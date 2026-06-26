Cât costă o plimbare cu catamaranul în largul Mării Negre, la Eforie, în 2026. Copiii au acces gratuit
Eforie Nord rămâne una dintre cele mai căutate destinații de pe litoralul românesc, iar pe lângă zilele petrecute la plajă și băile în mare, turiștii caută tot mai des experiențe care să le ofere o perspectivă diferită asupra stațiunii. Printre activitățile care atrag atenția în sezonul estival se numără și plimbările cu catamaranul în largul Mării Negre, o opțiune apreciată atât de familii, cât și de grupurile de prieteni aflate în vacanță.
Prețul unei ieșiri pe mare în sezonul 2026
Cei care vor să petreacă câteva ore pe apă trebuie să știe că o plimbare cu catamaranul în largul Mării Negre costă 120 de lei de persoană.
Potrivit informațiilor disponibile pentru sezonul 2026, durata excursiei este de aproximativ două ore, iar organizatorii promovează experiența drept una dintre cele mai atractive activități de agrement disponibile în stațiune.
Un aspect care poate reprezenta un avantaj pentru familii este faptul că cei mici beneficiază de acces gratuit.
Plimbările sunt organizate zilnic și oferă turiștilor posibilitatea de a admira litoralul din larg, departe de aglomerația specifică plajelor din timpul verii.
Eforie Nord, una dintre cele mai populare stațiuni de la Marea Neagră
Interesul pentru astfel de activități este susținut și de numărul mare de atracții pe care le oferă Eforie Nord în fiecare sezon.
Stațiunea este recunoscută pentru deschiderea sa generoasă către Marea Neagră și pentru faleza care, în anumite zone, ajunge la înălțimi de până la 30 de metri. Plaja se întinde pe aproximativ patru kilometri, iar lățimea acesteia variază între 20 și 100 de metri.
De-a lungul litoralului din Eforie Nord există mai multe zone preferate de turiști. Printre acestea se numără plajele Belona, Ana Hotels, Debarcader, Acapulco, Steaua de Mare, Vraja Mării, Y și Tabăra Luminița.
Unele sunt apreciate pentru spațiul generos și facilitățile disponibile, în timp ce altele atrag prin atmosfera mai liniștită și mai puțin aglomerată.
Lacurile și zonele de agrement completează oferta turistică
Pe lângă atracțiile de pe litoral, Eforie Nord este cunoscută și pentru apropierea de Lacul Techirghiol, considerat cel mai bogat lac cu nămol terapeutic din România.
Zona atrage anual turiști interesați de proceduri balneare și tratamente naturale, dar și persoane care doresc să se bucure de peisajele specifice regiunii.
În partea de sud a stațiunii se află și Lacul Belona, care separă Lacul Techirghiol de Marea Neagră și oferă un cadru diferit față de cel de pe litoral.
Tot aici se găsește și primul port de agrement privat din România, amplasat în apropierea mării și destinat pasionaților de navigație.
Ce mai pot face turiștii în stațiune
Oferta de agrement din Eforie Nord nu se rezumă la plajă și plimbări pe mare. Vizitatorii au la dispoziție numeroase activități recreative, de la hidrobiciclete și sporturi nautice până la parasailing, scufundări sau tenis de câmp.
De asemenea, în stațiune se află Parcul Central și Teatrul de Vară, care dispune de aproximativ 1.800 de locuri. Printre punctele de interes se mai numără biserica ortodoxă cu hramul Nașterea Maicii Domnului, Eforie Aqua Park și zonele de promenadă de pe faleză.
Pentru cei care doresc să descopere și împrejurimile, există posibilitatea de a vizita mai multe obiective turistice din județul Constanța, inclusiv atracții istorice și culturale aflate în apropierea stațiunii.