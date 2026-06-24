Ultima ora
Ce înseamnă retrogradarea României în zona „junk” și cum ar fi afectați direct românii. Temerile BNR înaintea verdictului S&P
de Ionuț Vieriu
Vacanțe și turism

Stațiunea cu cele mai mici prețuri de pe litoral. Micii și saramura costă mai puțin decât o cafea în alte locuri

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Stațiunea cu cele mai mici prețuri de pe litoral. Micii și saramura costă mai puțin decât o cafea în alte locuri
Imagine reprezentativă de ilustrație

Vacanțele la mare sunt asociate de multe ori cu cheltuieli ridicate, mai ales când vine vorba despre mesele servite pe litoral. Totuși, există locuri unde turiștii pot găsi preparate la prețuri accesibile, fără să fie nevoiți să își golească portofelele. Eforie Nord se numără printre stațiunile unde mulți aleg autoservirile pentru a beneficia de o varietate mare de produse și de costuri considerabil mai mici decât cele practicate în restaurante.

Cuprins
  1. Eforie Nord, alegerea celor care caută prețuri accesibile
  2. Ciorbele și preparatele tradiționale rămân printre favorite
  3. Restaurantele rămân preferate de cei care caută confort
  4. Peștele, vedeta meniurilor de pe litoral
  5. Diferențele de preț influențează alegerile turiștilor

Eforie Nord, alegerea celor care caută prețuri accesibile

În plin sezon estival, numeroși turiști se îndreaptă către autoservirile din Eforie Nord, unde oferta este diversificată și adaptată pentru toate gusturile. La orele prânzului, cozile se formează rapid, iar mulți spun că raportul dintre calitate și preț este principalul motiv pentru care aleg această variantă.

Un client explică de ce preferă acest tip de servire:

„Părerea mea e că mai bună e autoservirea. Sunt mai multe produse, ai posibilitatea să alegi, le vezi şi şi preţurile sunt diferite faţă de restaurante”.

În aceste locații, turiștii pot găsi preparate la prețuri care pornesc de la doar câțiva lei. O porție de mici sau o garnitură costă 8 lei, în timp ce preparatele la grătar, precum ceafa de porc, pulpa de pui sau cârnații, ajung la 12-13 lei.

Ciorbele și preparatele tradiționale rămân printre favorite

Oferta nu se rezumă doar la preparate rapide. Cei care preferă mâncarea gătită au la dispoziție mai multe variante. Iahnia de fasole este disponibilă la 15 lei, fasolea cu ciolan costă 31 de lei, iar saramura de macrou poate fi cumpărată cu 12 lei.

La mare căutare sunt și ciorbele, considerate o alegere potrivită în zilele de vacanță. Pentru o porție, turiștii plătesc între 22 și 25 de lei.

Mulți dintre cei care aleg aceste locații spun că sunt mulțumiți atât de gust, cât și de varietatea preparatelor disponibile.

Vezi și:
Cât costă o vacanță la Mamaia și Eforie prin Litoralul pentru Toți 2026. Prețurile scad cu peste 50%
Ce a cumpărat un turist cu 170 de lei la un restaurant din Eforie Nord. A postat bonul pe Facebook: „E mult, puţin?”

„Mâncarea este de bună calitate, este în cadrul complexului hotelier, chiar bună: midii, calamar”.

„Ciorbiţele, tocăniţele, grătarele. Toate sunt produse foarte bune”.

„Noi prânzul îl luăm, tot aşa, la astea şi ne-au plăcut foarte mult meniurile. Şi nu în acelaşi loc, în mai multe”, spun turiștii, potrivit Observator News.

Restaurantele rămân preferate de cei care caută confort

Chiar dacă autoservirile atrag prin prețuri, există și turiști care aleg restaurantele pentru experiența oferită. Pentru aceștia, confortul, servirea la masă și atmosfera sunt elemente importante atunci când ies să mănânce în vacanță.

„Cred că restaurantul. Poţi să îţi alegi ce, aşa, eşti servit, eşti super ok”.

„Cred că e mult mai sigur şi mult mai plăcut. Şi locaţiile sunt mult mai faine”, spun alți clienți.

Diferențele de preț sunt însă semnificative. Dacă la autoservire o masă completă poate fi achiziționată la costuri reduse, în restaurante nota de plată crește considerabil, mai ales în cazul preparatelor pe bază de pește.

Peștele, vedeta meniurilor de pe litoral

În restaurantele de la malul mării, preparatele din pește sunt printre cele mai solicitate în această perioadă.

Managerul unui restaurant, Alexandru Munteanu, spune că turiștii preferă în special preparatele ușoare.

„Le recomandăm peşte de sezon, în această perioadă, pescuim stravid, hamsie, calcan. Noi îl gătim în toate modurile, în general, lumea preferă acum în perioada foarte caldă peştele la plită şi mâncarea cât mai uşroară”.

Prețurile sunt însă mai ridicate comparativ cu cele din autoserviri. O porție de hamsie începe de la 40 de lei, iar sardinele ajung la 46 de lei.

În cazul saramurii, costurile variază considerabil. Turiștii pot plăti de la 60 de lei și până la 260 de lei pentru o porție, sumă care poate echivala cu cheltuiala pentru o zi întreagă de mese la autoservire.

Diferențele de preț influențează alegerile turiștilor

Pe litoral, opțiunile pentru servirea mesei sunt variate, iar alegerea depinde atât de buget, cât și de preferințele fiecăruia. În timp ce unii caută cele mai bune oferte și aleg autoservirile, alții preferă confortul restaurantelor și sunt dispuși să plătească mai mult pentru experiența completă.

Eforie Nord rămâne una dintre stațiunile unde turiștii pot găsi preparate la prețuri accesibile, motiv pentru care mulți o consideră una dintre cele mai convenabile destinații de pe litoralul românesc.

A pierdut 168.000 de euro după un mesaj fals despre un colet. Cum l-au convins escrocii să le dea acces la bani
Revista presei
Digi24
„Un pilot l-a înjunghiat pe altul”. Bătaie între piloți într-un avion care se îndrepta spre Israel
Hit.ro
NASA și SpaceX vor să ducă patru astronauți la Stația Spațială în mai puțin de nouă ore
Romania TV
Cum arată casa lui Florin Piersic din Cluj. Locuința este renovată recent, este cochetă și cu un farmec aparte. Aici este locul în care marele actor locuiește cu soția lui, Anna Torok / FOTO
Femeia.ro
Ce nu știai despre ambasadoarea SUA care s-a lăudat că statul ei poate răsturna guverne
Adevarul
Ce pensie are un român cu 15 ani vechime, stagiul minim de cotizare
Playsport.ro
Chivu, artist al revenirilor de la 0-2. A reușit o nouă minune cu Inter, de data aceasta cu...
Caloria.ro
20 de ani de Auchan în România: o aniversare cu mii de oferte, beneficii pentru clienți și proiecte de solidaritate 
Zooland.ro
20 de ani de Auchan în România: o aniversare cu mii de oferte, beneficii pentru clienți și proiecte de solidaritate 