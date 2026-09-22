Un nou senzor 3D poate detecta drone fără semnal radio de la aproape 1,5 kilometri
Dronele mici devin tot mai greu de detectat pe măsură ce apar modele care pot zbura fără să transmită un semnal radio convențional. În acest context, AEye și compania suedeză de tehnologie pentru apărare AB Swiftstrike AI vor să folosească tehnologia lidar pentru a extinde distanța de la care pot fi observate astfel de aparate.
Cele două companii au anunțat integrarea senzorului STRATOS dezvoltat de AEye în sistemele autonome de combatere a dronelor dezvoltate de Swiftstrike. Platforma combină mai multe tipuri de senzori cu software autonom și sisteme de interceptare, iar STRATOS adaugă o componentă de detecție optică 3D cu rază lungă de acțiune, scrie publicația Interesting Engineering.
STRATOS poate detecta obiecte de la aproape 1,5 kilometri
Potrivit AEye, senzorul STRATOS poate detecta obiecte de la o distanță de până la 0,93 mile, adică aproximativ 1,5 kilometri. Compania susține, de asemenea, că oferă o rezoluție de peste două ori mai mare decât senzorul Apollo, un avantaj important atunci când ținta este o dronă de dimensiuni reduse aflată la distanță.
O dronă aflată la aproape un kilometru și jumătate poate ocupa o zonă foarte mică din câmpul vizual al unui senzor. O rezoluție mai mare poate ajuta sistemul să distingă un obiect aerian de elementele din jur și să obțină informații mai precise despre poziția și deplasarea acestuia.
STRATOS are dimensiuni reduse, fiind descris de AEye ca având aproximativ dimensiunea unui smartphone. Senzorul folosește o arhitectură definită prin software, ceea ce permite modificarea și îmbunătățirea anumitor funcții prin actualizări software, fără schimbarea întregii componente hardware.
Datele colectate de STRATOS vor fi integrate în sistemul autonom al Swiftstrike. Compania suedeză intenționează să folosească informațiile pentru a extinde distanța la care platforma poate detecta și clasifica țintele aeriene. Sistemul poate furniza date despre distanță, altitudine și viteză, care pot fi folosite de celelalte componente ale platformei.
Lidarul poate detecta și drone care nu emit semnale radio
Una dintre problemele sistemelor de combatere a dronelor este reprezentată de aparatele care nu mențin o conexiune radio activă. Soluțiile care se bazează în principal pe identificarea semnalelor de radiofrecvență pot avea dificultăți atunci când ținta nu oferă o semnătură electronică evidentă.
Lidarul funcționează diferit. Tehnologia folosește impulsuri laser pentru a măsura obiectele din mediul înconjurător, astfel încât poate furniza informații despre o țintă chiar și atunci când aceasta nu transmite un semnal radio detectabil. În plus, datele obținute sunt tridimensionale și pot ajuta la separarea unei drone de obiectele și fundalul din jur.
În cazul sistemului Swiftstrike, informațiile lidar reprezintă o nouă sursă de date într-o arhitectură care folosește mai mulți senzori. Platforma poate combina aceste informații cu datele provenite de la celelalte sisteme de detecție înainte ca partea autonomă a sistemului să stabilească modul în care trebuie gestionată o amenințare.
Parteneriatul apare într-un moment în care piața sistemelor de combatere a dronelor este în creștere. Potrivit estimărilor citate în materialul original, piața globală de tehnologii counter-UAS ar putea ajunge la aproximativ 55,3 miliarde de dolari până în 2034, de la circa 14,4 miliarde de dolari în 2026.
Interesul pentru astfel de sisteme este alimentat inclusiv de răspândirea dronelor mici, mai ieftine și tot mai autonome. Detectarea lor de la distanță poate deveni importantă în protejarea bazelor militare, a infrastructurii critice și a altor obiective unde aparatele fără pilot pot reprezenta o amenințare.
Deocamdată, AEye și Swiftstrike nu au anunțat când va fi implementat sistemul integrat și nici nu au precizat un client concret pentru această configurație. Parteneriatul arată însă cum lidarul poate deveni o componentă suplimentară pentru sistemele de detectare a dronelor, mai ales în situațiile în care ținta nu poate fi identificată ușor prin metode bazate pe semnale radio.