Clauza din contractul de închiriere care îți poate aduce pierderi de mii de lei. Mulți chiriași o ignoră
Încheierea unui contract de închiriere este, de cele mai multe ori, o formalitate pe care mulți chiriași o tratează cu superficialitate. Graba de a se muta, încrederea în proprietar sau convingerea că toate contractele sunt asemănătoare îi determină pe unii să semneze fără să analizeze fiecare clauză. Totuși, Codul Civil permite părților să stabilească numeroase obligații contractuale, iar unele dintre acestea pot avea consecințe financiare importante dacă nu sunt înțelese înainte de semnare.
Garanția este una dintre cele mai importante clauze din contract
Una dintre cele mai importante prevederi este cea referitoare la garanția (depozitul) și condițiile în care aceasta poate fi reținută, o clauză care poate însemna pierderi de sute sau chiar mii de lei pentru chiriași. Potrivit Codului Civil, contractul are putere de lege între părțile care l-au încheiat, motiv pentru care fiecare prevedere trebuie citită cu atenție înainte de semnare.
În practică, majoritatea contractelor de închiriere prevăd plata unei garanții la începutul raportului contractual. De regulă, aceasta este echivalentul unei chirii lunare, însă părțile pot conveni și o valoare mai mare.
Rolul garanției este de a acoperi eventualele prejudicii cauzate proprietarului sau obligațiile contractuale neîndeplinite de chiriaș. Problema apare atunci când contractul nu precizează foarte clar în ce situații poate fi reținută această sumă și în ce condiții trebuie restituită.
Dacă un chiriaș semnează un contract fără să citească aceste prevederi, poate descoperi la finalul perioadei de închiriere că pierde integral garanția, deși se aștepta să o primească înapoi.
Din acest motiv, specialiștii în drept recomandă verificarea atentă a clauzelor privind restituirea garanției, termenele aplicabile și situațiile în care proprietarul poate reține integral sau parțial suma.
Contractul trebuie să stabilească exact obligațiile fiecărei părți
Codul Civil reglementează drepturile și obligațiile atât ale locatorului (proprietarului), cât și ale locatarului (chiriașului). Contractul poate conține prevederi privind plata chiriei, întreținerea locuinței, efectuarea reparațiilor, utilizarea imobilului și condițiile încetării contractului.
Înainte de semnare este recomandat ca fiecare obligație să fie clar formulată, pentru a evita interpretările diferite la finalul închirierii.
De exemplu, dacă documentul prevede că locuința trebuie predată în aceeași stare în care a fost primită, este util ca această stare să fie dovedită printr-un proces-verbal de predare-primire și, dacă părțile sunt de acord, prin fotografii realizate la începutul contractului.
În lipsa unor astfel de dovezi, pot apărea neînțelegeri privind eventualele deteriorări invocate la predarea locuinței.
Inventarul locuinței poate evita multe conflicte
O altă prevedere ignorată frecvent este inventarul bunurilor aflate în locuință.
Mobilierul, electrocasnicele și celelalte obiecte puse la dispoziția chiriașului ar trebui descrise într-o anexă a contractului sau într-un proces-verbal semnat de ambele părți.
Acest document poate deveni esențial la încetarea contractului, deoarece permite verificarea obiectivă a bunurilor predate și a eventualelor lipsuri sau deteriorări.
În lipsa unui inventar, demonstrarea stării inițiale a locuinței poate deveni mult mai dificilă.
Verifică și clauzele privind încetarea contractului
Contractele de închiriere conțin, de regulă, prevederi referitoare la încetarea raportului contractual și la obligațiile fiecărei părți în această situație.
Este important ca chiriașul să verifice termenul de preaviz, modalitatea în care trebuie notificată încetarea contractului și condițiile în care proprietarul poate solicita despăgubiri.
Nerespectarea obligațiilor asumate prin contract poate avea consecințe financiare, deoarece Codul Civil prevede că părțile trebuie să execute cu bună-credință obligațiile asumate.
Contractul produce efecte juridice după semnare
Un aspect esențial este faptul că un contract de închiriere semnat produce efecte juridice pentru ambele părți.
Potrivit Codului Civil, convențiile legal încheiate au putere de lege între părțile contractante. Acest principiu înseamnă că obligațiile asumate prin contract trebuie respectate, iar simplul fapt că o clauză nu a fost citită înainte de semnare nu o face inaplicabilă.
Din acest motiv, este recomandat ca orice prevedere neclară să fie discutată înainte de semnarea documentului, iar eventualele modificări să fie introduse în contract cu acordul ambelor părți.
Citirea atentă a tuturor clauzelor, verificarea condițiilor privind garanția, inventarul bunurilor și modalitatea de încetare a contractului pot reduce semnificativ riscul unor litigii și al unor pierderi financiare. În cazul în care există neclarități privind conținutul contractului, solicitarea unor explicații înainte de semnare este întotdeauna mai sigură decât rezolvarea unui conflict după încetarea închirierii.