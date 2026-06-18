Avertisment fără precedent din Republica Moldova: datele personale ale cetățenilor ar ajunge în mâinile serviciilor ruse. Ce riscuri există

Avertismentul vine într-un context regional tensionat, în care autoritățile de la Chișinău vorbesc tot mai des despre amenințări hibride și tentative de destabilizare. În centrul noii alerte se află date personale precum nume, adrese, numere de telefon, adrese de e-mail și chiar copii ale documentelor de identitate, scrie JurnalMD.

Cum ar fi ajuns informațiile personale ale moldovenilor pe Dark Web

Potrivit informațiilor prezentate de SIS, colectarea datelor s-ar realiza prin mai multe canale. Una dintre surse o reprezintă bazele de date care sunt comercializate ilegal pe Dark Web, zona ascunsă a internetului unde sunt tranzacționate frecvent informații obținute prin activități infracționale.

De asemenea, autoritățile susțin că anumite baze de date ar proveni din atacuri cibernetice care au vizat servere private. În urma unor astfel de breșe, informațiile stocate de companii sau organizații pot fi copiate și ulterior vândute ori distribuite către grupări interesate să le exploateze.

SIS face referire și la o bază de date asociată grupului Șor, care ar conține informații despre aproximativ 145.000 de persoane. Potrivit autorităților, înregistrările includ date de identificare furnizate de cetățeni de-a lungul ultimilor ani.

În total, informațiile aflate în circulație ar putea conține elemente suficiente pentru realizarea unor fraude complexe. Pe lângă datele de contact, acestea ar include și copii ale actelor de identitate, ceea ce poate facilita tentative de uzurpare a identității sau alte activități ilegale.

La ce pot fi folosite datele furate și ce recomandă autoritățile

Potrivit SIS, informațiile colectate ar fi transmise unor grupări infracționale care desfășoară activități la nivel internațional. Scopul principal ar fi utilizarea datelor pentru diverse scheme de înșelăciune, menite să producă pierderi financiare victimelor.

Printre riscurile identificate de autorități se numără fraudele bancare, tentativele de golire a conturilor, obținerea ilegală de bani de la victime și alte forme de criminalitate financiară. În multe cazuri, infractorii folosesc date reale pentru a câștiga încrederea persoanelor vizate înainte de a încerca să obțină acces la conturi sau informații suplimentare.