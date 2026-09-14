Ce amendă riști dacă nu asiguri mașina după ce ai parcat. Regula valabilă și pentru automobilele cu transmisie automată
Incidentele în care o mașină parcată începe să se deplaseze singură și lovește un alt autoturism, un gard sau chiar o persoană nu sunt imposibile, mai ales pe străzile în pantă. Codul rutier impune tocmai pentru prevenirea unor asemenea situații mai multe obligații pe care șoferul trebuie să le respecte înainte să se îndepărteze de vehicul.
Nu este suficient să parchezi regulamentar
Cei mai mulți șoferi știu că pot primi amendă dacă lasă mașina într-un loc în care staționarea este interzisă, însă există și reguli referitoare la modul în care vehiculul trebuie asigurat după ce a fost oprit.
Regulamentul de aplicare a Codului rutier stabilește că șoferul care staționează pe un drum public trebuie să tragă frâna de ajutor, să oprească motorul și să cupleze autovehiculul într-o treaptă inferioară de viteză sau, dacă mașina are transmisie automată, în poziția de parcare.
Regula devine importantă în momentul în care conducătorul auto se îndepărtează de vehicul. Cu alte cuvinte, dacă parchezi, cobori și pleci, mașina nu trebuie lăsată doar cu motorul oprit, ci trebuie asigurată astfel încât să nu se poată pune singură în mișcare.
Ce înseamnă să lași mașina „în viteză”
În cazul unei mașini cu transmisie manuală, șoferul trebuie să cupleze o treaptă de viteză inferioară și să acționeze frâna de ajutor, cunoscută de majoritatea conducătorilor auto drept frâna de mână.
Pentru automobilele cu transmisie automată, selectorul trebuie trecut în poziția destinată parcării, de regulă marcată cu litera „P”.
Aceste măsuri oferă o protecție suplimentară împotriva deplasării necontrolate a vehiculului. Frâna de parcare poate avea o problemă, poate să nu fie acționată suficient sau mașina poate fi lăsată pe o suprafață înclinată, iar cuplarea transmisiei reprezintă o măsură suplimentară de siguranță.
Ce amendă poate primi șoferul
Nerespectarea obligației de a acționa frâna de ajutor, de a opri motorul și de a cupla transmisia corespunzător atunci când șoferul se îndepărtează de vehicul este prevăzută de legislația rutieră ca abatere.
Sancțiunea este din clasa a II-a, ceea ce înseamnă patru sau cinci puncte-amendă, la care se adaugă trei puncte de penalizare.
La valoarea punctului-amendă utilizată în 2026, sancțiunea poate ajunge astfel la peste 1.000 de lei. Dincolo de amendă, cele trei puncte de penalizare se înscriu în evidența conducătorului auto și se cumulează cu eventualele puncte primite pentru alte abateri.
Regula trebuie însă diferențiată de sancțiunea pentru parcare sau staționare neregulamentară. Un șofer poate să fi lăsat mașina într-un loc în care staționarea este permisă și, cu toate acestea, să nu fi respectat obligațiile privind asigurarea vehiculului.
Ce se întâmplă dacă mașina pleacă singură
Situația devine mult mai serioasă atunci când vehiculul neasigurat începe efectiv să se deplaseze. O mașină de peste o tonă care pornește singură pe o stradă în pantă poate avaria alte autoturisme, poate intra într-o clădire sau, în cel mai grav caz, poate lovi pietoni.
Tocmai într-un asemenea context poate deveni evident pentru polițiști că vehiculul nu fusese asigurat corespunzător.
Dacă sunt produse pagube, problema nu se mai rezumă la simpla sancțiune pentru nerespectarea regulilor privind imobilizarea mașinii. În funcție de circumstanțele concrete și de consecințele incidentului, pot apărea și probleme legate de răspunderea pentru prejudiciile produse.
Oprirea și staționarea nu înseamnă același lucru
Codul rutier face și o diferență importantă între oprire și staționare. Oprirea reprezintă imobilizarea voluntară a unui vehicul pe drumul public pentru cel mult cinci minute. Dacă perioada depășește cinci minute, aceasta este considerată staționare.
Pentru șofer, însă, regula practică este simplă: atunci când lasă vehiculul și se îndepărtează de el, trebuie să se asigure că acesta nu se poate deplasa.
Așadar, după ce ai găsit un loc regulamentar de parcare, procedura nu se termină odată cu oprirea motorului. Frâna de ajutor trebuie acționată, motorul oprit, iar transmisia trebuie lăsată într-o poziție care contribuie la imobilizarea mașinii. Este o operațiune care durează câteva secunde, dar poate preveni atât o amendă și trei puncte de penalizare, cât și un incident mult mai costisitor.