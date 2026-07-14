Cu cât crește pensia dacă mai lucrezi 5 ani după stagiul complet. Calcul pentru un salariu mediu

În acest scenariu, cei cinci ani suplimentari produc aproximativ:

5 puncte din contribuțiile plătite în cei cinci ani;

5 puncte de stabilitate, deoarece pentru fiecare an contributiv realizat peste pragul de 35 de ani se acordă câte un punct suplimentar.

Rezultatul este de aproximativ 10 puncte în plus. În anul 2026, valoarea punctului de referință este de 81 de lei. Prin urmare, calculul orientativ este simplu: 10 puncte × 81 lei = 810 lei.

Așadar, în ipoteza prezentată, cinci ani suplimentari de muncă ar putea majora pensia cu aproximativ 810 lei pe lună, înainte de eventualele rețineri fiscale aplicabile pensiei și presupunând că regulile și valoarea punctului de referință folosite sunt cele din 2026.

De unde vin cele 5 puncte de stabilitate

Punctele de stabilitate reprezintă una dintre cele mai importante schimbări introduse prin Legea nr. 360/2023. Ele sunt acordate pentru anii contributivi care depășesc 25 de ani, însă valoarea bonusului crește pe măsură ce cariera devine mai lungă.

Potrivit legii și normelor de aplicare, pentru fiecare an realizat peste 25 de ani și până la 30 de ani inclusiv se acordă 0,50 puncte de stabilitate. Pentru fiecare an de peste 30 de ani și până la 35 de ani inclusiv se acordă 0,75 puncte, iar pentru fiecare an contributiv realizat peste 35 de ani se acordă un punct întreg.

Acest ultim prag este esențial în exemplul nostru. Un salariat care are deja 35 de ani contributivi și mai muncește cinci ani poate acumula, numai pentru această perioadă suplimentară, câte un punct de stabilitate pe an. La valoarea punctului de referință din 2026, cele cinci puncte de stabilitate valorează aproximativ: 5 × 81 lei = 405 lei pe lună.

Contribuțiile din cei cinci ani aduc alți bani la pensie

Punctele de stabilitate nu înlocuiesc punctele obținute prin contribuțiile plătite. Acesta este detaliul care face diferența. Dacă persoana continuă să lucreze și să plătească contribuții sociale, veniturile respective generează în continuare punctaj pentru pensie. În exemplul simplificat al unui venit care produce aproximativ un punct pe an, cinci ani de muncă înseamnă alte cinci puncte.