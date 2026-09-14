Ce amendă riști dacă nu asiguri mașina după ce ai parcat. Regula valabilă și pentru automobilele cu transmisie automată

Regulamentul de aplicare a Codului rutier stabilește că șoferul care staționează pe un drum public trebuie să tragă frâna de ajutor, să oprească motorul și să cupleze autovehiculul într-o treaptă inferioară de viteză sau, dacă mașina are transmisie automată, în poziția de parcare.

Regula devine importantă în momentul în care conducătorul auto se îndepărtează de vehicul. Cu alte cuvinte, dacă parchezi, cobori și pleci, mașina nu trebuie lăsată doar cu motorul oprit, ci trebuie asigurată astfel încât să nu se poată pune singură în mișcare.

Ce înseamnă să lași mașina „în viteză”

În cazul unei mașini cu transmisie manuală, șoferul trebuie să cupleze o treaptă de viteză inferioară și să acționeze frâna de ajutor, cunoscută de majoritatea conducătorilor auto drept frâna de mână.

Pentru automobilele cu transmisie automată, selectorul trebuie trecut în poziția destinată parcării, de regulă marcată cu litera „P”.

Aceste măsuri oferă o protecție suplimentară împotriva deplasării necontrolate a vehiculului. Frâna de parcare poate avea o problemă, poate să nu fie acționată suficient sau mașina poate fi lăsată pe o suprafață înclinată, iar cuplarea transmisiei reprezintă o măsură suplimentară de siguranță.

Ce amendă poate primi șoferul

Nerespectarea obligației de a acționa frâna de ajutor, de a opri motorul și de a cupla transmisia corespunzător atunci când șoferul se îndepărtează de vehicul este prevăzută de legislația rutieră ca abatere.

Sancțiunea este din clasa a II-a, ceea ce înseamnă patru sau cinci puncte-amendă, la care se adaugă trei puncte de penalizare.