Cât costă benzina și motorina azi, 23 iunie 2026. De ce se scumpesc carburanții deși petrolul se ieftinește?

Benzinărie Benzină standard Motorină standard Benzină premium Motorină premium Petrom 8,52 lei 9,08 lei 9,00 lei 9,85 lei OMV 8,58 lei 9,14 lei 9,15 lei 9,94 lei Rompetrol 8,58 lei 9,14 lei 9,75 lei 10,20 lei Lukoil 8,58 lei 9,14 lei 9,35 lei 10,04 lei Socar 8,58 lei 9,14 lei – 9,94 lei

De ce nu se vede ieftinirea petrolului la pompă

În mod normal, atunci când prețul petrolului scade, concurența dintre companiile petroliere ar trebui să împingă și prețurile de la pompă în jos. Companiile care transferă mai repede reducerea costurilor către clienți atrag mai mulți șoferi, iar restul operatorilor sunt obligați să le urmeze exemplul.

Potrivit lui Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă, una dintre explicațiile posibile pentru situația actuală este plafonarea adaosului comercial introdusă prin OUG 19/2026 și completată ulterior prin OUG 24/2026. Măsura a fost prezentată drept o formă de protecție pentru consumatori, însă poate avea și efecte secundare nedorite.

Cum poate un plafon să țină prețurile sus

Specialistul explică faptul că plafonul stabilit la nivelul mediei adaosurilor comerciale din 2025 poate deveni, în practică, un reper pentru întreaga piață. Dacă în perioadele de scumpire acesta limitează marjele și protejează consumatorii, în perioadele de ieftinire poate reduce presiunea concurențială care ar fi trebuit să ducă la scăderea rapidă a prețurilor.

Cu alte cuvinte, companiile nu sunt obligate să transfere integral către șoferi beneficiile rezultate din ieftinirea petrolului, atât timp cât se încadrează în limitele impuse de reglementare.

Ce urmează după expirarea măsurilor

Actualele reglementări privind situația de criză din piața carburanților expiră la finalul lunii iunie. Dacă acestea nu vor fi prelungite, piața ar putea reveni la mecanismele obișnuite de concurență, iar eventualele scăderi ale cotațiilor internaționale ar putea fi reflectate mai rapid și în prețurile de la pompă.

Până atunci însă, șoferii români continuă să vadă un fenomen rar întâlnit: carburanții se scumpesc chiar într-o perioadă în care petrolul se ieftinește pe piețele internaționale.