Spaceballs 2 atacă fără milă era Disney a francizei Star Wars: „Cumva, Dark Helmet s-a întors”

Dark Helmet se întoarce „cumva”

Prima propoziție din descriere nu încearcă deloc să ascundă ținta glumei: „Cumva, Dark Helmet s-a întors”. Replica copiază aproape direct explicația oferită pentru revenirea Împăratului Palpatine în „Star Wars: The Rise of Skywalker”.

În filmul Disney din 2019, Poe Dameron anunța simplu că Palpatine s-a întors. Explicațiile importante despre planul personajului au fost oferite ulterior, iar revenirea sa a devenit una dintre cele mai ironizate decizii ale trilogiei sequel. „The Rise of Skywalker” a încheiat saga Skywalker, dar a lăsat în urmă numeroase întrebări.

Dark Helmet, interpretat din nou de Rick Moranis, este versiunea parodică a lui Darth Vader. Descrierea nu explică deocamdată cum a revenit. Tocmai lipsa explicației reprezintă gluma. Continuarea sugerează că nici nu contează, atât timp cât publicul recunoaște personajul.

Noua generație trebuie să salveze vechile personaje

Povestea se desfășoară la 40 de ani după primul film. Lone Starr, interpretat de Bill Pullman, se ascunde. Vespa, jucată din nou de Daphne Zuniga, a devenit regină. Galaxia se află în fața unei amenințări descrise drept complet lipsită de idei originale.

Singura speranță este Prince Starburst, fiul indisciplinat al lui Vespa și Lone Starr. Personajul este interpretat de Lewis Pullman, fiul real al lui Bill Pullman. Lui i se alătură Destiny, o misterioasă consilieră de la palat, jucată de Keke Palmer.

Structura seamănă intenționat cu „Star Wars: The Force Awakens”. O generație nouă trebuie să îi găsească pe eroii vechi și să oprească revenirea unei amenințări cunoscute. Descrierea spune clar că personajele vor căuta orice figură emblematică pe care fanii o cer.

Reboot-urile și serialele Disney devin ținte

Sinopsisul afirmă că puterea Schwartz a fost întinsă mai mult decât „o franciză care lansează episoade TV în cinematografe”. Gluma pare îndreptată spre strategia Disney de a transforma poveștile dezvoltate pentru streaming în producții destinate marelui ecran.