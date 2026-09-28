Elevii români petrec mai puțin timp la școală decât media europeană. Câte ore de curs au într-un an
Elevii din România au mai puține ore obligatorii de curs într-un an decât media înregistrată la nivel european și în statele OECD. Diferența este vizibilă mai ales în ciclul primar, unde România se numără printre țările cu cel mai redus timp obligatoriu de instruire dintre statele pentru care există date comparabile.
Potrivit raportului „Education at a Glance 2025” al OECD, un elev din ciclul primar din România are 540 de ore obligatorii de instruire pe an, iar la gimnaziu numărul ajunge la 834 de ore. Prin comparație, media OECD este de 804 ore în învățământul primar și de 922 de ore în învățământul secundar inferior.
Câte ore de curs au elevii români într-un an
Diferența cea mai mare apare în primii ani de școală. Cele 540 de ore obligatorii pe an plasează România printre țările cu cel mai mic număr de ore de instruire la nivel primar. Datele OECD indică pentru România una dintre cele mai scăzute valori dintre țările membre și partenere pentru care sunt disponibile informații.
O analiză publicată pe 27 septembrie de HotNews arată că elevii români din ciclul primar petrec la școală peste 20 de ore pe săptămână, iar cele 540 de ore obligatorii sunt distribuite pe parcursul anului școlar.
Programul devine mai încărcat după trecerea la gimnaziu. În clasa a V-a, un elev poate avea aproximativ 25 de ore pe săptămână, în clasa a VI-a aproximativ 30, iar în clasele a VII-a și a VIII-a programul poate depăși 30 de ore săptămânal.
OECD precizează însă că indicatorul privind timpul obligatoriu de instruire se referă la orele pe care școlile trebuie să le asigure conform reglementărilor. El nu reprezintă întregul timp pe care copilul îl dedică educației și nu include, de exemplu, studiul individual sau învățarea din afara cadrului formal al clasei.
Elevii din Spania și Italia au mai multe ore
Diferențele devin și mai evidente atunci când România este comparată cu alte țări europene.
În ciclul primar, elevii din România au 540 de ore obligatorii anual, în timp ce în Spania sunt 789 de ore. Asta înseamnă o diferență de 249 de ore într-un singur an. În Italia sunt 917 ore, iar în Grecia 718.
La gimnaziu, elevii români ajung la o medie de 834 de ore obligatorii anual. În Spania sunt 1.053 de ore, în Italia 990, iar în Grecia 791. Media Uniunii Europene indicată în analiza comparativă este de aproximativ 870 de ore anual pentru acest nivel de învățământ.
Prin urmare, diferența dintre România și alte state nu este uniformă. Există țări europene în care elevii petrec semnificativ mai mult timp la cursuri, dar și cazuri, precum Grecia la nivel gimnazial, în care numărul orelor obligatorii este mai mic.
Peste 6.000 de ore de la școala primară până la finalul gimnaziului
Privite pe întreaga perioadă a învățământului primar și gimnazial, diferențele se acumulează.
OECD arată că elevii din România primesc în total puțin peste 6.000 de ore de instruire obligatorie în cele două cicluri. Este cu aproximativ 1.600 de ore mai puțin decât media OECD, care ajunge la 7.642 de ore.
Numărul redus de ore nu înseamnă însă automat că elevii români învață mai puțin sau că performanța școlară poate fi explicată numai prin timpul petrecut la clasă. Modul în care sunt folosite orele, programa, organizarea disciplinelor și metodele de predare sunt alte elemente care influențează procesul educațional.
Elevii români au multe materii în program
Deși timpul obligatoriu de instruire este mai mic, orarul elevilor români cuprinde numeroase discipline.
La nivel primar sunt studiate, printre altele, limba și literatura română, matematica, o limbă modernă, științele naturii, istoria, geografia, educația civică, religia, artele, educația fizică și dezvoltarea personală. Școlile au și posibilitatea introducerii unor discipline opționale.
Din clasa a V-a, programul devine mai fragmentat. Apar fizica, chimia, biologia, a doua limbă modernă, educația socială, educația tehnologică, informatica și TIC, pe lângă disciplinele deja cunoscute elevilor.
Cătălin Viorel Nan, președintele Federației Naționale a Părinților, consideră că tocmai această fragmentare reprezintă una dintre problemele sistemului românesc. În analiza HotNews, acesta susține că elevii trec permanent între discipline, profesori, manuale și sisteme diferite de evaluare, ceea ce poate lăsa mai puțin spațiu pentru aprofundare. Aceasta este perspectiva sa asupra datelor, nu o concluzie a raportului OECD.
Aproape jumătate din timpul de la clasele primare merge către materiile de bază
Datele OECD arată și cum este împărțit timpul de instruire.
În ciclul primar, 46% din timpul obligatoriu de curs din România este alocat matematicii, citirii, scrierii și literaturii. Media OECD pentru aceleași domenii este de 41%.
La gimnaziu, ponderea scade la 29%, față de o medie OECD de 27%.
Un alt element care influențează numărul anual de ore este structura anului școlar. În învățământul primar, vacanțele însumează în România aproximativ 16,6 săptămâni pe an, comparativ cu media de 13,5 săptămâni în țările OECD.
Datele arată astfel un tablou mai nuanțat: elevii români au mai puține ore obligatorii decât media internațională, în special în clasele primare, însă timpul disponibil este împărțit între numeroase discipline. Diferența față de unele sisteme europene poate ajunge la câteva sute de ore de curs într-un singur an.