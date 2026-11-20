Ce construcții trebuie declarate la primărie, chiar dacă nu sunt locuite. Reguli, impozite și amenzi
Românii care construiesc o casă, un garaj sau o altă clădire pe proprietatea lor trebuie să știe că finalizarea lucrărilor nu înseamnă și încheierea obligațiilor față de autorități, deoarece orice construcție care intră în categoria clădirilor impozabile trebuie declarată la direcția de taxe și impozite locale. Nerespectarea acestei obligații poate duce la amenzi, stabilirea unor impozite restante și acumularea de accesorii fiscale, chiar dacă proprietarul nu a locuit niciodată în clădirea respectivă.
Regulile sunt prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, iar obligația declarării fiscale este distinctă de obținerea autorizației de construire sau de înscrierea imobilului în cartea funciară.
În cât timp trebuie declarată o construcție nouă
Potrivit articolului 461 din Codul fiscal, proprietarul unei clădiri nou-construite trebuie să depună declarația fiscală în termen de 30 de zile de la data dobândirii acesteia, stabilită potrivit regulilor legale privind finalizarea lucrărilor și recepția construcției.
De exemplu, dacă o persoană finalizează o casă în septembrie 2026 și aceasta este considerată dobândită în aceeași lună, trebuie să o declare în termenul legal, însă impozitul pe clădire va fi datorat începând cu 1 ianuarie 2027.
Obligația există inclusiv pentru construcțiile realizate fără autorizație, iar modificările legislative din februarie 2026 permit impozitarea anumitor clădiri finalizate, utilizate sau construite parțial, chiar dacă nu a fost efectuată recepția finală.
Cum se calculează impozitul pentru o casă nouă
În cazul clădirilor rezidențiale deținute de persoane fizice, impozitul se determină prin aplicarea unei cote stabilite de autoritatea locală, în limitele prevăzute de Codul fiscal, asupra valorii impozabile a construcției.
Pentru anul 2026, cota de bază este cuprinsă între 0,08% și 0,2%, iar valoarea impozabilă depinde de suprafața construită desfășurată, materialele utilizate, dotările clădirii și coeficienții prevăzuți de legislație.
De exemplu, pentru o casă cu o valoare impozabilă finală de 300.000 de lei și o cotă locală de 0,1%, impozitul anual de bază ar fi de 300 de lei. Suma efectivă poate fi diferită în funcție de hotărârile autorității locale și de situația imobilului.
Ce sancțiuni riști dacă nu declari construcția
Din februarie 2026, legislația prevede o sancțiune fiscală suplimentară pentru proprietarii care nu își declară clădirile: impozitul stabilit de autoritatea locală se majorează cu 30% pentru fiecare interval de șase luni de întârziere sau fracțiune din acesta, calculat după expirarea termenului de declarare.
Astfel, dacă impozitul inițial este de 300 de lei, o majorare de 30% înseamnă încă 90 de lei, iar două intervale de întârziere pot adăuga 180 de lei la suma de bază, pentru anul fiscal vizat de stabilirea impozitului.
Separat, depunerea tardivă sau nedepunerea declarației poate constitui contravenție, sancționată cu amendă potrivit articolului 493 din Codul fiscal. Dacă există și impozite restante neachitate la scadență, pot interveni accesorii fiscale, în condițiile legii.
Cum poate descoperi primăria o construcție nedeclarată
Proprietarii nu trebuie să presupună că o clădire care nu apare în evidențele fiscale va rămâne neidentificată, deoarece autoritățile locale au primit instrumente suplimentare pentru verificarea construcțiilor.
Prin OUG nr. 7/2026, primăriile pot utiliza controale pe teren, imagini satelitare, fotogrammetrie și, în condițiile legii, drone, pentru identificarea clădirilor nedeclarate, inclusiv a celor ridicate fără autorizație.
Datele pot fi confruntate cu informațiile cadastrale, iar autoritatea fiscală poate stabili impozitul din oficiu atunci când sunt îndeplinite condițiile legale.
Cu alte cuvinte, pentru evitarea sancțiunilor, proprietarii trebuie să se adreseze direcției locale de taxe și impozite, să depună declarația corespunzătoare și documentele solicitate, fără să aștepte un control al primăriei. Declararea fiscală nu legalizează însă o construcție executată fără autorizație, această problemă fiind reglementată separat de legislația privind disciplina în construcții.