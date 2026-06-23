Vești bune pentru agricultorii afectați de secetă. Culturile pentru care se dau bani, cine intră pe lista despăgubirilor
Fermierii români afectați de seceta severă și valurile de căldură din vara anului 2025 vor beneficia de un nou sprijin financiar din partea Uniunii Europene. Statele membre au aprobat propunerea Comisiei Europene de a mobiliza peste 56 de milioane de euro din rezerva agricolă europeană, iar România va primi aproape 15 milioane de euro pentru susținerea producătorilor de porumb și floarea-soarelui care au înregistrat pierderi importante. Fondurile fac parte dintr-un pachet de măsuri destinat agricultorilor afectați de fenomene meteorologice extreme în cursul anului 2025 și în prima parte a anului 2026.
România primește 14,8 milioane de euro pentru agricultură
Din suma totală aprobată la nivel european, România va beneficia de 14,8 milioane de euro. Este al doilea cel mai mare sprijin acordat dintre cele cinci state incluse în program, după Portugalia, care va primi 30 de milioane de euro. Pe lista beneficiarilor se mai află Cipru, cu 4,6 milioane de euro, Croația, cu 4,4 milioane de euro, și Slovenia, cu 2,8 milioane de euro.
Potrivit Comisiei Europene, fondurile sunt destinate fermierilor care au suferit pierderi semnificative din cauza secetei, caniculei, înghețului, furtunilor sau altor fenomene meteorologice extreme care au afectat producția agricolă.
Porumbul și floarea-soarelui, culturile vizate în România
În cazul României, sprijinul financiar va fi direcționat către producătorii de porumb și floarea-soarelui, două dintre cele mai importante culturi agricole din țară. În perioada iunie-august 2025, numeroase regiuni agricole s-au confruntat cu temperaturi foarte ridicate și lipsa precipitațiilor, ceea ce a redus semnificativ producțiile obținute de fermieri.
Seceta prelungită a afectat în special culturile de primăvară, iar în multe zone recoltele au fost mult sub nivelul estimat la începutul sezonului agricol.
Comisia Europeană consideră că aceste pierderi justifică acordarea unui sprijin excepțional pentru a reduce impactul financiar asupra exploatațiilor agricole.
Fondurile pot fi majorate de statul român
Un aspect important pentru agricultori este că suma alocată de Bruxelles poate fi suplimentată din bugetul național. Regulile europene permit statelor membre să acorde sprijin suplimentar de până la 200% din valoarea fondurilor europene primite.
Cu alte cuvinte, dacă autoritățile române decid să utilizeze această posibilitate, valoarea totală a ajutoarelor acordate fermierilor ar putea crește considerabil în perioada următoare. Decizia privind eventualele suplimentări urmează să fie luată de autoritățile de la București.
Cum vor fi distribuiți banii
După adoptarea oficială a propunerii de către Comisia Europeană și publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, România va trebui să stabilească mecanismul concret de acordare a sprijinului.
Autoritățile vor avea obligația să comunice Bruxelles-ului criteriile de eligibilitate, nivelul ajutorului acordat fiecărui beneficiar, impactul estimat al măsurii și calendarul plăților.
Comisia Europeană a cerut statelor membre să se asigure că fermierii afectați primesc sprijinul într-un termen cât mai scurt. Toate plățile către beneficiari trebuie finalizate cel târziu până la data de 28 februarie 2027.
Fenomenele extreme afectează tot mai mult agricultura europeană
Programul de sprijin aprobat acum face parte din rezerva agricolă prevăzută de Politica Agricolă Comună pentru perioada 2023-2027. Aceasta dispune de cel puțin 450 de milioane de euro anual pentru gestionarea situațiilor excepționale care afectează agricultura europeană.
Comisia Europeană atrage atenția că seceta, valurile de căldură, inundațiile și înghețurile târzii devin tot mai frecvente în multe regiuni ale continentului, ceea ce obligă autoritățile să dezvolte instrumente mai eficiente de gestionare a riscurilor.
Pentru fermierii români care cultivă porumb și floarea-soarelui, cele aproape 15 milioane de euro aprobate acum reprezintă o gură de oxigen după un an dificil, marcat de pierderi importante și costuri ridicate de producție. Dacă statul va decide să completeze fondurile europene cu bani de la buget, sprijinul acordat agricultorilor ar putea deveni și mai consistent.