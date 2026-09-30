Trailerul „The One About Matthew Perry” a fost lansat. Când vezi pe Netflix documentarul pe care îl aștept cu nod în gât

Netflix a lansat primul trailer pentru „The One About Matthew Perry”, documentarul în trei părți dedicat actorului care l-a transformat pe Chandler Bing într-unul dintre cele mai iubite personaje din istoria televiziunii. Producția va putea fi văzută pe Netflix din 27 octombrie 2026, cu doar o zi înainte de împlinirea a trei ani de la moartea actorului, potrivit informațiilor publicate de Netflix Tudum.

Recunosc de la început: acesta este unul dintre acele materiale despre care îmi este aproape imposibil să scriu complet detașat. Sunt un mare fan Matthew Perry, iar „Friends” este serialul pe care l-am văzut de cel puțin zece ori de la primul până la ultimul episod. Și probabil îl voi mai vedea de încă zece. Este serialul meu de suflet, producția la care mă întorc aproape automat atunci când trec printr-o perioadă mai proastă și am nevoie de ceva familiar, amuzant și reconfortant. Iar Chandler a fost întotdeauna unul dintre motivele principale.

Tocmai de aceea, trailerul pentru „The One About Matthew Perry” este greu de privit fără un anumit nod în gât. Mai ales dacă ai citit și memoriile actorului, „Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing”. Eu le-am citit plângând pe alocuri, pentru că, dincolo de omul care îi făcea pe milioane de oameni să râdă, cartea dezvăluia cât de mult se lupta Perry atunci când camerele se opreau.

„The One About Matthew Perry” încearcă să arate omul din spatele lui Chandler

Documentarul este regizat de Mary Robertson, câștigătoare a unui premiu Emmy, și este construit în jurul mărturiilor oamenilor care l-au cunoscut pe Matthew Perry dincolo de imaginea sa publică. Netflix promite imagini și înregistrări care nu au mai fost prezentate până acum, provenite inclusiv din arhiva privată a familiei Perry, dar și povești spuse de sora actorului, Mia Perry Bowick, și de prieteni apropiați.

Trailerul alternează exact cele două lumi care au definit imaginea publică a lui Matthew Perry: umorul și suferința. Vedem fragmente din perioada în care actorul devenea celebru, imagini personale și confesiuni despre dependență, singurătate și încercările repetate de a se recupera. Mia Perry Bowick dezvăluie inclusiv că fratele său a cheltuit aproximativ 7 milioane de dolari în încercarea de a deveni abstinent, o cifră care spune poate mai mult decât orice explicație despre dimensiunea luptei sale.

Titlul documentarului este, evident, și o trimitere emoționantă la modul în care erau denumite episoadele din „Friends” – „The One With…” sau „The One Where…”. Serialul difuzat între 1994 și 2004 a avut 236 de episoade și i-a transformat pe Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, David Schwimmer și Matthew Perry într-o distribuție care avea să rămână asociată pentru totdeauna cu una dintre cele mai importante comedii TV. Playtech a scris de-a lungul timpului și despre reuniunea actorilor din „Friends”, moment care, privind retrospectiv, a căpătat o încărcătură cu totul diferită.

Documentarul pe care vreau și nu vreau să îl văd

Există producții pe care le aștepți pentru poveste, distribuție sau spectacol. „The One About Matthew Perry” intră, pentru mine, într-o categorie diferită. Abia aștept să îl văd pe Netflix, dar știu deja că nu va fi tocmai o vizionare confortabilă. Pentru cei care au crescut cu „Friends” sau au revenit ani întregi la serial, Matthew Perry nu este pur și simplu un actor care a jucat într-un sitcom celebru. Vocea, sarcasmul și gesturile lui Chandler au ajuns să facă parte din acel tip de televiziune pe care o folosești aproape ca pe un loc sigur.

Eu am revenit la „Friends” de nenumărate ori exact din acest motiv. Când ai o pasă proastă, există ceva foarte reconfortant în faptul că știi deja cine intră pe ușa apartamentului Monicăi, ce glumă urmează să facă Chandler sau cum se va termina un episod pe care l-ai văzut deja de cinci ori. Pentru mine, serialul nu și-a pierdut niciodată efectul, chiar dacă știu aproape pe de rost anumite scene. Iar Matthew Perry a avut enorm de mult de-a face cu asta.

Moartea lui, pe 28 octombrie 2023, la vârsta de 54 de ani, a schimbat inevitabil felul în care multe dintre acele episoade sunt privite astăzi. După ce îi citești autobiografia și afli cât de gravă era lupta sa cu dependența în unele dintre perioadele în care, pe ecran, părea să fie cel mai amuzant om din încăpere, anumite scene capătă o altă greutate. Perry a vorbit extrem de deschis despre dependență și despre recuperare, iar în ultimii ani ai vieții sale a insistat că și-ar dori ca oamenii să își amintească nu doar de Chandler, ci și de faptul că a încercat să îi ajute pe cei care treceau prin aceleași probleme.

Asta pare să fie și miza documentarului Netflix: nu să mai spună încă o dată povestea lui Chandler Bing, ci să vorbească despre Matthew Perry, omul din spatele personajului. Despre cineva extraordinar de amuzant care, simultan, ducea o luptă pe care publicul nu o putea vedea în întregime.

„The One About Matthew Perry” are trei episoade și va fi disponibil pe Netflix din 27 octombrie 2026. După trailer, am sentimentul că va fi genul de documentar la care voi râde, voi plânge și, foarte probabil, după genericul final voi porni din nou un episod din „Friends”. Probabil „The One Where Everybody Finds Out”. Pentru că unele seriale sunt mai mult decât seriale. Iar pentru mine, Friends a fost mereu unul dintre ele.