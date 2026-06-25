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Vacanțe și turism

Cât costă o bere şi un şezlong în Eforie, la final de iunie 2026. Preţurile îi uimesc pe turişti

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Cât costă o bere şi un şezlong în Eforie, la final de iunie 2026. Preţurile îi uimesc pe turişti
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La finalul lunii iunie 2026, mulți români care și-au planificat câteva zile de relaxare pe litoral sunt atenți nu doar la vreme și la gradul de ocupare al stațiunilor, ci și la costurile pe care le presupune o zi petrecută pe plajă. În Eforie, două dintre cele mai căutate servicii de către turiști – o bere rece și un șezlong – au ajuns să fie intens comentate, după ce prețurile afișate au surprins numeroși vizitatori.

Cuprins
  1. Prețurile care au stârnit reacții în Eforie
  2. Cât trebuie să scoată din buzunar turiștii pentru o zi la plajă

Prețurile care au stârnit reacții în Eforie

La final de iunie 2026, o bere costă 5 lei în Eforie, în timp ce pentru închirierea unui șezlong turiștii trebuie să achite 30 de lei.

Aceste tarife au atras rapid atenția celor care au ajuns în stațiune și au devenit un subiect de discuție printre persoanele aflate la mare. În plin sezon estival, costurile pentru produsele și serviciile de pe litoral sunt urmărite cu interes de turiști, iar prețurile practicate în Eforie nu au trecut neobservate.

Pentru mulți dintre cei care își organizează bugetul de vacanță, prețul unei beri și costul unui șezlong reprezintă repere importante atunci când vine vorba despre cheltuielile zilnice de pe plajă. Din acest motiv, valorile afișate la finalul lunii iunie au generat numeroase reacții.

Cât trebuie să scoată din buzunar turiștii pentru o zi la plajă

Pentru cei care doresc să se relaxeze pe șezlong și să consume o bere, prețurile comunicate pentru Eforie sunt de 30 de lei pentru șezlong și 5 lei pentru bere.

Aceste valori au devenit un subiect de interes în rândul turiștilor aflați pe litoral la sfârșitul lunii iunie 2026. Costurile de pe plajă continuă să fie urmărite atent de români, iar informațiile despre tarifele practicate în stațiuni sunt printre cele mai căutate în această perioadă.

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