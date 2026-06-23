Cât costă benzina și motorina azi, 23 iunie 2026. De ce se scumpesc carburanții deși petrolul se ieftinește?
Șoferii români se confruntă cu o situație aparent paradoxală. Deși cotațiile petrolului au scăzut în ultimele săptămâni, iar barilul de Brent a coborât sub pragul de 80 de dolari, prețurile la carburanți au început din nou să crească în benzinării. Ultima majorare a fost operată de OMV Petrom, care a scumpit atât benzina, cât și motorina cu 5 bani pe litru. Pentru mulți conducători auto, întrebarea este firească: dacă materia primă se ieftinește, de ce plătim mai mult la pompă? Explicația nu ține doar de evoluția petrolului sau de cursul valutar, ci și de o reglementare adoptată de stat în urmă cu câteva luni și care, potrivit unor specialiști din domeniul energiei, ar putea produce acum efecte contrare celor urmărite inițial.
Cât costă carburanții în marile benzinării
Prețurile afișate marți, 23 iunie 2026, în București arată diferențe relativ mici între marile rețele, însă acestea devin mai vizibile în cazul carburanților premium.
|Benzinărie
|Benzină standard
|Motorină standard
|Benzină premium
|Motorină premium
|Petrom
|8,52 lei
|9,08 lei
|9,00 lei
|9,85 lei
|OMV
|8,58 lei
|9,14 lei
|9,15 lei
|9,94 lei
|Rompetrol
|8,58 lei
|9,14 lei
|9,75 lei
|10,20 lei
|Lukoil
|8,58 lei
|9,14 lei
|9,35 lei
|10,04 lei
|Socar
|8,58 lei
|9,14 lei
|–
|9,94 lei
De ce nu se vede ieftinirea petrolului la pompă
În mod normal, atunci când prețul petrolului scade, concurența dintre companiile petroliere ar trebui să împingă și prețurile de la pompă în jos. Companiile care transferă mai repede reducerea costurilor către clienți atrag mai mulți șoferi, iar restul operatorilor sunt obligați să le urmeze exemplul.
Potrivit lui Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă, una dintre explicațiile posibile pentru situația actuală este plafonarea adaosului comercial introdusă prin OUG 19/2026 și completată ulterior prin OUG 24/2026. Măsura a fost prezentată drept o formă de protecție pentru consumatori, însă poate avea și efecte secundare nedorite.
Cum poate un plafon să țină prețurile sus
Specialistul explică faptul că plafonul stabilit la nivelul mediei adaosurilor comerciale din 2025 poate deveni, în practică, un reper pentru întreaga piață. Dacă în perioadele de scumpire acesta limitează marjele și protejează consumatorii, în perioadele de ieftinire poate reduce presiunea concurențială care ar fi trebuit să ducă la scăderea rapidă a prețurilor.
Cu alte cuvinte, companiile nu sunt obligate să transfere integral către șoferi beneficiile rezultate din ieftinirea petrolului, atât timp cât se încadrează în limitele impuse de reglementare.
Ce urmează după expirarea măsurilor
Actualele reglementări privind situația de criză din piața carburanților expiră la finalul lunii iunie. Dacă acestea nu vor fi prelungite, piața ar putea reveni la mecanismele obișnuite de concurență, iar eventualele scăderi ale cotațiilor internaționale ar putea fi reflectate mai rapid și în prețurile de la pompă.
Până atunci însă, șoferii români continuă să vadă un fenomen rar întâlnit: carburanții se scumpesc chiar într-o perioadă în care petrolul se ieftinește pe piețele internaționale.