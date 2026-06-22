CATL câștigă bătălia mașinilor electrice. Cum a ajuns producătorul de baterii să aibă profit mai mare decât giganții auto din China

CATL a depășit la profit marii producători auto chinezi

Datele financiare pentru primul trimestru din 2026 arată o diferență uriașă între producătorul de baterii și constructorii de automobile. CATL a raportat un profit de aproximativ 3,06 miliarde de dolari, în timp ce profitul cumulat al unor nume importante precum BYD, Geely, Chery, SAIC, GWM, Seres și Changan s-a ridicat la aproximativ 2,59 miliarde de dolari, scrie South China Morning Post.

Comparativ, BYD a obținut un profit de aproximativ 603,8 milioane de dolari, Geely aproape 615,8 milioane, iar Chery circa 617,1 milioane. Diferența arată cât de multă valoare economică s-a mutat în zona bateriilor, componenta considerată inima unei mașini electrice.

În cazul automobilelor cu motoare pe combustie, constructorii controlează mare parte din tehnologia esențială, de la motor până la transmisie. În schimb, la mașinile electrice, bateria poate reprezenta o parte uriașă din costul total de producție, uneori între 25% și 40% din valoarea vehiculului.

Tocmai acest lucru a generat îngrijorări în Europa, unde producătorii tradiționali au avertizat că trecerea rapidă la electrificare poate muta o parte importantă din valoarea industriei către furnizorii de baterii, în special către companiile asiatice.

Mulți constructori au încercat să reducă această dependență prin dezvoltarea propriilor fabrici și tehnologii de baterii. În Europa au apărut proiecte ambițioase pentru crearea unei industrii locale, însă companii precum CATL au acumulat deja un avantaj uriaș prin experiență, volum și investiții.

Dominarea CATL arată noua luptă pentru controlul industriei electrice

Succesul CATL nu este o situație apărută peste noapte. Compania a avut în 2025 un profit anual de aproximativ 10,68 miliarde de dolari, iar în 2026 ritmul de creștere continuă. Motivul principal este capacitatea de a produce baterii la scară foarte mare și de a furniza componente pentru numeroși producători auto.

Potrivit estimărilor companiei, cota sa de piață în primul trimestru din 2026 a ajuns la aproximativ 46,4%, ceea ce o transformă într-un jucător dominant la nivel global.