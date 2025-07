Fructul banal cu care un român a făcut profit uriaș. Nu costă mult și ajunge rapid în supermarketuri

Într-o perioadă în care agricultura tradițională se confruntă cu numeroase provocări, un fermier din județul Buzău a reușit să transforme o idee simplă într-o afacere de succes. Fără să apeleze la metode convenționale și fără să folosească pesticide, acesta a mizat pe o cultură puțin exploatată în România: strugurii cultivați în solar.

Inițiativa lui Claudiu Breazu s-a dovedit nu doar inedită, ci și extrem de profitabilă. Cu o abordare atentă și o strategie bine gândită, a reușit să ajungă cu strugurii săi pe rafturile unui important lanț de magazine din Capitală.

Totul a început în primăvara anului 2023, când Claudiu Breazu a hotărât să planteze viță-de-vie în solariile sale din Glodeanu Sărat, județul Buzău. Inspirația a venit de la un alt fermier din județul Olt, iar decizia a fost pusă în aplicare rapid.

„Pe 20 mai 2023 am hotărât să pun vița-de-vie în solarii, primii butași i-am achiziționat din Republica Moldova. Am auzit asta la un fermier din județul Olt și am vrut să văd dacă funcționează, mi-a plăcut ideea”, a declarat Claudiu Breazu, potrivit Agrointel.