UE pregătește reguli noi pentru rețelele sociale. Ce este adevărat și ce este fals despre verificarea identității online

Ce pregătește, de fapt, Uniunea Europeană

Comisia Europeană dezvoltă o aplicație numită EU Age Verification App, care are un scop clar: verificarea vârstei utilizatorilor atunci când aceasta este necesară pentru accesarea anumitor servicii online.

Potrivit explicațiilor oficiale, aplicația este gândită astfel încât utilizatorul să poată demonstra că îndeplinește condiția de vârstă fără să fie nevoit să ofere mai multe informații personale decât este necesar. Comisia susține că soluția este construită cu accent pe protejarea vieții private și că va fi disponibilă ca proiect open-source.

Această aplicație este văzută și ca o etapă intermediară până la lansarea portofelului european de identitate digitală, proiect aflat deja în dezvoltare la nivelul Uniunii Europene.

Ce este fals în informațiile care circulă online

Afirmația potrivit căreia fiecare cetățean european va fi obligat să își verifice identitatea pentru a intra pe Facebook, Instagram, TikTok sau alte rețele sociale nu este confirmată de documentele oficiale publicate până în prezent.

Comisia Europeană vorbește despre verificarea vârstei pentru anumite servicii digitale, nu despre autentificarea obligatorie a tuturor utilizatorilor înainte de accesarea internetului sau a platformelor sociale.

La fel, nu există o lege adoptată care să impună folosirea unei aplicații europene de identitate pentru fiecare postare sau comentariu publicat online.

O parte dintre mesajele devenite virale pornesc de la inițiative reale ale Uniunii Europene, dar adaugă concluzii care nu apar în declarațiile oficiale sau în proiectele legislative cunoscute până acum.