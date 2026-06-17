Ce faci dacă ai primit amendă de parcare sau viteză în Grecia. Pași de urmat pentru a plăti simplu

Pentru depășirea vitezei legale sau alte abateri constatate de poliție, vei primi un proces-verbal în care sunt menționate detaliile contravenției și modalitatea de plată. Astfel, este recomandat să verifici dacă numărul mașinii și datele înscrise sunt corecte și să păstrezi documentul până la achitarea integrală a amenzii.

Nu ignora amenda, chiar dacă te întorci în România

Mulți turiști cred că o amendă primită în Grecia poate fi uitată odată cu întoarcerea acasă. În realitate, situația nu este atât de simplă. Autoritățile elene pot transmite informațiile către instituțiile competente din alte state membre ale Uniunii Europene, iar în anumite situații sancțiunile pot fi recuperate ulterior. În plus, o amendă neplătită poate crea probleme la o eventuală revenire în Grecia.

De aceea, cea mai bună soluție este achitarea amenzii în termenul indicat în document.

Cum se plătesc amenzile în Grecia

În majoritatea cazurilor, pe procesul-verbal este menționat contul bancar în care trebuie virată suma sau instituția unde se poate efectua plata. Pentru turiști, cea mai simplă variantă este plata prin transfer bancar internațional, folosind datele IBAN și codul de identificare indicate pe document.

La efectuarea transferului este foarte important să fie menționate numărul procesului-verbal și numărul de înmatriculare al mașinii, astfel încât plata să poată fi identificată corect.

Unele amenzi pot fi plătite și la anumite bănci sau oficii poștale din Grecia, dacă sancțiunea este achitată înainte de plecarea din țară.

Atenție la reducerile pentru plata rapidă

În anumite situații, legislația elenă permite reducerea valorii amenzii dacă aceasta este plătită într-un termen scurt de la emitere. Perioada și procentul reducerii pot varia în funcție de tipul contravenției și de reglementările aplicabile la momentul respectiv.