Ce înseamnă proratizarea pensiei. Calculul care îi privește pe românii cu ani lucrați în mai multe țări

Perioadele confirmate de instituțiile competente pot fi totalizate pentru verificarea condițiilor de pensionare, inclusiv a stagiului minim necesar. Ulterior, fiecare stat determină suma pe care o datorează pentru perioada recunoscută în propriul sistem.

Anii lucrați în străinătate nu se transformă în contribuții plătite în România. De asemenea, nu există o pensie unică acordată de Uniunea Europeană pentru întreaga carieră, ci drepturi stabilite de autoritățile naționale.

Regulile de bază se regăsesc în Regulamentul (CE) nr. 883/2004. Pentru România, metodologia de calcul prevede atât stabilirea pensiei naționale, când sunt îndeplinite condițiile, cât și calculul prin totalizare și proratizare.

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Cum se compară pensia națională cu cea proporțională

Articolul 52 din regulament stabilește mecanismul de calcul. Instituția determină prestația independentă dacă solicitantul îndeplinește condițiile exclusiv pe baza legislației naționale, fără să aibă nevoie de perioadele din celelalte state.

Pentru prestația proporțională, autoritatea calculează mai întâi o valoare teoretică. Aceasta reprezintă pensia care ar rezulta dacă toate perioadele relevante de asigurare și de rezidență ar fi fost realizate potrivit legislației pe care o aplică.

La suma teoretică se aplică apoi raportul dintre perioada realizată în acel sistem și totalul perioadelor luate în calcul. Fiecare țară pornește de la propria valoare teoretică, astfel că instituțiile nu împart între ele aceeași sumă.