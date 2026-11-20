În cât timp trebuie declarată o construcție nouă

Potrivit articolului 461 din Codul fiscal, proprietarul unei clădiri nou-construite trebuie să depună declarația fiscală în termen de 30 de zile de la data dobândirii acesteia, stabilită potrivit regulilor legale privind finalizarea lucrărilor și recepția construcției.

De exemplu, dacă o persoană finalizează o casă în septembrie 2026 și aceasta este considerată dobândită în aceeași lună, trebuie să o declare în termenul legal, însă impozitul pe clădire va fi datorat începând cu 1 ianuarie 2027.

Obligația există inclusiv pentru construcțiile realizate fără autorizație, iar modificările legislative din februarie 2026 permit impozitarea anumitor clădiri finalizate, utilizate sau construite parțial, chiar dacă nu a fost efectuată recepția finală.

Cum se calculează impozitul pentru o casă nouă

În cazul clădirilor rezidențiale deținute de persoane fizice, impozitul se determină prin aplicarea unei cote stabilite de autoritatea locală, în limitele prevăzute de Codul fiscal, asupra valorii impozabile a construcției.

Pentru anul 2026, cota de bază este cuprinsă între 0,08% și 0,2%, iar valoarea impozabilă depinde de suprafața construită desfășurată, materialele utilizate, dotările clădirii și coeficienții prevăzuți de legislație.

De exemplu, pentru o casă cu o valoare impozabilă finală de 300.000 de lei și o cotă locală de 0,1%, impozitul anual de bază ar fi de 300 de lei. Suma efectivă poate fi diferită în funcție de hotărârile autorității locale și de situația imobilului.

Ce sancțiuni riști dacă nu declari construcția

Din februarie 2026, legislația prevede o sancțiune fiscală suplimentară pentru proprietarii care nu își declară clădirile: impozitul stabilit de autoritatea locală se majorează cu 30% pentru fiecare interval de șase luni de întârziere sau fracțiune din acesta, calculat după expirarea termenului de declarare.