Când intră alocațiile și indemnizațiile în octombrie. ANPIS a anunțat calendarul plăților
Alocațiile de stat pentru copii, indemnizațiile pentru creșterea copilului și stimulentul de inserție vor fi plătite în conturile bancare joi, 8 octombrie 2026. Pentru beneficiarii care primesc banii prin mandat poștal, distribuirea începe din 10 octombrie, potrivit calendarului ANPIS. Plățile efectuate în această lună reprezintă drepturile aferente lunii septembrie.
Alocațiile și indemnizațiile pentru părinți intră pe 8 octombrie
Prima dată din calendarul anunțat de Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială este 8 octombrie. Atunci sunt programate viramentele bancare pentru alocația de stat pentru copii, indemnizația pentru creșterea copilului și stimulentul de inserție.
Cele trei beneficii au aceeași dată de plată în cont. Pentru cei care au ales mandatul poștal, ANPIS indică începerea distribuirii din 10 octombrie, conform comunicatului agenției.
Dacă vă organizați cheltuielile în funcție de aceste venituri, urmăriți data corespunzătoare modalității de încasare. Ziua anunțată pentru viramentul bancar și începutul distribuirii prin poștă sunt repere diferite.
Calendarul se referă la plata drepturilor pentru septembrie 2026. Luna în care primiți banii nu trebuie confundată cu luna pentru care sunt acordați aceștia.
Citește și: Alocațiile și indemnizațiile pot fi solicitate online. Noua platformă pusă la dispoziția românilor
Drepturile persoanelor cu dizabilități se plătesc pe 14 octombrie
Pentru persoanele cu dizabilități, plata drepturilor în cont bancar este programată miercuri, 14 octombrie. Beneficiarii care încasează prin mandat poștal au un alt reper, distribuirea fiind anunțată începând cu 18 octombrie.
Această categorie nu intră în prima rundă de viramente, din 8 octombrie. Calendarul diferențiază plățile atât după tipul beneficiului, cât și după modalitatea aleasă pentru primirea sumelor, potrivit informațiilor transmise de AJPIS Botoșani.
În cazul mandatului poștal, formularea „începând cu” indică debutul distribuirii, nu o zi unică în care toți beneficiarii primesc banii. De aceea, data de 18 octombrie nu trebuie interpretată ca termen de încasare simultană pentru toate persoanele din această categorie.
Ce beneficii sunt programate pentru 20 octombrie
Marți, 20 octombrie, sunt programate plățile în cont bancar pentru alocația de plasament, alocația lunară de hrană pentru persoanele cu HIV/SIDA și indemnizația lunară de hrană pentru bolnavii de TBC. Tot atunci se achită ajutorul pentru familia cu copii și ajutorul de incluziune, componente ale venitului minim de incluziune.
Pentru aceste beneficii, distribuirea prin mandat poștal începe tot din 20 octombrie. Data de pornire este astfel comună celor două modalități de plată, spre deosebire de calendarul alocațiilor și al drepturilor persoanelor cu dizabilități.
Venitul minim de incluziune este reglementat prin Legea nr. 196/2016, cu modificările ulterioare. Ajutorul de incluziune sprijină acoperirea necesităților zilnice ale beneficiarilor eligibili, iar ajutorul pentru familia cu copii urmărește prevenirea sărăciei copiilor și susținerea participării la educație.
Dacă primiți mai multe tipuri de sprijin, verificați separat fiecare categorie. Faptul că un beneficiu este plătit pe 8 octombrie nu înseamnă că toate drepturile aceleiași familii intră în cont în acea zi.
Citește și: Cine poate primi venitul minim de incluziune în 2026 și ce documente trebuie depuse
Unde puteți cere informații despre plata dumneavoastră
ANPIS efectuează plățile prin agențiile teritoriale, după calendarul corespunzător fiecărui beneficiu. Instituția precizează că asigură lunar, prin aceste structuri, plata beneficiilor de asistență socială pentru aproape șapte milioane de persoane.
Dacă plata nu apare după data programată, puteți solicita clarificări agenției teritoriale care gestionează dreptul dumneavoastră. Indicați beneficiul, luna pentru care așteptați suma și modalitatea de încasare, pentru ca situația să poată fi verificată.
Pentru plățile prin poștă, comparați situația cu data de începere a distribuirii, nu cu ziua viramentului bancar. Calendarul anunțat stabilește momentele de plată, însă verificarea unui dosar individual se face la instituția competentă.