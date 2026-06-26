Cât costă o plimbare cu catamaranul în largul Mării Negre, la Eforie, în 2026. Copiii au acces gratuit

Potrivit informațiilor disponibile pentru sezonul 2026, durata excursiei este de aproximativ două ore, iar organizatorii promovează experiența drept una dintre cele mai atractive activități de agrement disponibile în stațiune.

Un aspect care poate reprezenta un avantaj pentru familii este faptul că cei mici beneficiază de acces gratuit.

Plimbările sunt organizate zilnic și oferă turiștilor posibilitatea de a admira litoralul din larg, departe de aglomerația specifică plajelor din timpul verii.

Eforie Nord, una dintre cele mai populare stațiuni de la Marea Neagră

Interesul pentru astfel de activități este susținut și de numărul mare de atracții pe care le oferă Eforie Nord în fiecare sezon.

Stațiunea este recunoscută pentru deschiderea sa generoasă către Marea Neagră și pentru faleza care, în anumite zone, ajunge la înălțimi de până la 30 de metri. Plaja se întinde pe aproximativ patru kilometri, iar lățimea acesteia variază între 20 și 100 de metri.

De-a lungul litoralului din Eforie Nord există mai multe zone preferate de turiști. Printre acestea se numără plajele Belona, Ana Hotels, Debarcader, Acapulco, Steaua de Mare, Vraja Mării, Y și Tabăra Luminița.

Unele sunt apreciate pentru spațiul generos și facilitățile disponibile, în timp ce altele atrag prin atmosfera mai liniștită și mai puțin aglomerată.