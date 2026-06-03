Ce poți face dacă fratele a moștenit casa părinților, iar tu nu ai primit nimic. În ce condiții poți contesta împărțirea moștenirii

Cum poate ajunge casa unui singur copil

Locuința poate ajunge în proprietatea unui singur copil prin:

testament;

donație făcută în timpul vieții;

contract de întreținere;

contract de vânzare-cumpărare;

partaj realizat cu acordul tuturor moștenitorilor.

În aceste situații, simplul fapt că un singur copil a primit casa nu reprezintă o încălcare a legii.

Ce este rezerva succesorală

Rezerva succesorală reprezintă partea din moștenire care este protejată de lege în favoarea anumitor moștenitori.

Copiii defunctului au dreptul la această rezervă succesorală, chiar dacă există un testament prin care majoritatea bunurilor sunt lăsate unei singure persoane.

Dacă donațiile sau dispozițiile testamentare depășesc limitele prevăzute de lege și afectează rezerva succesorală, acestea pot fi reduse prin hotărâre judecătorească.

În ce situații poate fi contestată moștenirea

Moștenirea poate fi contestată dacă:

testamentul nu respectă condițiile legale;

există suspiciuni privind capacitatea testatorului la momentul întocmirii testamentului;

au fost încălcate drepturile moștenitorilor rezervatari;

certificatul de moștenitor conține erori;

anumite bunuri au fost omise din masa succesorală;

există dispute privind donațiile făcute înainte de deces.

Fiecare situație este analizată separat, în funcție de documentele existente și de probele prezentate.