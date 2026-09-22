Cât se câștigă la cules de struguri în 2026. Recolta este bogată, dar podgoriile duc lipsă de muncitori

„Cam în trei ore umplem o maşină de 2 tone cu lădiţe pline de ciorchini. Se munceşte zilnic, câte şapte ore şi se câştigă 150 de lei, plus apă şi mâncare”, povestește Vasile, care a lucrat la cules și în Franța.

Cantitatea încărcată în mașină reprezintă rezultatul muncii echipei, nu câștigul sau randamentul unei singure persoane. Încasarea banilor poate avea loc la sfârșitul zilei sau săptămânal, potrivit informațiilor prezentate, astfel că momentul plății trebuie clarificat înainte de începerea muncii.

Ce înseamnă tariful de 800 de lei pe tonă

Acolo unde plata se face la cantitate, venitul depinde direct de cât reușește fiecare muncitor să culeagă. La un tarif de 800 de lei pe tonă, fiecare kilogram recoltat înseamnă 80 de bani. Practic, dacă o persoană strânge o tonă în trei zile, câștigul mediu este de aproximativ 267 de lei pe zi. Pentru 300 de lei, ar trebui să culeagă aproximativ 375 de kilograme. Desigur, acestea sunt calcule orientative, nu venituri zilnice garantate.

O femeie care vine de aproximativ 16 ani la cules în podgoria din Târgu Bujor spune că reușește să îmbine această activitate cu îngrijirea animalelor din gospodărie.

„Se poate și aici, în România, dacă vrei să muncești. Dimineața sunt aici până la ora 14:00, mi-am făcut norma, cam vreo 300 de lei”, povestește aceasta.

Sunt 30 de muncitori, dar ar fi nevoie de 60

La Stațiunea de Cercetare Viticolă din Târgu Bujor, cele 230 de hectare de viță-de-vie sunt deservite, în campania de cules, de aproximativ 30 de muncitori. Pentru recoltarea la timp ar fi necesar un număr dublu.

Unii culegători consideră că oamenii „nu vor să mai muncească”, însă conducerea stațiunii descrie o problemă de disponibilitate a forței de muncă și de concurență cu alți angajatori.

„Lipsa muncitorilor este din faptul că, în zonă, este puțină forță de muncă, care, în perioada asta, este asimilată și de particulari”, explică directorul adjunct Iulian Munteanu.

Ce se întâmplă cu strugurii rămași în vie

Producția anunțată pentru acest an este de aproximativ 4,5 tone la hectar, însă cantitatea efectiv valorificată depinde de ritmul recoltării. Din păcate, strugurii rămași prea mult pe viță pot putrezi, pot fi atacați de păsări și insecte, iar boabele se pot desprinde de pe ciorchine.

Mai mult, întârzierea poate crește concentrația de zahăr și permite obținerea unor vinuri cu tărie alcoolică mai mare, dar poate diminua producția. Viticultorii avertizează că pierderile ar putea însemna mai puțin vin disponibil și presiuni asupra prețurilor.