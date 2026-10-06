Când intră alocațiile și indemnizațiile în octombrie. ANPIS a anunțat calendarul plăților

Cele trei beneficii au aceeași dată de plată în cont. Pentru cei care au ales mandatul poștal, ANPIS indică începerea distribuirii din 10 octombrie, conform comunicatului agenției.

Dacă vă organizați cheltuielile în funcție de aceste venituri, urmăriți data corespunzătoare modalității de încasare. Ziua anunțată pentru viramentul bancar și începutul distribuirii prin poștă sunt repere diferite.

Calendarul se referă la plata drepturilor pentru septembrie 2026. Luna în care primiți banii nu trebuie confundată cu luna pentru care sunt acordați aceștia.

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Drepturile persoanelor cu dizabilități se plătesc pe 14 octombrie

Pentru persoanele cu dizabilități, plata drepturilor în cont bancar este programată miercuri, 14 octombrie. Beneficiarii care încasează prin mandat poștal au un alt reper, distribuirea fiind anunțată începând cu 18 octombrie.

Această categorie nu intră în prima rundă de viramente, din 8 octombrie. Calendarul diferențiază plățile atât după tipul beneficiului, cât și după modalitatea aleasă pentru primirea sumelor, potrivit informațiilor transmise de AJPIS Botoșani.

În cazul mandatului poștal, formularea „începând cu” indică debutul distribuirii, nu o zi unică în care toți beneficiarii primesc banii. De aceea, data de 18 octombrie nu trebuie interpretată ca termen de încasare simultană pentru toate persoanele din această categorie.