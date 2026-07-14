UE pregătește reguli noi pentru rețelele sociale. Ce este adevărat și ce este fals despre verificarea identității online
Uniunea Europeană pregătește noi măsuri pentru protejarea copiilor în mediul online, însă discuția a fost rapid acaparată de informații prezentate fără context. În ultimele zile, pe Facebook, X și alte platforme au circulat numeroase postări care susțin că, în viitor, toți europenii vor fi obligați să își confirme identitatea înainte de a putea accesa sau publica pe rețelele sociale.
Subiectul a devenit viral după declarațiile făcute de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, odată cu prezentarea unei aplicații europene pentru verificarea vârstei utilizatorilor. De aici și până la ideea că Uniunea Europeană pregătește un „buletin obligatoriu pentru internet” a fost însă doar un pas, deși documentele oficiale nu susțin această interpretare.
Ce pregătește, de fapt, Uniunea Europeană
Comisia Europeană dezvoltă o aplicație numită EU Age Verification App, care are un scop clar: verificarea vârstei utilizatorilor atunci când aceasta este necesară pentru accesarea anumitor servicii online.
Potrivit explicațiilor oficiale, aplicația este gândită astfel încât utilizatorul să poată demonstra că îndeplinește condiția de vârstă fără să fie nevoit să ofere mai multe informații personale decât este necesar. Comisia susține că soluția este construită cu accent pe protejarea vieții private și că va fi disponibilă ca proiect open-source.
Această aplicație este văzută și ca o etapă intermediară până la lansarea portofelului european de identitate digitală, proiect aflat deja în dezvoltare la nivelul Uniunii Europene.
Ce este fals în informațiile care circulă online
Afirmația potrivit căreia fiecare cetățean european va fi obligat să își verifice identitatea pentru a intra pe Facebook, Instagram, TikTok sau alte rețele sociale nu este confirmată de documentele oficiale publicate până în prezent.
Comisia Europeană vorbește despre verificarea vârstei pentru anumite servicii digitale, nu despre autentificarea obligatorie a tuturor utilizatorilor înainte de accesarea internetului sau a platformelor sociale.
La fel, nu există o lege adoptată care să impună folosirea unei aplicații europene de identitate pentru fiecare postare sau comentariu publicat online.
O parte dintre mesajele devenite virale pornesc de la inițiative reale ale Uniunii Europene, dar adaugă concluzii care nu apar în declarațiile oficiale sau în proiectele legislative cunoscute până acum.
De ce insistă Bruxelles-ul asupra verificării vârstei
Protejarea minorilor în mediul digital a devenit una dintre prioritățile Comisiei Europene. Autoritățile europene spun că platformele online trebuie să facă mai mult pentru a împiedica accesul copiilor la conținut destinat adulților și pentru a limita expunerea acestora la riscuri precum conținutul violent, pornografia, fraudele sau manipularea prin algoritmi.
În acest context, verificarea vârstei este prezentată ca un instrument care ar putea ajuta platformele să respecte mai eficient regulile europene privind protecția minorilor.
În paralel, mai multe state membre susțin introducerea unor limite de vârstă mai stricte pentru utilizarea rețelelor sociale, însă o astfel de măsură nu a fost adoptată la nivelul Uniunii Europene și ar necesita un proces legislativ complex.
Dezbaterea este departe de a se fi încheiat
Chiar dacă informațiile alarmiste nu sunt susținute de documentele oficiale, asta nu înseamnă că proiectul nu ridică întrebări legitime.
Organizațiile care apără drepturile digitale atrag atenția că orice sistem de verificare a vârstei trebuie implementat fără a compromite confidențialitatea utilizatorilor și fără a crea mecanisme de colectare excesivă a datelor personale.
De cealaltă parte, Comisia Europeană susține că protejarea copiilor online nu mai poate fi lăsată exclusiv în responsabilitatea platformelor și că sunt necesare instrumente noi pentru aplicarea regulilor existente.
Cert este că discuția despre viitorul rețelelor sociale în Europa este abia la început. Deocamdată, ceea ce există este un proiect pentru verificarea vârstei și o dezbatere privind accesul minorilor la platformele online. Ideea că fiecare european va trebui să își confirme identitatea înainte de a naviga pe internet sau de a posta pe rețelele sociale rămâne, în acest moment, o afirmație care nu este susținută de informațiile oficiale publicate de instituțiile europene.