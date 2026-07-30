Ce este Agenția Fitch și de ce poate decide viitorul economic al României. Ce înseamnă, de fapt, calificativul „junk”

Mai exact, agențiile de rating verifică dacă o țară este capabilă să își plătească datoriile la timp și cât de mare este riscul pentru cei care îi împrumută bani. Investitorii internaționali, băncile și marile fonduri de investiții urmăresc foarte atent aceste calificative înainte de a decide unde își plasează capitalul.

Ce înseamnă ratingul de țară

Ratingul de țară este un calificativ care arată cât de sigur este pentru investitori să împrumute bani unui stat. În prezent, România are la Fitch calificativul BBB-, ultima treaptă din categoria recomandată investițiilor („investment grade”). Sub acest nivel începe categoria BB+, cunoscută popular drept „junk”, adică investiții considerate speculative și cu un risc mai ridicat.

Pe înțelesul tuturor, este diferența dintre o persoană care are un istoric foarte bun de plată și una despre care banca începe să aibă dubii. În al doilea caz, creditorii vor cere dobânzi mai mari pentru a compensa riscul.

Pe lângă rating, agențiile acordă și o perspectivă. România are în prezent o perspectivă negativă, ceea ce nu înseamnă că retrogradarea este sigură, dar indică faptul că există o probabilitate ridicată ca aceasta să apară dacă situația economică sau politică se deteriorează.

Este asemănător unui avertisment. Practic, agenția transmite că urmărește evoluțiile și că următoarea evaluare ar putea aduce o notă mai slabă dacă problemele persistă.

De ce este România aproape de categoria „junk”

Consultantul financiar Adrian Negrescu arată că principala îngrijorare a experților Fitch nu este doar deficitul bugetar, ci și incertitudinea politică și capacitatea autorităților de a continua măsurile de reducere a cheltuielilor. Deși deficitul bugetar din primul semestru s-a redus comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, investitorii vor să știe dacă această evoluție poate continua și în următorii ani.

„Să nu uităm că România a funcţionat aproape tot primul trimestru fără buget aprobat. Inflaţia a fost mai mare decât cea prevăzută în buget, iar cheltuielile de capital finanţate naţional au fost reduse, ceea ce a influenţat în sens pozitiv deficitul, dar a slăbit calitatea creşterii. Dincolo de deficit, un mare semn de întrebare îl reprezintă datoria publică. Planul fiscal pe şapte ani, agreat la nivel european, prevedea datoria generală a administraţiei publice la 55,7% din PIB în 2025, 58,5% în 2026 şi 60,6% în 2027. Ultima traiectorie a Comisiei Europene arată 59,3%, 61,6% şi 63,4%. Diferenţa persistentă de aproximativ 3 puncte procentuale din PIB afectează percepţia agenţiilor de rating legată de stabilizarea datoriei pe termen mediu”, a menţionat Adrian Negrescu.

În plus, există îngrijorări legate de creșterea datoriei publice peste nivelurile estimate inițial de Comisia Europeană. Cu cât statul se împrumută mai mult, cu atât devine mai importantă încrederea creditorilor.