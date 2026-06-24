Stațiunea cu cele mai mici prețuri de pe litoral. Micii și saramura costă mai puțin decât o cafea în alte locuri

Un client explică de ce preferă acest tip de servire:

„Părerea mea e că mai bună e autoservirea. Sunt mai multe produse, ai posibilitatea să alegi, le vezi şi şi preţurile sunt diferite faţă de restaurante”.

În aceste locații, turiștii pot găsi preparate la prețuri care pornesc de la doar câțiva lei. O porție de mici sau o garnitură costă 8 lei, în timp ce preparatele la grătar, precum ceafa de porc, pulpa de pui sau cârnații, ajung la 12-13 lei.

Ciorbele și preparatele tradiționale rămân printre favorite

Oferta nu se rezumă doar la preparate rapide. Cei care preferă mâncarea gătită au la dispoziție mai multe variante. Iahnia de fasole este disponibilă la 15 lei, fasolea cu ciolan costă 31 de lei, iar saramura de macrou poate fi cumpărată cu 12 lei.

La mare căutare sunt și ciorbele, considerate o alegere potrivită în zilele de vacanță. Pentru o porție, turiștii plătesc între 22 și 25 de lei.

Mulți dintre cei care aleg aceste locații spun că sunt mulțumiți atât de gust, cât și de varietatea preparatelor disponibile.

„Mâncarea este de bună calitate, este în cadrul complexului hotelier, chiar bună: midii, calamar”. „Ciorbiţele, tocăniţele, grătarele. Toate sunt produse foarte bune”. „Noi prânzul îl luăm, tot aşa, la astea şi ne-au plăcut foarte mult meniurile. Şi nu în acelaşi loc, în mai multe”, spun turiștii, potrivit Observator News.

Restaurantele rămân preferate de cei care caută confort

Chiar dacă autoservirile atrag prin prețuri, există și turiști care aleg restaurantele pentru experiența oferită. Pentru aceștia, confortul, servirea la masă și atmosfera sunt elemente importante atunci când ies să mănânce în vacanță.

„Cred că restaurantul. Poţi să îţi alegi ce, aşa, eşti servit, eşti super ok”. „Cred că e mult mai sigur şi mult mai plăcut. Şi locaţiile sunt mult mai faine”, spun alți clienți.

Diferențele de preț sunt însă semnificative. Dacă la autoservire o masă completă poate fi achiziționată la costuri reduse, în restaurante nota de plată crește considerabil, mai ales în cazul preparatelor pe bază de pește.