Clauza din contractul de închiriere care îți poate aduce pierderi de mii de lei. Mulți chiriași o ignoră

În practică, majoritatea contractelor de închiriere prevăd plata unei garanții la începutul raportului contractual. De regulă, aceasta este echivalentul unei chirii lunare, însă părțile pot conveni și o valoare mai mare.

Rolul garanției este de a acoperi eventualele prejudicii cauzate proprietarului sau obligațiile contractuale neîndeplinite de chiriaș. Problema apare atunci când contractul nu precizează foarte clar în ce situații poate fi reținută această sumă și în ce condiții trebuie restituită.

Dacă un chiriaș semnează un contract fără să citească aceste prevederi, poate descoperi la finalul perioadei de închiriere că pierde integral garanția, deși se aștepta să o primească înapoi.

Din acest motiv, specialiștii în drept recomandă verificarea atentă a clauzelor privind restituirea garanției, termenele aplicabile și situațiile în care proprietarul poate reține integral sau parțial suma.

Contractul trebuie să stabilească exact obligațiile fiecărei părți

Codul Civil reglementează drepturile și obligațiile atât ale locatorului (proprietarului), cât și ale locatarului (chiriașului). Contractul poate conține prevederi privind plata chiriei, întreținerea locuinței, efectuarea reparațiilor, utilizarea imobilului și condițiile încetării contractului.

Înainte de semnare este recomandat ca fiecare obligație să fie clar formulată, pentru a evita interpretările diferite la finalul închirierii.

De exemplu, dacă documentul prevede că locuința trebuie predată în aceeași stare în care a fost primită, este util ca această stare să fie dovedită printr-un proces-verbal de predare-primire și, dacă părțile sunt de acord, prin fotografii realizate la începutul contractului.