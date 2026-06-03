Ce poți face dacă fratele a moștenit casa părinților, iar tu nu ai primit nimic. În ce condiții poți contesta împărțirea moștenirii
Există situații în care, după decesul părinților, unul dintre copii devine proprietarul casei, iar ceilalți consideră că au fost excluși de la moștenire. Totuși, faptul că fratele a primit locuința nu înseamnă automat că împărțirea bunurilor este ilegală.
Potrivit Codului Civil, copiii sunt moștenitori rezervatari și beneficiază de anumite drepturi succesorale care trebuie respectate.
Cum poate ajunge casa unui singur copil
Locuința poate ajunge în proprietatea unui singur copil prin:
- testament;
- donație făcută în timpul vieții;
- contract de întreținere;
- contract de vânzare-cumpărare;
- partaj realizat cu acordul tuturor moștenitorilor.
În aceste situații, simplul fapt că un singur copil a primit casa nu reprezintă o încălcare a legii.
Ce este rezerva succesorală
Rezerva succesorală reprezintă partea din moștenire care este protejată de lege în favoarea anumitor moștenitori.
Copiii defunctului au dreptul la această rezervă succesorală, chiar dacă există un testament prin care majoritatea bunurilor sunt lăsate unei singure persoane.
Dacă donațiile sau dispozițiile testamentare depășesc limitele prevăzute de lege și afectează rezerva succesorală, acestea pot fi reduse prin hotărâre judecătorească.
În ce situații poate fi contestată moștenirea
Moștenirea poate fi contestată dacă:
- testamentul nu respectă condițiile legale;
- există suspiciuni privind capacitatea testatorului la momentul întocmirii testamentului;
- au fost încălcate drepturile moștenitorilor rezervatari;
- certificatul de moștenitor conține erori;
- anumite bunuri au fost omise din masa succesorală;
- există dispute privind donațiile făcute înainte de deces.
Fiecare situație este analizată separat, în funcție de documentele existente și de probele prezentate.
Ce documente trebuie verificate
Dacă fratele a primit casa, este recomandat să fie analizate:
- certificatul de moștenitor;
- testamentul;
- actele de proprietate ale imobilului;
- contractele de donație;
- contractele de întreținere;
- extrasele de carte funciară;
- documentele privind alte bunuri care au aparținut părinților.
Aceste acte pot clarifica modul în care a fost transmis dreptul de proprietate.
Ce poți face dacă consideri că drepturile tale au fost încălcate
Primul pas este solicitarea tuturor documentelor referitoare la succesiune și la proprietate.
Ulterior, situația poate fi analizată de un notar sau de un avocat specializat în drept succesoral pentru a stabili dacă există motive legale pentru contestarea testamentului, a donației sau a certificatului de moștenitor.
Dacă nu se ajunge la o înțelegere între moștenitori, litigiul poate fi soluționat de instanța de judecată.
Ce trebuie să știi
Un copil nu poate fi exclus cu ușurință de la moștenire prin simpla voință a părintelui. În multe situații, legea protejează drepturile descendenților prin mecanismul rezervei succesorale.
Totuși, existența unui testament, a unei donații sau a unui contract de întreținere nu înseamnă automat că acestea pot fi anulate. Fiecare caz trebuie analizat individual, în funcție de actele existente și de prevederile Codului Civil.