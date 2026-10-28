România și Republica Moldova își coordonează acțiunile. Mesajul premierului despre drone și atacuri hibride

Printre subiectele abordate s-a aflat consolidarea capacității celor două state de a răspunde amenințărilor din regiune. Niculescu a legat această cooperare de siguranța cetățenilor și de proiectele comune dezvoltate de România și Republica Moldova.

„Prin proiectele de conectivitate pe care le realizăm, construim adevărate punți de prosperitate și siguranță pentru cetățenii noștri. Suntem alături de Republica Moldova și ne coordonăm pentru a face față atacurilor hibride și incursiunilor zilnice cu drone”, a transmis șeful Executivului.

În mesajul relatat de News.ro, premierul a menționat și discuțiile privind întărirea rezilienței regionale. Proiectele de conectivitate au fost prezentate ca parte a cooperării pentru dezvoltare și securitate.

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Sprijinul pentru integrarea europeană, reafirmat în Parlamentul de la Chișinău

Luca Niculescu l-a felicitat pe Igor Grosu pentru activitatea legislativă desfășurată în sprijinul aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Premierul a transmis că România va continua să susțină acest parcurs.

„L-am felicitat pentru activitatea intensă pe care Parlamentul a desfășurat-o pentru accelerarea procesului de integrare europeană și l-am asigurat de sprijinul total al României”, a scris Niculescu.

Șeful Executivului a reluat această poziție și printr-un mesaj despre viitorul european al Republicii Moldova.

„Locul Republicii Moldova este în Europa și nu vom obosi să susținem acest lucru”, a subliniat acesta.

La rândul său, Igor Grosu a mulțumit României pentru sprijinul oferit, în special în procesul de aderare. Președintele Parlamentului de la Chișinău a descris integrarea europeană drept un proiect prioritar pentru Republica Moldova.

„România este principalul avocat al Republicii Moldova, care ne reprezintă și ne ajută în acest proces”, a afirmat Grosu, potrivit relatării TVR.

În cadrul întrevederii, Niculescu a spus că relația bilaterală trebuie să fie prioritară și că cele două state au numeroase proiecte de realizat împreună.