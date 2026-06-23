Vești bune pentru agricultorii afectați de secetă. Culturile pentru care se dau bani, cine intră pe lista despăgubirilor

Potrivit Comisiei Europene, fondurile sunt destinate fermierilor care au suferit pierderi semnificative din cauza secetei, caniculei, înghețului, furtunilor sau altor fenomene meteorologice extreme care au afectat producția agricolă.

Porumbul și floarea-soarelui, culturile vizate în România

În cazul României, sprijinul financiar va fi direcționat către producătorii de porumb și floarea-soarelui, două dintre cele mai importante culturi agricole din țară. În perioada iunie-august 2025, numeroase regiuni agricole s-au confruntat cu temperaturi foarte ridicate și lipsa precipitațiilor, ceea ce a redus semnificativ producțiile obținute de fermieri.

Seceta prelungită a afectat în special culturile de primăvară, iar în multe zone recoltele au fost mult sub nivelul estimat la începutul sezonului agricol.

Comisia Europeană consideră că aceste pierderi justifică acordarea unui sprijin excepțional pentru a reduce impactul financiar asupra exploatațiilor agricole.

Fondurile pot fi majorate de statul român

Un aspect important pentru agricultori este că suma alocată de Bruxelles poate fi suplimentată din bugetul național. Regulile europene permit statelor membre să acorde sprijin suplimentar de până la 200% din valoarea fondurilor europene primite.

Cu alte cuvinte, dacă autoritățile române decid să utilizeze această posibilitate, valoarea totală a ajutoarelor acordate fermierilor ar putea crește considerabil în perioada următoare. Decizia privind eventualele suplimentări urmează să fie luată de autoritățile de la București.

Cum vor fi distribuiți banii

După adoptarea oficială a propunerii de către Comisia Europeană și publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, România va trebui să stabilească mecanismul concret de acordare a sprijinului.