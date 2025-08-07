Aeroporturile din România care permit din nou lichide în bagajul de mână. Ce poți lua cu tine în avion

Viitoarele călătorii cu avionul pe aeroporturile din România ar putea fi transformate radical, odată cu eliminarea restricțiilor pentru lichide și dispozitive electronice în bagajul de mână. O decizie a Comisiei Europene deschide calea pentru o experiență de zbor mai rapidă și mai eficientă, dar implementarea noilor reguli depinde de fiecare aeroport în parte, creând o situație complexă și plină de provocări la nivel național.

Se anunță schimbări majore pe aeroporturile din România

Călătoriile aeriene ar putea deveni mult mai simple și rapide pentru pasagerii din România, odată cu implementarea noilor tehnologii de securitate pe aeroporturi. O decizie a Comisiei Europene deschide calea către renunțarea la restricțiile actuale privind transportul lichidelor de peste 100 de mililitri și a obligativității de a scoate dispozitivele electronice din bagajele de mână la punctele de control. Cu toate acestea, deși entuziasmul este mare, procesul de adoptare a acestor noi reguli este plin de provocări și întârzieri, iar majoritatea aeroporturilor românești se confruntă cu obstacole tehnice și birocratice.

Noul standard european autorizează scanere avansate care pot inspecta cu precizie bagajele de mână, eliminând necesitatea ca pasagerii să-și golească gențile de sticle de apă, parfumuri sau alte lichide. Mai mult, dispozitivele electronice de mari dimensiuni, cum ar fi laptopurile, vor putea rămâne în bagaje pe durata verificării. Această schimbare va duce la o fluidizare considerabilă a traficului la punctele de control de securitate.

Situația variază considerabil de la un aeroport la altul

Deși Comisia Europeană a dat undă verde, punerea în practică a noilor reguli depinde de fiecare aeroport în parte. Chiar și acele aeroporturi care au deja echipamentele necesare nu le pot folosi la capacitate maximă. Un exemplu elocvent este Aeroportul Internațional „Traian Vuia” din Timișoara, unde, deși s-au achiziționat scanere moderne, restricțiile rămân în vigoare.

Purtătorul de cuvânt Amalia Matei a explicat pentru AGERPRES că echipamentele necesită o resoftare, un proces care „poate dura câteva luni” și care nu depinde exclusiv de aeroport. Mai mult, validarea conformității noilor sisteme trebuie făcută și de către SRI.

„Contractele pentru echipamente sunt ale aeroportului și aeroportul discută cu companiile respective, dar și ale SRI, care trebuie să valideze la rândul lui dacă sunt conforme”, a precizat Matei.

O situație similară se regăsește și la Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj. Directorul David Ciceo a confirmat, de asemenea pentru AGERPRES, că scanerele deținute de aeroport necesită actualizări de soft de la producător pentru a putea fi utilizate conform noilor standarde.

„Lucrăm, în momentul de faţă, cu compania producătoare a scanerelor, pentru actualizarea softurilor astfel încât să extindă capabilităţile aparaturii şi să fie îndeplinite noile condiţii”, a declarat Ciceo, adăugând că nu poate oferi o estimare a termenului de finalizare.

Aeroporturile de la Otopeni și Craiova, în etape diferite de implementare

La cel mai mare aeroport din țară, Aeroportul Internațional Henri Coandă (Otopeni), pasagerii vor mai avea de așteptat până în 2026. Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti (CNAB) a semnat un contract pentru achiziționarea echipamentelor necesare ridicării restricțiilor pentru lichide, aerosoli și geluri (LAGs). Reprezentanții companiei au declarat că procesul de livrare și instalare va avea loc progresiv, în două etape, „astfel încât operaţiunile circumscrise înlocuirii echipamentelor existente cu cele noi să nu impacteze capacitatea de procesare a pasagerilor şi bagajelor de cabină ale acestora”. Finalizarea completă a operațiunilor este estimată pentru primul trimestru din 2026.

În contrast, Aeroportul Internațional Craiova se află într-o situație unică. Acesta a fost primul din țară care a implementat echipamente de scanare pentru sticle de până la 2 litri și dispozitive electronice, însă o decizie a Comisiei Europene din septembrie 2024 a reintrodus restricțiile temporare.

Purtătorul de cuvânt al Aeroportului Craiova, Oana Răducănoiu, a explicat că toate echipamentele din această categorie sunt supuse unui nou set de teste pentru certificare. Cu toate acestea, pasagerii de pe Aeroportul din Craiova beneficiază deja de o parte din noile reguli: nu mai trebuie să își scoată dispozitivele electronice din bagaje.

„Până în prezent a fost recertificat un singur model (…) modelul deţinut de Aeroportul Internaţional Craiova, respectiv DETECT 1000, fiind în curs de recertificare,” a adăugat Răducănoiu.

Alți jucători de pe piață și strategiile lor

La Târgu Mureș, Aeroportul Transilvania a finalizat achiziția de echipamente încă din 2024, dar, similar situației de la Craiova, utilizarea lor este suspendată până la recertificarea de către Comisia Europeană.

„Achiziţia a fost finalizată în cursul anului 2024. Ulterior, Comisia Europeană a decis suspendarea utilizării acestor tipuri de echipamente începând cu data de 01.09.2024,” au explicat reprezentanții aeroportului.

Pe de altă parte, Aeroportul Internațional Maramureș a achiziționat două scanere care urmează a fi montate în noul terminal, al cărui transfer se va efectua imediat ce construcția este finalizată, conform directorului de dezvoltare, Ionuț Caraba. Investiția se ridică la aproximativ 500.000 de lei.

Situația se prezintă diferit la Oradea și Satu Mare. Aeroportul din Oradea intenționează să achiziționeze echipamente de nouă generație în următorii doi ani, în funcție de buget, deoarece cele actuale sunt considerate a fi aproape de finalul ciclului de viață. Managerul Răzvan Horga a declarat că „sperăm că vom reuşi să iniţiem achiziţia în următorii doi ani, însă depinde de alocările bugetare cu acest scop.”

În schimb, la Satu Mare, directorul Mihai Pătrașcu a precizat că numărul insuficient de pasageri, de doar 70.000 anul trecut, nu justifică o investiție atât de mare.