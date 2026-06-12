Câte minute de sport pe săptămână îți pot prelungi viața. Cercetătorii au identificat intervalul ideal

Analiza a urmărit peste 147.000 de persoane pe parcursul mai multor decenii și oferă una dintre cele mai clare imagini de până acum despre legătura dintre activitatea fizică și riscul de deces.

Intervalul de exerciții care pare să ofere cele mai mari beneficii

Potrivit cercetării, persoanele care au dedicat între 90 și 119 minute pe săptămână antrenamentelor de forță au înregistrat o reducere cu 13% a riscului de deces din orice cauză comparativ cu cei care nu practicau astfel de exerciții, se arată în The British Journal of Sports Medicine.

Interesant este că depășirea acestui prag nu a adus beneficii suplimentare evidente în ceea ce privește mortalitatea generală. Cu alte cuvinte, mai multă muncă în sala de fitness nu s-a tradus automat printr-o protecție mai mare.

Studiul a fost coordonat de specialiști din cadrul Școlii de Sănătate Publică Harvard T.H. Chan și a analizat date provenite din trei mari proiecte de cercetare desfășurate pe termen lung.

Participanții au fost profesioniști din domeniul medical, iar aproape trei sferturi dintre aceștia respectau recomandările actuale privind activitatea aerobică. Aproape jumătate practicau și exerciții regulate de forță.

Rezultatele au arătat că beneficiile nu se limitează doar la reducerea riscului general de deces. Persoanele care au efectuat între o oră și jumătate și aproape două ore de antrenamente de forță săptămânal au prezentat un risc cu 19% mai mic de deces cauzat de afecțiuni cardiovasculare.

În același timp, riscul de deces asociat bolilor neurologice, inclusiv unor afecțiuni precum Alzheimer, a fost cu 27% mai redus.