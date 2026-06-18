Bunul pentru care românii se ceartă cel mai des după moartea părinților. Moștenirea care provoacă cele mai multe conflicte în familiile din România

De ce apar cele mai multe conflicte în jurul casei părintești

În numeroase situații, unul dintre copii a locuit ani la rând în casa părinților, s-a ocupat de întreținerea acesteia sau a investit bani în renovări. În același timp, ceilalți moștenitori consideră că au aceleași drepturi asupra imobilului și solicită partea care li se cuvine potrivit legii.

Problemele apar și atunci când unul dintre moștenitori dorește să păstreze locuința, iar ceilalți preferă vânzarea și împărțirea banilor. Lipsa unei înțelegeri poate duce la procese costisitoare și de lungă durată.

Specialiștii în drept succesoral spun că multe dintre aceste conflicte ar putea fi evitate prin discuții purtate din timp în familie sau prin întocmirea unui testament care să clarifice intențiile proprietarului.

Cine moștenește casa după decesul părinților

În lipsa unui testament, moștenirea se împarte conform prevederilor Codului Civil. Copiii și soțul supraviețuitor se numără printre moștenitorii legali și primesc cote stabilite de lege.

Atunci când există mai mulți copii, fiecare are dreptul la o parte din bunurile rămase după decesul părinților. Dacă printre moștenitori există neînțelegeri privind împărțirea casei, soluția poate fi fie încheierea unui acord la notar, fie deschiderea unei acțiuni în instanță pentru partaj.

În practică, casa părintească este bunul care ajunge cel mai frecvent în astfel de litigii, deoarece nu poate fi împărțită fizic la fel de ușor precum o sumă de bani.

Ce se întâmplă dacă unul dintre moștenitori nu vrea să vândă

O situație des întâlnită este aceea în care unul dintre frați dorește să locuiască în continuare în imobil, în timp ce ceilalți vor să își primească partea în bani.