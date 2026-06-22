CATL câștigă bătălia mașinilor electrice. Cum a ajuns producătorul de baterii să aibă profit mai mare decât giganții auto din China
Revoluția mașinilor electrice schimbă complet regulile industriei auto, iar cea mai mare surpriză vine nu de la producătorii de automobile, ci de la compania care stă în spatele lor. CATL, cel mai mare producător de baterii pentru vehicule electrice din lume, a ajuns să obțină un profit mai mare decât mai mulți dintre cei mai importanți constructori auto chinezi luați împreună.
În timp ce companii precum BYD, Geely sau Chery se confruntă cu o perioadă dificilă pe piața internă din China, afectată de reducerea stimulentelor și de presiunea tot mai mare asupra industriei auto, CATL traversează una dintre cele mai bune perioade din istoria sa. Situația ridică o întrebare care apare tot mai des în industria auto: în era electrică, constructorii de mașini nu riscă să devină doar producătorii carcaselor în care sunt montate bateriile?
CATL a depășit la profit marii producători auto chinezi
Datele financiare pentru primul trimestru din 2026 arată o diferență uriașă între producătorul de baterii și constructorii de automobile. CATL a raportat un profit de aproximativ 3,06 miliarde de dolari, în timp ce profitul cumulat al unor nume importante precum BYD, Geely, Chery, SAIC, GWM, Seres și Changan s-a ridicat la aproximativ 2,59 miliarde de dolari, scrie South China Morning Post.
Comparativ, BYD a obținut un profit de aproximativ 603,8 milioane de dolari, Geely aproape 615,8 milioane, iar Chery circa 617,1 milioane. Diferența arată cât de multă valoare economică s-a mutat în zona bateriilor, componenta considerată inima unei mașini electrice.
În cazul automobilelor cu motoare pe combustie, constructorii controlează mare parte din tehnologia esențială, de la motor până la transmisie. În schimb, la mașinile electrice, bateria poate reprezenta o parte uriașă din costul total de producție, uneori între 25% și 40% din valoarea vehiculului.
Tocmai acest lucru a generat îngrijorări în Europa, unde producătorii tradiționali au avertizat că trecerea rapidă la electrificare poate muta o parte importantă din valoarea industriei către furnizorii de baterii, în special către companiile asiatice.
Mulți constructori au încercat să reducă această dependență prin dezvoltarea propriilor fabrici și tehnologii de baterii. În Europa au apărut proiecte ambițioase pentru crearea unei industrii locale, însă companii precum CATL au acumulat deja un avantaj uriaș prin experiență, volum și investiții.
Dominarea CATL arată noua luptă pentru controlul industriei electrice
Succesul CATL nu este o situație apărută peste noapte. Compania a avut în 2025 un profit anual de aproximativ 10,68 miliarde de dolari, iar în 2026 ritmul de creștere continuă. Motivul principal este capacitatea de a produce baterii la scară foarte mare și de a furniza componente pentru numeroși producători auto.
Potrivit estimărilor companiei, cota sa de piață în primul trimestru din 2026 a ajuns la aproximativ 46,4%, ceea ce o transformă într-un jucător dominant la nivel global.
BYD este unul dintre puținii mari producători chinezi care își dezvoltă propriile baterii, însă multe alte companii depind într-o măsură importantă de CATL. Geely folosește baterii produse de companie pentru numeroase modele, iar Chery are o colaborare și mai strânsă pentru vehicule electrice și hibride plug-in.
Problema pentru constructorii auto este că recuperarea decalajului devine tot mai dificilă. Dezvoltarea unei tehnologii proprii de baterii necesită investiții de miliarde de dolari, ani de cercetare și capacități industriale pe care puține companii le pot construi rapid.
CATL nu are succes doar datorită dimensiunii, ci și datorită diversității tehnologice. Compania lucrează cu mai multe tipuri de baterii, inclusiv LFP, NMC și tehnologii emergente precum bateriile pe bază de sodiu.
În acest context, industria auto intră într-o etapă în care controlul asupra bateriei poate fi la fel de important precum controlul motorului într-o mașină clasică. Iar dacă această tendință continuă, constructorii de automobile riscă să aibă un rol diferit decât cel cu care lumea s-a obișnuit timp de peste un secol: nu doar creatori de mașini, ci integratori ai unor tehnologii dezvoltate de companii specializate.