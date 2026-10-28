România și Republica Moldova își coordonează acțiunile. Mesajul premierului despre drone și atacuri hibride
România și Republica Moldova își coordonează acțiunile pentru a face față atacurilor hibride și incursiunilor cu drone, a transmis premierul Luca Niculescu după întâlnirea cu Igor Grosu, președintele Parlamentului de la Chișinău. Discuțiile de marți, 27 octombrie, au vizat securitatea regională, proiectele de conectivitate și integrarea europeană a Republicii Moldova. Șeful Guvernului a reafirmat sprijinul Bucureștiului pentru apropierea țării vecine de Uniunea Europeană.
Luca Niculescu anunță coordonare în fața atacurilor hibride
Premierul a descris drept „excelente” discuțiile cu Igor Grosu, într-un mesaj publicat pe platforma X. Întrevederea a avut loc în cadrul primei sale vizite externe de la preluarea mandatului de prim-ministru.
Printre subiectele abordate s-a aflat consolidarea capacității celor două state de a răspunde amenințărilor din regiune. Niculescu a legat această cooperare de siguranța cetățenilor și de proiectele comune dezvoltate de România și Republica Moldova.
„Prin proiectele de conectivitate pe care le realizăm, construim adevărate punți de prosperitate și siguranță pentru cetățenii noștri. Suntem alături de Republica Moldova și ne coordonăm pentru a face față atacurilor hibride și incursiunilor zilnice cu drone”, a transmis șeful Executivului.
În mesajul relatat de News.ro, premierul a menționat și discuțiile privind întărirea rezilienței regionale. Proiectele de conectivitate au fost prezentate ca parte a cooperării pentru dezvoltare și securitate.
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Sprijinul pentru integrarea europeană, reafirmat în Parlamentul de la Chișinău
Luca Niculescu l-a felicitat pe Igor Grosu pentru activitatea legislativă desfășurată în sprijinul aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Premierul a transmis că România va continua să susțină acest parcurs.
„L-am felicitat pentru activitatea intensă pe care Parlamentul a desfășurat-o pentru accelerarea procesului de integrare europeană și l-am asigurat de sprijinul total al României”, a scris Niculescu.
Șeful Executivului a reluat această poziție și printr-un mesaj despre viitorul european al Republicii Moldova.
„Locul Republicii Moldova este în Europa și nu vom obosi să susținem acest lucru”, a subliniat acesta.
La rândul său, Igor Grosu a mulțumit României pentru sprijinul oferit, în special în procesul de aderare. Președintele Parlamentului de la Chișinău a descris integrarea europeană drept un proiect prioritar pentru Republica Moldova.
„România este principalul avocat al Republicii Moldova, care ne reprezintă și ne ajută în acest proces”, a afirmat Grosu, potrivit relatării TVR.
În cadrul întrevederii, Niculescu a spus că relația bilaterală trebuie să fie prioritară și că cele două state au numeroase proiecte de realizat împreună.
Conectivitatea energetică a făcut parte din agenda vizitei
Vizita de la Chișinău a inclus și o componentă dedicată infrastructurii energetice. Luca Niculescu și premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan, au mers la Stația electrică Chișinău, parte a proiectului liniei Vulcănești–Chișinău.
Potrivit Guvernului Republicii Moldova, linia de 157 de kilometri va permite transportul energiei electrice din România direct către centrul țării. Proiectul urmărește consolidarea securității energetice și a conexiunilor cu piața europeană.
Oficialii au fost informați despre stadiul lucrărilor, iar echipa responsabilă a solicitat convocarea comisiei de recepție a lucrărilor de construcție. Aceasta este etapa care precedă punerea în funcțiune și exploatarea comercială a liniei.
Modernizarea Stației electrice Chișinău a fost realizată de un consorțiu româno-german format din Siemens Energy, Electromontaj și Energotech. Investiția este finanțată de Grupul Băncii Mondiale, în cadrul proiectului de dezvoltare a sistemului electroenergetic al Republicii Moldova.
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Prima vizită externă a premierului a inclus întâlniri cu liderii Republicii Moldova
Pe lângă întrevederea cu Igor Grosu, programul premierului român a inclus discuții cu omologul său, Vasile Tofan, și cu președinta Maia Sandu. La finalul vizitei, Niculescu a reafirmat angajamentul României pentru stabilitatea, securitatea și dezvoltarea economică a Republicii Moldova.
Șeful Guvernului s-a întâlnit și cu reprezentanți ai companiilor românești care investesc în țara vecină. Cooperarea economică și interconectările au completat astfel discuțiile despre integrarea europeană și răspunsul comun la amenințările regionale.