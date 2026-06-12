Cât vor costa pepenii de Dăbuleni în 2026. Când ajung în piețe și de ce întârzie recolta
Așteptați în fiecare vară de consumatorii din întreaga țară, pepenii de Dăbuleni vor apărea mai târziu pe tarabe în acest an. Condițiile meteo din primăvară au influențat ritmul de dezvoltare al culturilor, iar fermierii spun că recolta este întârziată cu aproape două săptămâni. Cu toate acestea, agricultorii sunt optimiști și susțin că producția este una bună, iar fructele au nevoie doar de câteva zile suplimentare de soare pentru a ajunge la maturitatea dorită.
Primele loturi vor ajunge în piețe după 20 iunie
Deși sezonul pepenilor românești începe mai târziu decât în alți ani, producătorii din Dăbuleni spun că recolta se prezintă bine. Temperaturile scăzute și ploile din timpul primăverii au încetinit procesul de coacere, însă culturile s-au dezvoltat corespunzător.
Potrivit lui Ștefan Nanu, director al Institutului de Cercetare Dăbuleni, primele cantități de pepeni vor ajunge pe piață în a doua parte a lunii iunie.
„Primii pepeni de Dăbuleni care vor apărea pe piețe vor fi după data de 20 iunie, urmând ca marea masă să apară în jur de 1 iulie”, a declarat acesta la Știrile ProTV.
Fermierii spun că întârzierea actuală este de aproximativ două săptămâni față de calendarul obișnuit. În schimb, ei consideră că zilele suplimentare petrecute în câmp ar putea contribui la dezvoltarea gustului fructelor.
Costuri mai mari pentru agricultori din cauza întârzierii recoltei
Prelungirea perioadei până la recoltare aduce însă și cheltuieli suplimentare pentru cultivatori. Menținerea culturilor pentru o perioadă mai lungă înseamnă costuri mai ridicate cu irigarea și paza terenurilor.
Cristian Iliuță, fermier, explică impactul acestei situații asupra producătorilor:
„Trebuie să udăm în plus, paza pe care o avem trebuie să o plătim în plus. Vă dați seama că o perioadă mai lungă necesită bani mai mulți”.
Chiar dacă agricultorii sunt nevoiți să suporte aceste costuri suplimentare, estimările privind producția sunt încurajatoare. Potrivit acestora, recolta ar putea ajunge la 60-80 de tone la hectar.
În județul Dolj, una dintre cele mai importante zone de cultivare a pepenilor din România, suprafața cultivată a depășit 2.500 de hectare în 2026.
Prețul pepenilor românești ar putea rămâne la nivelul de anul trecut
În ciuda întârzierii sezonului și a costurilor suplimentare suportate de fermieri, producția mare este așteptată să contribuie la menținerea prețurilor la un nivel accesibil.
Producătorii estimează că la începutul sezonului pepenii de Dăbuleni vor fi comercializați cu aproximativ 3 lei pe kilogram.
Vasile Barsoghe, fermier, consideră că oferta generoasă din acest an va avea un rol important în stabilirea prețurilor.
„Pepenii rămân la același preț ca anul trecut, poate și mai jos. E producție mare, dacă e marfă, normal că trebuie să scazi prețul”, a afirmat acesta, potrivit aceleiași surse.
Astfel, consumatorii ar putea beneficia de prețuri similare celor din sezonul precedent, în ciuda provocărilor întâmpinate de agricultori în această primăvară.
Până la recolta autohtonă, piețele sunt dominate de pepenii importați
În lipsa producției românești, comercianții se bazează în această perioadă pe pepenii aduși din alte țări. În prezent, marfa provenită din Grecia ocupă cea mai mare parte a spațiului din piețe.
Prețurile pentru pepenii importați variază între 6 și 8 lei pe kilogram, semnificativ peste nivelul estimat pentru producția autohtonă.
Radu Sorescu, vânzător, explică unul dintre motivele care influențează costul produselor aduse din afara țării.
„Au un preț mare fiindcă numai transportul din Grecia până aici costă niște bani și noi avem un adaos mic”.
Cu toate acestea, cererea nu este foarte ridicată în această perioadă. Comercianții spun că interesul cumpărătorilor este redus.
„2-3 lubenițe pe zi. Atât se vinde, cel mai mult 3 lubenițe pe zi. Nu mai cumpără lumea, nu mai au bani”, a declarat Sorin Răduinea, vânzător.
O altă perspectivă vine de la Petre Popa, care consideră că prezența pepenilor de import încă din primele luni ale anului a influențat comportamentul consumatorilor.
„Sunt sătui din februarie, de când au venit cu ele, până acum sunt sătui. Când or ieși ale noastre, credeți că o să ia cu carele?!”
În același timp, datele statistice arată că producția și suprafețele cultivate cu pepeni au înregistrat o scădere în ultimii ani. Dacă în 2020 producția depășea 340.000 de tone, în 2024 aceasta a ajuns la mai puțin de jumătate. În paralel, importurile au rămas ridicate, iar anul trecut în România au intrat aproape 49.000 de tone de pepeni.