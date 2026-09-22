Un nou senzor 3D poate detecta drone fără semnal radio de la aproape 1,5 kilometri

STRATOS poate detecta obiecte de la aproape 1,5 kilometri

Potrivit AEye, senzorul STRATOS poate detecta obiecte de la o distanță de până la 0,93 mile, adică aproximativ 1,5 kilometri. Compania susține, de asemenea, că oferă o rezoluție de peste două ori mai mare decât senzorul Apollo, un avantaj important atunci când ținta este o dronă de dimensiuni reduse aflată la distanță.

O dronă aflată la aproape un kilometru și jumătate poate ocupa o zonă foarte mică din câmpul vizual al unui senzor. O rezoluție mai mare poate ajuta sistemul să distingă un obiect aerian de elementele din jur și să obțină informații mai precise despre poziția și deplasarea acestuia.

STRATOS are dimensiuni reduse, fiind descris de AEye ca având aproximativ dimensiunea unui smartphone. Senzorul folosește o arhitectură definită prin software, ceea ce permite modificarea și îmbunătățirea anumitor funcții prin actualizări software, fără schimbarea întregii componente hardware.

Datele colectate de STRATOS vor fi integrate în sistemul autonom al Swiftstrike. Compania suedeză intenționează să folosească informațiile pentru a extinde distanța la care platforma poate detecta și clasifica țintele aeriene. Sistemul poate furniza date despre distanță, altitudine și viteză, care pot fi folosite de celelalte componente ale platformei.

Lidarul poate detecta și drone care nu emit semnale radio

Una dintre problemele sistemelor de combatere a dronelor este reprezentată de aparatele care nu mențin o conexiune radio activă. Soluțiile care se bazează în principal pe identificarea semnalelor de radiofrecvență pot avea dificultăți atunci când ținta nu oferă o semnătură electronică evidentă.

Lidarul funcționează diferit. Tehnologia folosește impulsuri laser pentru a măsura obiectele din mediul înconjurător, astfel încât poate furniza informații despre o țintă chiar și atunci când aceasta nu transmite un semnal radio detectabil. În plus, datele obținute sunt tridimensionale și pot ajuta la separarea unei drone de obiectele și fundalul din jur.

În cazul sistemului Swiftstrike, informațiile lidar reprezintă o nouă sursă de date într-o arhitectură care folosește mai mulți senzori. Platforma poate combina aceste informații cu datele provenite de la celelalte sisteme de detecție înainte ca partea autonomă a sistemului să stabilească modul în care trebuie gestionată o amenințare.