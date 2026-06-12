Cât vor costa pepenii de Dăbuleni în 2026. Când ajung în piețe și de ce întârzie recolta

Potrivit lui Ștefan Nanu, director al Institutului de Cercetare Dăbuleni, primele cantități de pepeni vor ajunge pe piață în a doua parte a lunii iunie.

„Primii pepeni de Dăbuleni care vor apărea pe piețe vor fi după data de 20 iunie, urmând ca marea masă să apară în jur de 1 iulie”, a declarat acesta la Știrile ProTV.

Fermierii spun că întârzierea actuală este de aproximativ două săptămâni față de calendarul obișnuit. În schimb, ei consideră că zilele suplimentare petrecute în câmp ar putea contribui la dezvoltarea gustului fructelor.

Costuri mai mari pentru agricultori din cauza întârzierii recoltei

Prelungirea perioadei până la recoltare aduce însă și cheltuieli suplimentare pentru cultivatori. Menținerea culturilor pentru o perioadă mai lungă înseamnă costuri mai ridicate cu irigarea și paza terenurilor.

Cristian Iliuță, fermier, explică impactul acestei situații asupra producătorilor:

„Trebuie să udăm în plus, paza pe care o avem trebuie să o plătim în plus. Vă dați seama că o perioadă mai lungă necesită bani mai mulți”.

Chiar dacă agricultorii sunt nevoiți să suporte aceste costuri suplimentare, estimările privind producția sunt încurajatoare. Potrivit acestora, recolta ar putea ajunge la 60-80 de tone la hectar.

În județul Dolj, una dintre cele mai importante zone de cultivare a pepenilor din România, suprafața cultivată a depășit 2.500 de hectare în 2026.

Prețul pepenilor românești ar putea rămâne la nivelul de anul trecut

În ciuda întârzierii sezonului și a costurilor suplimentare suportate de fermieri, producția mare este așteptată să contribuie la menținerea prețurilor la un nivel accesibil.