Spaceballs 2 atacă fără milă era Disney a francizei Star Wars: „Cumva, Dark Helmet s-a întors”
„Spaceballs: The New One” nici măcar nu a ajuns în cinematografe, dar deja transformă era Disney a francizei „Star Wars” într-o țintă uriașă. Noua descriere oficială începe cu o glumă despre revenirea inexplicabilă a unui personaj celebru, potrivit Polygon, și continuă cu ironii despre sequel-uri, reboot-uri și obsesia Hollywoodului pentru nostalgie.
Filmul va fi lansat în cinematografe pe 23 aprilie 2027, la aproape 40 de ani după comedia originală regizată de Mel Brooks. Rick Moranis, Bill Pullman, Daphne Zuniga, George Wyner și Mel Brooks revin în rolurile care au făcut din primul „Spaceballs” un film cult.
Dark Helmet se întoarce „cumva”
Prima propoziție din descriere nu încearcă deloc să ascundă ținta glumei: „Cumva, Dark Helmet s-a întors”. Replica copiază aproape direct explicația oferită pentru revenirea Împăratului Palpatine în „Star Wars: The Rise of Skywalker”.
În filmul Disney din 2019, Poe Dameron anunța simplu că Palpatine s-a întors. Explicațiile importante despre planul personajului au fost oferite ulterior, iar revenirea sa a devenit una dintre cele mai ironizate decizii ale trilogiei sequel. „The Rise of Skywalker” a încheiat saga Skywalker, dar a lăsat în urmă numeroase întrebări.
Dark Helmet, interpretat din nou de Rick Moranis, este versiunea parodică a lui Darth Vader. Descrierea nu explică deocamdată cum a revenit. Tocmai lipsa explicației reprezintă gluma. Continuarea sugerează că nici nu contează, atât timp cât publicul recunoaște personajul.
Noua generație trebuie să salveze vechile personaje
Povestea se desfășoară la 40 de ani după primul film. Lone Starr, interpretat de Bill Pullman, se ascunde. Vespa, jucată din nou de Daphne Zuniga, a devenit regină. Galaxia se află în fața unei amenințări descrise drept complet lipsită de idei originale.
Singura speranță este Prince Starburst, fiul indisciplinat al lui Vespa și Lone Starr. Personajul este interpretat de Lewis Pullman, fiul real al lui Bill Pullman. Lui i se alătură Destiny, o misterioasă consilieră de la palat, jucată de Keke Palmer.
Structura seamănă intenționat cu „Star Wars: The Force Awakens”. O generație nouă trebuie să îi găsească pe eroii vechi și să oprească revenirea unei amenințări cunoscute. Descrierea spune clar că personajele vor căuta orice figură emblematică pe care fanii o cer.
Reboot-urile și serialele Disney devin ținte
Sinopsisul afirmă că puterea Schwartz a fost întinsă mai mult decât „o franciză care lansează episoade TV în cinematografe”. Gluma pare îndreptată spre strategia Disney de a transforma poveștile dezvoltate pentru streaming în producții destinate marelui ecran.
„The Mandalorian and Grogu” continuă direct povestea serialului „The Mandalorian”. Filmul marchează revenirea francizei Star Wars în cinematografe, însă depinde de personaje și evenimente introduse pe Disney+. Este una dintre numeroasele producții Star Wars dezvoltate de Lucasfilm.
Descrierea filmului „Spaceballs” susține că unele amenințări pot fi învinse, dar reboot-ul nu este una dintre ele. Este o ironie evidentă la adresa studiourilor care readuc aceleași personaje și reconstruiesc povești cunoscute. Nici continuarea lui Mel Brooks nu scapă de această critică, deoarece și ea reprezintă revenirea unei francize vechi.
Distribuția originală revine după aproape 40 de ani
Mel Brooks revine în rolul lui Yogurt. Rick Moranis îl interpretează din nou pe Dark Helmet, iar Bill Pullman este Lone Starr. Daphne Zuniga devine Queen Vespa, în timp ce George Wyner revine ca Colonel Sandurz.
Josh Greenbaum, cunoscut pentru „Barb and Star Go to Vista Del Mar”, semnează regia. În distribuție se mai află Josh Gad și Anthony Carrigan. Scenariul este scris de Josh Gad, Benji Samit și Dan Hernandez.
Campania de promovare a fost construită ca o parodie continuă. Fotografia cu distribuția a imitat imaginea celebră de la lectura scenariului pentru „The Force Awakens”. Posterul îi arată pe soldați folosind un pieptene uriaș pentru a scrie cifra doi în nisip, reluând gluma „comb the desert” din filmul original.
„Spaceballs: The New One” pare pregătit să atace atât eșecurile, cât și succesele Disney. Chiar și apreciatul serial „Andor” face parte dintr-o franciză criticată pentru numărul mare de continuări și povești derivate. Pentru Mel Brooks și echipa sa, galaxia Star Wars oferă din nou suficient material pentru o parodie întreagă.