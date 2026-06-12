Câte minute de sport pe săptămână îți pot prelungi viața. Cercetătorii au identificat intervalul ideal
Mișcarea este considerată de multă vreme una dintre cele mai eficiente metode de a menține sănătatea și de a reduce riscul apariției unor boli grave. Cu toate acestea, o întrebare continuă să îi preocupe pe mulți oameni: cât sport este suficient pentru a obține beneficii reale asupra speranței de viață?
Un nou studiu de amploare sugerează că răspunsul ar putea fi mai simplu decât pare. Cercetătorii au descoperit că nu este nevoie de ore întregi petrecute zilnic în sala de sport pentru a observa efecte importante asupra longevității. De fapt, există un interval care pare să ofere cele mai bune rezultate atunci când vine vorba despre exercițiile de forță.
Analiza a urmărit peste 147.000 de persoane pe parcursul mai multor decenii și oferă una dintre cele mai clare imagini de până acum despre legătura dintre activitatea fizică și riscul de deces.
Intervalul de exerciții care pare să ofere cele mai mari beneficii
Potrivit cercetării, persoanele care au dedicat între 90 și 119 minute pe săptămână antrenamentelor de forță au înregistrat o reducere cu 13% a riscului de deces din orice cauză comparativ cu cei care nu practicau astfel de exerciții, se arată în The British Journal of Sports Medicine.
Interesant este că depășirea acestui prag nu a adus beneficii suplimentare evidente în ceea ce privește mortalitatea generală. Cu alte cuvinte, mai multă muncă în sala de fitness nu s-a tradus automat printr-o protecție mai mare.
Studiul a fost coordonat de specialiști din cadrul Școlii de Sănătate Publică Harvard T.H. Chan și a analizat date provenite din trei mari proiecte de cercetare desfășurate pe termen lung.
Participanții au fost profesioniști din domeniul medical, iar aproape trei sferturi dintre aceștia respectau recomandările actuale privind activitatea aerobică. Aproape jumătate practicau și exerciții regulate de forță.
Rezultatele au arătat că beneficiile nu se limitează doar la reducerea riscului general de deces. Persoanele care au efectuat între o oră și jumătate și aproape două ore de antrenamente de forță săptămânal au prezentat un risc cu 19% mai mic de deces cauzat de afecțiuni cardiovasculare.
În același timp, riscul de deces asociat bolilor neurologice, inclusiv unor afecțiuni precum Alzheimer, a fost cu 27% mai redus.
Combinația dintre forță și cardio oferă cele mai bune rezultate
Cercetătorii au observat că adevăratele beneficii apar atunci când exercițiile de forță sunt combinate cu activitatea aerobică.
Persoanele care au acumulat cele mai ridicate niveluri de mișcare aerobică au prezentat un risc de deces cu până la 47% mai mic față de cei sedentari. Acest efect a fost observat indiferent de timpul petrecut la antrenamentele de forță.
Cele mai bune rezultate au fost înregistrate în cazul celor care au combinat între 60 și 119 minute de exerciții de forță pe săptămână cu un volum ridicat de activitate aerobică. În această categorie, riscul general de deces a fost cu aproximativ 45% mai mic.
Specialiștii atrag atenția că studiul este unul observațional și nu poate demonstra cu certitudine o relație directă de cauzalitate. De asemenea, informațiile despre activitatea fizică au fost raportate chiar de participanți, ceea ce poate introduce anumite erori.
Totuși, dimensiunea impresionantă a eșantionului și perioada foarte lungă de monitorizare transformă cercetarea într-un reper important pentru înțelegerea efectelor exercițiilor fizice asupra sănătății.