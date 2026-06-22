Ce ar trebui să știm despre costul total al unui UPS

Ce include Costul Total de Exploatare?

Costul Total de Exploatare ia în calcul mulți alți factori, în afară de suma înscrisă pe factură. Acesta include fiecare cheltuială pe care o veți avea, de la instalare până la scoaterea din uz a echipamentului, inclusiv următoarele componente esențiale:

Investiția inițială – evident, ea reprezintă punctul de plecare: prețul plătit pentru unitatea UPS în sine, accesoriile necesare și costurile de instalare. Deși este cea mai vizibilă cheltuială, ea reprezintă, de regulă, doar începutul angajamentului financiar. Costurile de înlocuire a bateriilor iau adesea companiile prin surprindere. În funcție de tehnologia aleasă, puteți avea nevoide de mai multe înlocuiri pe durata de viață a UPS-ului, fiecare implicând costuri cu piese și manoperă. Consumul de energie generează costuri în mod constant, lună de lună. Un UPS cu eficiență redusă poate irosi cantități semnificative de energie sub formă de căldură, fapt care influențează direct factura de energie electrică și poate necesita o capacitate suplimentară de răcire. Cerințele de mentenanță și service diferă considerabil în funcție de sistem și de tipul bateriei. Unele configurații necesită inspecții regulate, testări și întreținere preventivă, în timp ce altele funcționează cu intervenții minime. Riscul de nefuncționare (downtime) este, probabil, cel mai dificil cost de cuantificat, dar și cel mai mare. Atunci când protecția alimentării eșuează, daunele asupra echipamentelor, pierderile de date și întreruperile activității pot depăși toate celelalte componente ale TCO la un loc.

Alegerea bateriei: sisteme UPS cu baterii VRLA versus litiu-ion

Alegerea între tehnologia VRLA (Valve-Regulated Lead-Acid – baterii cu plumb-acid reglate prin supapă) și cea litiu-ion influențează decisiv profilul TCO. Cele două tehnologii adoptă abordări foarte diferite privind stocarea energiei și implică costuri distincte.

Bateriile VRLA au dominat, în mod tradițional, piața de UPS-uri, datorită costului inițial redus și fiabilității demonstrate. Totuși, limitările lor devin evidente în timp. În condiții ideale, acestea au o durată de viață de aproximativ trei până la cinci ani, ceea ce înseamnă că, pe parcursul ciclului de viață tipic, de 10 ani, al unui UPS, sunt necesare mai multe înlocuiri. De asemenea, sunt sensibile la temperatură: pentru fiecare 8°C peste pragul de 25°C, durata lor de viață se poate reduce la jumătate. Această sensibilitate impune adesea sisteme dedicate de răcire, ceea ce generează costuri operaționale suplimentare.

Tehnologia litiu-ion, deși presupune o investiție inițială mai mare, oferă avantaje economice semnificative pe termen lung. Aceste baterii pot funcționa peste 10 ani în aplicațiile UPS monofazate, atingând sau chiar depășind durata de viață a UPS-ului. Longevitatea lor se traduce prin mai puține cicluri de înlocuire, costuri reduse cu manopera și mai puține perioade de indisponibilitate pentru schimbarea bateriilor.

Impactul financiar este considerabil. Potrivit analizei Schneider Electric, bateriile litiu-ion oferă un cost total de deținere cu 53% mai redus pe o perioadă de 10 ani comparativ cu bateriile VRLA, în ciuda investiției inițiale mai mari. Diferența provine în principal din eliminarea înlocuirilor repetate și a costurilor asociate acestora.

Avantajele UPS-urilor cu baterii litiu-ion nu se limitează la durabilitate și economii. Aceste baterii își mențin performanța într-un interval mai larg de temperaturi, reducând posibil nevoia de răcire suplimentară. Se încarcă de până la patru ori mai rapid decât bateriile VRLA, un aspect esențial în situațiile cu întreruperi multiple de curent. În plus, ocupă semnificativ mai puțin spațiu și cântăresc de aproximativ trei ori mai puțin decât bateriile VRLA cu aceeași capacitate energetică – un avantaj important în camerele tehnice unde spațiul este limitat.

Factori esențiali care influențează TCO-ul unui UPS monofazat

Eficiența operațională merită o atenție deosebită. Diferența dintre un UPS cu eficiență de 95% și unul de 90% poate părea minoră, dar, după ani de funcționare continuă, acel 5% înseamnă energie irosită și generare inutilă de căldură.