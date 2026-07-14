Cu cât crește pensia dacă mai lucrezi 5 ani după stagiul complet. Calcul pentru un salariu mediu
Pentru mulți români care ajung la stagiul complet de cotizare apare aceeași întrebare: merită să mai lucreze încă cinci ani sau diferența la pensie va fi prea mică pentru a conta? În 2026, răspunsul poate fi surprinzător, deoarece noua formulă prevăzută de Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii îi avantajează pe cei cu o carieră contributivă lungă prin două mecanisme care pot funcționa simultan: contribuțiile suplimentare aduc noi puncte la pensie, iar anii lucrați peste anumite praguri generează și puncte de stabilitate.
Calcul simplu: cât pot aduce cinci ani în plus la pensie
Să luăm exemplul unui angajat care a acumulat deja 35 de ani de stagiu contributiv și decide să mai lucreze încă cinci ani, ajungând astfel la 40 de ani contributivi. Presupunem, pentru a face calculul ușor de înțeles, că în fiecare dintre cei cinci ani suplimentari venitul brut contributiv îi aduce aproximativ un punct pe an, adică se situează la nivelul indicatorului salarial relevant folosit de lege pentru calculul punctajului.
În acest scenariu, cei cinci ani suplimentari produc aproximativ:
- 5 puncte din contribuțiile plătite în cei cinci ani;
- 5 puncte de stabilitate, deoarece pentru fiecare an contributiv realizat peste pragul de 35 de ani se acordă câte un punct suplimentar.
Rezultatul este de aproximativ 10 puncte în plus. În anul 2026, valoarea punctului de referință este de 81 de lei. Prin urmare, calculul orientativ este simplu: 10 puncte × 81 lei = 810 lei.
Așadar, în ipoteza prezentată, cinci ani suplimentari de muncă ar putea majora pensia cu aproximativ 810 lei pe lună, înainte de eventualele rețineri fiscale aplicabile pensiei și presupunând că regulile și valoarea punctului de referință folosite sunt cele din 2026.
De unde vin cele 5 puncte de stabilitate
Punctele de stabilitate reprezintă una dintre cele mai importante schimbări introduse prin Legea nr. 360/2023. Ele sunt acordate pentru anii contributivi care depășesc 25 de ani, însă valoarea bonusului crește pe măsură ce cariera devine mai lungă.
Potrivit legii și normelor de aplicare, pentru fiecare an realizat peste 25 de ani și până la 30 de ani inclusiv se acordă 0,50 puncte de stabilitate. Pentru fiecare an de peste 30 de ani și până la 35 de ani inclusiv se acordă 0,75 puncte, iar pentru fiecare an contributiv realizat peste 35 de ani se acordă un punct întreg.
Acest ultim prag este esențial în exemplul nostru. Un salariat care are deja 35 de ani contributivi și mai muncește cinci ani poate acumula, numai pentru această perioadă suplimentară, câte un punct de stabilitate pe an. La valoarea punctului de referință din 2026, cele cinci puncte de stabilitate valorează aproximativ: 5 × 81 lei = 405 lei pe lună.
Contribuțiile din cei cinci ani aduc alți bani la pensie
Punctele de stabilitate nu înlocuiesc punctele obținute prin contribuțiile plătite. Acesta este detaliul care face diferența. Dacă persoana continuă să lucreze și să plătească contribuții sociale, veniturile respective generează în continuare punctaj pentru pensie. În exemplul simplificat al unui venit care produce aproximativ un punct pe an, cinci ani de muncă înseamnă alte cinci puncte.
La o valoare a punctului de referință de 81 de lei, acestea ar însemna încă aproximativ: 5 × 81 lei = 405 lei pe lună. Adunate cu cele 405 lei provenite din punctele de stabilitate, rezultă majorarea orientativă de 810 lei.
Ce spune legea pensiilor valabilă în 2026
Baza legală este Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii. Potrivit formulei actuale, cuantumul pensiei se determină prin înmulțirea numărului total de puncte realizat de asigurat cu valoarea punctului de referință.
Pe înțelesul tuturor, formula generală este: Pensia = numărul total de puncte × valoarea punctului de referință.
Numărul total de puncte nu înseamnă doar punctele rezultate din veniturile pentru care s-au plătit contribuții, ci include, atunci când sunt îndeplinite condițiile legale, și punctele de stabilitate pentru carierele contributive lungi. În 2026, valoarea punctului de referință se menține la 81 de lei, potrivit precizărilor oficiale ale Casei Naționale de Pensii Publice.
Atenție: „salariul mediu” nu garantează automat exact un punct
Calculul de 810 lei este un exemplu orientativ, nu o sumă garantată tuturor celor care mai lucrează cinci ani. În realitate, punctajul se stabilește în funcție de veniturile brute care au constituit baza contribuției de asigurări sociale și de indicatorii prevăzuți de lege pentru lunile respective.
De aceea, o persoană cu venituri mai mici poate acumula mai puține puncte contributive, în timp ce un salariat cu venituri mai mari poate acumula mai multe. De exemplu, dacă în cei cinci ani suplimentari veniturile ar genera în medie numai 0,5 puncte pe an, persoana ar obține 2,5 puncte contributive, la care s-ar adăuga cele 5 puncte de stabilitate. Totalul de 7,5 puncte ar însemna, la VPR de 81 de lei, aproximativ 608 lei în plus la pensia lunară.
Dacă veniturile ar produce aproximativ 1,5 puncte pe an, cei cinci ani ar aduce 7,5 puncte contributive plus 5 puncte de stabilitate, adică 12,5 puncte. La aceeași valoare de referință, majorarea orientativă ar fi de aproximativ 1.013 lei pe lună.
O condiție importantă pe care mulți o pot scăpa din vedere
Punctele de stabilitate sunt legate de stagiul contributiv și există o limitare importantă: potrivit normelor de aplicare, ele nu se acordă pentru perioadele în care o persoană cumulează pensia din sistemul public sau, după caz, o pensie de serviciu cu venituri pentru care este asigurată.
Prin urmare, situația unui om care amână pensionarea și continuă să lucreze nu trebuie confundată automat cu situația unui pensionar care încasează deja pensie și salariu în același timp.
Concluzia este că, pentru o persoană ajunsă la 35 de ani contributivi, încă cinci ani de muncă pot conta semnificativ. În scenariul unui venit care generează aproximativ un punct contributiv pe an, diferența teoretică ajunge la circa 810 lei lunar, deoarece fiecare an suplimentar poate aduce atât punctaj din contribuțiile plătite, cât și câte un punct de stabilitate. Calculul exact rămâne însă individual și depinde de istoricul veniturilor, perioadele efectiv contributive și momentul pensionării.