrie 2026

Prima premieră importantă a lunii este sezonul al doilea din „Sweetpea” („O scumpete de fată”), care are șase episoade. Primele trei vor fi disponibile în exclusivitate pe SkyShowtime din 1 decembrie, iar următoarele vor apărea săptămânal. Ella Purnell revine în rolul lui Rhiannon Lewis, o tânără aparent timidă, dar cu instincte ucigașe, care încearcă să-și gestioneze viața după evenimentele din primul sezon.

Personajul se confruntă cu mai multe schimbări: primește o promovare, începe o nouă relație și trebuie să facă față urmăririi continue din partea Marinei. În același timp, sora sa vrea să vândă casa familiei, iar apariția unui criminal imitator amenință să-i dezvăluie secretele. Pe măsură ce numărul victimelor crește, Rhiannon începe să se întrebe dacă fostul ei iubit, AJ, avea dreptate atunci când o considera un monstru.

Pe 7 decembrie debutează „The F Ward” („Secția F – Ultima șansă”), un serial cu șase episoade, disponibile integral din ziua premierei. Povestea urmărește un grup de medici rezidenți trimiși într-un spital subfinanțat, unde primesc ultima oportunitate de a-și încheia pregătirea profesională. Într-un mediu în care deciziile pot face diferența dintre viață și moarte, aceștia trebuie să-și înfrunte nesiguranțele, trecutul și propriile limite.

„Couples Therapy” revine pe 13 decembrie cu partea A a sezonului al cincilea, care cuprinde nouă episoade disponibile integral. Serialul documentar oferă acces la ședințele săptămânale de terapie ale unor cupluri reale, sub îndrumarea psihoterapeutei Dr. Orna Guralnik. Participanții încearcă să-și înțeleagă problemele, să vorbească deschis despre sentimente și să găsească soluții pentru relațiile lor.

Tot în decembrie, pe 14, apare sezonul al doilea din „Piedone: A Cop in Naples”, cu trei episoade disponibile simultan. Inspectorul Vincenzo Palmieri se întoarce la Napoli după patru ani de exil autoimpus, hotărât să-și rezolve problemele din trecut. Metodele sale neconvenționale îl pun în contrast cu noua șefă, comisarul Sonia Ascarelli, care respectă cu strictețe regulile. Cei doi trebuie să colaboreze pentru a rezolva cazuri dificile, de la crime și jafuri până la confruntări cu lideri ai Mafiei. În paralel, Vincenzo încearcă să-l găsească pe infractorul pe care nu a reușit niciodată să-l prindă.

Pe 21 decembrie începe „Frisco King”, un serial scris de Taylor Sheridan, cunoscut pentru producții precum „Yellowstone” și „Tulsa King”. Primul sezon are opt episoade, dintre care primele două vor fi disponibile din ziua lansării, iar celelalte vor apărea săptămânal. Acțiunea îl urmărește pe Lee Washington, un gangster experimentat din New Orleans care ajunge în Frisco, Texas. În spatele aparenței perfecte a suburbiilor americane, acesta descoperă o rețea de escrocherii și oportunități ilegale.

Lee își construiește propria afacere, recrutând un protejat ambițios, un șofer loial și mai mulți parteneri excentrici. Escrocheriile de mici dimensiuni se transformă treptat în operațiuni tot mai profitabile, dar și mai periculoase. Pe măsură ce influența sa crește, gangsterul trebuie să anticipeze fiecare mișcare a celor care îi pot amenința poziția.