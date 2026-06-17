Ce faci dacă ai primit amendă de parcare sau viteză în Grecia. Pași de urmat pentru a plăti simplu
Pentru mulți români care merg cu mașina în vacanță în Grecia, o amendă de parcare sau de viteză poate transforma rapid concediul într-o experiență stresantă. Totuși, chiar dacă documentul este scris în limba greacă și pare dificil de înțeles, procedura de plată este, în cele mai multe cazuri, relativ simplă. Important este să nu ignori sancțiunea și să verifici cu atenție informațiile trecute pe procesul-verbal.
Verifică tipul amenzii și datele înscrise
Primul pas este să citești cu atenție documentul primit. În cazul unei amenzi de parcare, aceasta este lăsată de regulă pe parbriz și conține numărul de înmatriculare, locul contravenției, data și valoarea sancțiunii.
Pentru depășirea vitezei legale sau alte abateri constatate de poliție, vei primi un proces-verbal în care sunt menționate detaliile contravenției și modalitatea de plată. Astfel, este recomandat să verifici dacă numărul mașinii și datele înscrise sunt corecte și să păstrezi documentul până la achitarea integrală a amenzii.
Nu ignora amenda, chiar dacă te întorci în România
Mulți turiști cred că o amendă primită în Grecia poate fi uitată odată cu întoarcerea acasă. În realitate, situația nu este atât de simplă. Autoritățile elene pot transmite informațiile către instituțiile competente din alte state membre ale Uniunii Europene, iar în anumite situații sancțiunile pot fi recuperate ulterior. În plus, o amendă neplătită poate crea probleme la o eventuală revenire în Grecia.
De aceea, cea mai bună soluție este achitarea amenzii în termenul indicat în document.
Cum se plătesc amenzile în Grecia
În majoritatea cazurilor, pe procesul-verbal este menționat contul bancar în care trebuie virată suma sau instituția unde se poate efectua plata. Pentru turiști, cea mai simplă variantă este plata prin transfer bancar internațional, folosind datele IBAN și codul de identificare indicate pe document.
La efectuarea transferului este foarte important să fie menționate numărul procesului-verbal și numărul de înmatriculare al mașinii, astfel încât plata să poată fi identificată corect.
Unele amenzi pot fi plătite și la anumite bănci sau oficii poștale din Grecia, dacă sancțiunea este achitată înainte de plecarea din țară.
Atenție la reducerile pentru plata rapidă
În anumite situații, legislația elenă permite reducerea valorii amenzii dacă aceasta este plătită într-un termen scurt de la emitere. Perioada și procentul reducerii pot varia în funcție de tipul contravenției și de reglementările aplicabile la momentul respectiv.
De aceea, este util să verifici cu atenție mențiunile de pe document sau să ceri informații suplimentare de la poliția locală ori de la primăria care a emis sancțiunea.
Ce faci dacă nu înțelegi documentul
Multe amenzi sunt redactate exclusiv în limba greacă, ceea ce poate crea confuzie. În acest caz, poți folosi aplicații de traducere pentru a identifica principalele informații sau poți solicita ajutorul hotelului, al unei agenții turistice ori al unui avocat local.
De asemenea, dacă ai închiriat mașina de la o companie de rent-a-car, este recomandat să informezi imediat firma despre sancțiune și să urmezi instrucțiunile primite.
Amenzile din Grecia pot fi consistente
Grecia aplică sancțiuni relativ dure pentru anumite abateri rutiere. Depășirea vitezei legale, parcarea pe locurile rezervate persoanelor cu dizabilități, blocarea circulației sau utilizarea telefonului mobil la volan pot atrage amenzi de câteva sute de euro.
În cazurile grave, autoritățile pot dispune și reținerea permisului de conducere sau a certificatului de înmatriculare pentru o anumită perioadă. De asemenea, după efectuarea plății, este important să păstrezi ordinul de transfer, chitanța sau orice alt document care demonstrează că sancțiunea a fost achitată.
Aceste documente pot fi utile dacă apar erori administrative sau dacă primești ulterior notificări referitoare la aceeași amendă.
În concluzie, dacă primești o amendă de parcare sau de viteză în Grecia, cel mai important lucru este să nu o ignori. Verifică informațiile înscrise, achită sancțiunea în termenul prevăzut și păstrează dovada plății. Procedura este, de regulă, simplă, iar rezolvarea rapidă a situației îți poate evita complicațiile și costurile suplimentare pe viitor.