Ce înseamnă proratizarea pensiei. Calculul care îi privește pe românii cu ani lucrați în mai multe țări
Dacă ai cotizat în România și în alte state ale Uniunii Europene, fiecare țară îți stabilește separat drepturile de pensie, potrivit propriei legislații și regulilor europene de coordonare. Proratizarea este calculul prin care instituția competentă determină partea aferentă perioadei de asigurare din sistemul său, după stabilirea unei pensii teoretice care ține cont de perioadele relevante din toate statele implicate.
Ce înseamnă proratizarea și de ce sunt adunați anii lucrați
Principiul „pro rata temporis” presupune un calcul proporțional cu timpul. În cazul pensiilor comunitare, acesta permite stabilirea drepturilor pentru o persoană a cărei activitate profesională s-a desfășurat în mai multe sisteme naționale de asigurări.
Perioadele confirmate de instituțiile competente pot fi totalizate pentru verificarea condițiilor de pensionare, inclusiv a stagiului minim necesar. Ulterior, fiecare stat determină suma pe care o datorează pentru perioada recunoscută în propriul sistem.
Anii lucrați în străinătate nu se transformă în contribuții plătite în România. De asemenea, nu există o pensie unică acordată de Uniunea Europeană pentru întreaga carieră, ci drepturi stabilite de autoritățile naționale.
Regulile de bază se regăsesc în Regulamentul (CE) nr. 883/2004. Pentru România, metodologia de calcul prevede atât stabilirea pensiei naționale, când sunt îndeplinite condițiile, cât și calculul prin totalizare și proratizare.
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Cum se compară pensia națională cu cea proporțională
Articolul 52 din regulament stabilește mecanismul de calcul. Instituția determină prestația independentă dacă solicitantul îndeplinește condițiile exclusiv pe baza legislației naționale, fără să aibă nevoie de perioadele din celelalte state.
Pentru prestația proporțională, autoritatea calculează mai întâi o valoare teoretică. Aceasta reprezintă pensia care ar rezulta dacă toate perioadele relevante de asigurare și de rezidență ar fi fost realizate potrivit legislației pe care o aplică.
La suma teoretică se aplică apoi raportul dintre perioada realizată în acel sistem și totalul perioadelor luate în calcul. Fiecare țară pornește de la propria valoare teoretică, astfel că instituțiile nu împart între ele aceeași sumă.
Când sunt aplicabile ambele calcule, regula generală din articolul 52 alineatul (3) este acordarea valorii mai mari. Proratizarea nu reprezintă, prin ea însăși, o penalizare pentru faptul că ai lucrat în străinătate.
Un exemplu pentru 20 de ani în România și 10 în alt stat
Să presupunem că ai cotizat 20 de ani în România și 10 ani într-un alt stat UE, fără suprapuneri, iar condițiile de pensionare sunt îndeplinite în ambele țări. Pentru explicarea mecanismului, folosim valori exclusiv ipotetice.
Dacă pensia teoretică stabilită de România pentru cei 30 de ani ar fi de 3.000 de lei, partea proporțională ar rezulta din calculul 3.000 × 20 ÷ 30, adică 2.000 de lei. Dacă pensia națională calculată separat ar fi de 2.200 de lei, România ar acorda această valoare mai avantajoasă.
În celălalt stat, o pensie teoretică de 900 de euro ar conduce la o parte proporțională de 900 × 10 ÷ 30, respectiv 300 de euro. Presupunând că aceasta rămâne suma cuvenită acolo, ai primi separat 2.200 de lei din România și 300 de euro din celălalt sistem.
Aceste cifre ilustrează operațiunile, fără să estimeze pensia unei persoane cu o asemenea vechime. Cuantumul real depinde de elementele valorificate și de legislația aplicată de fiecare instituție.
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Unde depui cererea și de ce plățile pot începe la date diferite
De regulă, depui cererea la instituția de pensii din țara în care locuiești și în care ai fost asigurat. Dacă nu ai lucrat niciodată în statul de reședință, te adresezi instituției din ultima țară în care ai cotizat.
Instituțiile transmit între ele documentele necesare analizării drepturilor. CNPP precizează că persoanele stabilite în alte state membre nu trebuie să se deplaseze în România pentru depunerea cererii în această procedură.
Totalizarea perioadelor nu înseamnă că toate pensiile încep să fie plătite simultan. Fiecare stat verifică propriile condiții, inclusiv vârsta de pensionare, și emite o decizie separată.
Dacă primești deja pensie din România și ai lucrat legal și într-un alt stat membru, poți solicita analizarea drepturilor în aplicarea regulamentelor europene. Explicațiile caselor de pensii prevăd compararea rezultatului cu pensia națională aflată în plată și acordarea variantei mai avantajoase.