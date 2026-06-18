Avertisment fără precedent din Republica Moldova: datele personale ale cetățenilor ar ajunge în mâinile serviciilor ruse. Ce riscuri există
Datele personale ale sute de mii de cetățeni din Republica Moldova ar putea fi folosite în operațiuni de fraudă și escrocherii coordonate, avertizează Serviciul de Informații și Securitate (SIS).
Potrivit instituției, există indicii că informații sensibile despre moldoveni sunt colectate sistematic și ajung în posesia unor rețele care operează inclusiv în mediul infracțional online.
Avertismentul vine într-un context regional tensionat, în care autoritățile de la Chișinău vorbesc tot mai des despre amenințări hibride și tentative de destabilizare. În centrul noii alerte se află date personale precum nume, adrese, numere de telefon, adrese de e-mail și chiar copii ale documentelor de identitate, scrie JurnalMD.
Cum ar fi ajuns informațiile personale ale moldovenilor pe Dark Web
Potrivit informațiilor prezentate de SIS, colectarea datelor s-ar realiza prin mai multe canale. Una dintre surse o reprezintă bazele de date care sunt comercializate ilegal pe Dark Web, zona ascunsă a internetului unde sunt tranzacționate frecvent informații obținute prin activități infracționale.
De asemenea, autoritățile susțin că anumite baze de date ar proveni din atacuri cibernetice care au vizat servere private. În urma unor astfel de breșe, informațiile stocate de companii sau organizații pot fi copiate și ulterior vândute ori distribuite către grupări interesate să le exploateze.
SIS face referire și la o bază de date asociată grupului Șor, care ar conține informații despre aproximativ 145.000 de persoane. Potrivit autorităților, înregistrările includ date de identificare furnizate de cetățeni de-a lungul ultimilor ani.
În total, informațiile aflate în circulație ar putea conține elemente suficiente pentru realizarea unor fraude complexe. Pe lângă datele de contact, acestea ar include și copii ale actelor de identitate, ceea ce poate facilita tentative de uzurpare a identității sau alte activități ilegale.
La ce pot fi folosite datele furate și ce recomandă autoritățile
Potrivit SIS, informațiile colectate ar fi transmise unor grupări infracționale care desfășoară activități la nivel internațional. Scopul principal ar fi utilizarea datelor pentru diverse scheme de înșelăciune, menite să producă pierderi financiare victimelor.
Printre riscurile identificate de autorități se numără fraudele bancare, tentativele de golire a conturilor, obținerea ilegală de bani de la victime și alte forme de criminalitate financiară. În multe cazuri, infractorii folosesc date reale pentru a câștiga încrederea persoanelor vizate înainte de a încerca să obțină acces la conturi sau informații suplimentare.
Reprezentanții serviciului de informații consideră că astfel de acțiuni urmăresc nu doar beneficii financiare, ci și amplificarea sentimentului de nesiguranță în rândul populației. În opinia instituției, efectele pot depăși zona criminalității informatice și pot contribui la erodarea încrederii publice în instituții și în securitatea digitală.
În acest context, autoritățile le recomandă cetățenilor să manifeste prudență sporită atunci când sunt contactați de persoane necunoscute sau de presupuse companii care promit câștiguri rapide. Specialiștii avertizează că parolele, codurile de autentificare și alte date sensibile nu ar trebui comunicate niciodată prin telefon sau prin mesaje.
De asemenea, orice solicitare care implică transferuri de bani, confirmarea unor coduri de securitate sau furnizarea unor informații personale trebuie verificată suplimentar înainte de a fi acceptată. Într-o perioadă în care atacurile cibernetice și fraudele online devin tot mai sofisticate, vigilența utilizatorilor rămâne una dintre cele mai eficiente metode de protecție.