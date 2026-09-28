Elevii români petrec mai puțin timp la școală decât media europeană. Câte ore de curs au într-un an

Câte ore de curs au elevii români într-un an

Diferența cea mai mare apare în primii ani de școală. Cele 540 de ore obligatorii pe an plasează România printre țările cu cel mai mic număr de ore de instruire la nivel primar. Datele OECD indică pentru România una dintre cele mai scăzute valori dintre țările membre și partenere pentru care sunt disponibile informații.

O analiză publicată pe 27 septembrie de HotNews arată că elevii români din ciclul primar petrec la școală peste 20 de ore pe săptămână, iar cele 540 de ore obligatorii sunt distribuite pe parcursul anului școlar.

Programul devine mai încărcat după trecerea la gimnaziu. În clasa a V-a, un elev poate avea aproximativ 25 de ore pe săptămână, în clasa a VI-a aproximativ 30, iar în clasele a VII-a și a VIII-a programul poate depăși 30 de ore săptămânal.

OECD precizează însă că indicatorul privind timpul obligatoriu de instruire se referă la orele pe care școlile trebuie să le asigure conform reglementărilor. El nu reprezintă întregul timp pe care copilul îl dedică educației și nu include, de exemplu, studiul individual sau învățarea din afara cadrului formal al clasei.

Elevii din Spania și Italia au mai multe ore

Diferențele devin și mai evidente atunci când România este comparată cu alte țări europene.

În ciclul primar, elevii din România au 540 de ore obligatorii anual, în timp ce în Spania sunt 789 de ore. Asta înseamnă o diferență de 249 de ore într-un singur an. În Italia sunt 917 ore, iar în Grecia 718.

La gimnaziu, elevii români ajung la o medie de 834 de ore obligatorii anual. În Spania sunt 1.053 de ore, în Italia 990, iar în Grecia 791. Media Uniunii Europene indicată în analiza comparativă este de aproximativ 870 de ore anual pentru acest nivel de învățământ.