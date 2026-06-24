Stațiunea cu cele mai mici prețuri de pe litoral. Micii și saramura costă mai puțin decât o cafea în alte locuri
Vacanțele la mare sunt asociate de multe ori cu cheltuieli ridicate, mai ales când vine vorba despre mesele servite pe litoral. Totuși, există locuri unde turiștii pot găsi preparate la prețuri accesibile, fără să fie nevoiți să își golească portofelele. Eforie Nord se numără printre stațiunile unde mulți aleg autoservirile pentru a beneficia de o varietate mare de produse și de costuri considerabil mai mici decât cele practicate în restaurante.
Eforie Nord, alegerea celor care caută prețuri accesibile
În plin sezon estival, numeroși turiști se îndreaptă către autoservirile din Eforie Nord, unde oferta este diversificată și adaptată pentru toate gusturile. La orele prânzului, cozile se formează rapid, iar mulți spun că raportul dintre calitate și preț este principalul motiv pentru care aleg această variantă.
Un client explică de ce preferă acest tip de servire:
„Părerea mea e că mai bună e autoservirea. Sunt mai multe produse, ai posibilitatea să alegi, le vezi şi şi preţurile sunt diferite faţă de restaurante”.
În aceste locații, turiștii pot găsi preparate la prețuri care pornesc de la doar câțiva lei. O porție de mici sau o garnitură costă 8 lei, în timp ce preparatele la grătar, precum ceafa de porc, pulpa de pui sau cârnații, ajung la 12-13 lei.
Ciorbele și preparatele tradiționale rămân printre favorite
Oferta nu se rezumă doar la preparate rapide. Cei care preferă mâncarea gătită au la dispoziție mai multe variante. Iahnia de fasole este disponibilă la 15 lei, fasolea cu ciolan costă 31 de lei, iar saramura de macrou poate fi cumpărată cu 12 lei.
La mare căutare sunt și ciorbele, considerate o alegere potrivită în zilele de vacanță. Pentru o porție, turiștii plătesc între 22 și 25 de lei.
Mulți dintre cei care aleg aceste locații spun că sunt mulțumiți atât de gust, cât și de varietatea preparatelor disponibile.
„Mâncarea este de bună calitate, este în cadrul complexului hotelier, chiar bună: midii, calamar”.
„Ciorbiţele, tocăniţele, grătarele. Toate sunt produse foarte bune”.
„Noi prânzul îl luăm, tot aşa, la astea şi ne-au plăcut foarte mult meniurile. Şi nu în acelaşi loc, în mai multe”, spun turiștii, potrivit Observator News.
Restaurantele rămân preferate de cei care caută confort
Chiar dacă autoservirile atrag prin prețuri, există și turiști care aleg restaurantele pentru experiența oferită. Pentru aceștia, confortul, servirea la masă și atmosfera sunt elemente importante atunci când ies să mănânce în vacanță.
„Cred că restaurantul. Poţi să îţi alegi ce, aşa, eşti servit, eşti super ok”.
„Cred că e mult mai sigur şi mult mai plăcut. Şi locaţiile sunt mult mai faine”, spun alți clienți.
Diferențele de preț sunt însă semnificative. Dacă la autoservire o masă completă poate fi achiziționată la costuri reduse, în restaurante nota de plată crește considerabil, mai ales în cazul preparatelor pe bază de pește.
Peștele, vedeta meniurilor de pe litoral
În restaurantele de la malul mării, preparatele din pește sunt printre cele mai solicitate în această perioadă.
Managerul unui restaurant, Alexandru Munteanu, spune că turiștii preferă în special preparatele ușoare.
„Le recomandăm peşte de sezon, în această perioadă, pescuim stravid, hamsie, calcan. Noi îl gătim în toate modurile, în general, lumea preferă acum în perioada foarte caldă peştele la plită şi mâncarea cât mai uşroară”.
Prețurile sunt însă mai ridicate comparativ cu cele din autoserviri. O porție de hamsie începe de la 40 de lei, iar sardinele ajung la 46 de lei.
În cazul saramurii, costurile variază considerabil. Turiștii pot plăti de la 60 de lei și până la 260 de lei pentru o porție, sumă care poate echivala cu cheltuiala pentru o zi întreagă de mese la autoservire.
Diferențele de preț influențează alegerile turiștilor
Pe litoral, opțiunile pentru servirea mesei sunt variate, iar alegerea depinde atât de buget, cât și de preferințele fiecăruia. În timp ce unii caută cele mai bune oferte și aleg autoservirile, alții preferă confortul restaurantelor și sunt dispuși să plătească mai mult pentru experiența completă.
Eforie Nord rămâne una dintre stațiunile unde turiștii pot găsi preparate la prețuri accesibile, motiv pentru care mulți o consideră una dintre cele mai convenabile destinații de pe litoralul românesc.