Copilul se îmbolnăvește și lipsește mai multe zile de la școală. În cât timp trebuie aduse actele pentru motivarea absențelor
Actele pentru motivarea absențelor trebuie prezentate în termen de șapte zile calendaristice de la reluarea activității elevului. Termenul se raportează la revenirea copilului la școală, nu la prima zi în care a lipsit sau la data consultației medicale. Dacă documentele nu sunt aduse la timp, regulamentul prevede declararea absențelor ca nemotivate.
De când se calculează cele șapte zile
Regula este stabilită prin articolul 94 alineatul (7) din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, cunoscut ca ROFUIP. Documentele justificative trebuie prezentate în șapte zile calendaristice de la reluarea activității elevului.
Așadar, dacă un copil lipsește mai multe zile din cauza unei îmbolnăviri, reperul pentru depunerea actelor este întoarcerea sa la cursuri. Regulamentul nu cere ca termenul să fie calculat de la debutul bolii sau de la prima absență consemnată în catalog.
Este vorba despre zile calendaristice, nu despre șapte zile de școală. Sâmbăta și duminica nu sunt eliminate din calcul doar pentru că elevul nu are cursuri în weekend.
Documentele pot fi prezentate chiar la revenirea copilului, fără să fie așteptată apropierea termenului-limită. Alineatul (2) al aceluiași articol prevede că motivarea se face în ziua prezentării actelor justificative.
Ce documente medicale sunt acceptate
Pentru justificarea absențelor pot fi folosite adeverințe eliberate de medicul cabinetului școlar, de medicul de familie sau de medicul specialist. Regulamentul enumeră separat și documentele provenite de la unitatea sanitară în care elevul a fost internat.
În cazul internării, sunt prevăzute adeverința, certificatul medical, foaia de externare sau scrisoarea medicală. Actul depus trebuie să permită justificarea perioadei pentru care copilul a lipsit de la școală.
Articolul 94 alineatul (4) stabilește și cerința privind avizarea documentelor. Actele medicale trebuie să aibă viza cabinetului școlar sau a medicului de familie care are în evidență fișele medicale ori carnetele de sănătate ale elevilor.
Dacă documentul a fost eliberat de un specialist sau după externare, verifică această cerință înainte de a-l prezenta la școală. Un mesaj prin care anunți îmbolnăvirea copilului nu înlocuiește actele justificative prevăzute pentru motivare.
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Cine prezintă actele și cine motivează absențele
Pentru elevii minori, părintele sau reprezentantul legal are obligația să prezinte personal documentele justificative. Acestea se aduc învățătorului, profesorului pentru învățământul primar sau dirigintelui, în funcție de clasa copilului.
Motivarea este realizată de cadrul didactic responsabil de clasă, potrivit regulamentului. Profesorii consemnează însă absențele la fiecare oră la care elevul nu este prezent, inclusiv atunci când familia a anunțat că acesta este bolnav.
Absențele sunt, prin urmare, înregistrate în catalog, iar ulterior sunt motivate pe baza documentelor. Anunțarea motivului lipsei și motivarea în evidențele școlare sunt două operațiuni distincte.
Actele pe baza cărora se face motivarea sunt păstrate la sediul unității de învățământ pe tot parcursul anului școlar. După prezentarea lor, poți verifica împreună cu învățătorul sau dirigintele dacă au fost motivate absențele corespunzătoare perioadei justificate.
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Ce se întâmplă dacă documentele sunt aduse prea târziu
Articolul 94 alineatul (8) prevede că nerespectarea termenului atrage declararea absențelor ca nemotivate. Faptul că familia deține un document medical nu elimină obligația prezentării acestuia în intervalul stabilit.
Regulamentul permite și motivarea pe baza unei cereri scrise a părintelui sau reprezentantului legal ori a elevului major. Această posibilitate are însă propriile limite și necesită avizul directorului înainte de motivare.
Limita generală este de 40 de ore de curs pe an școlar, fără depășirea a 20% din numărul orelor alocate unei discipline. Este o limită pentru cererile scrise, nu pentru absențele justificate prin documente medicale.
Cele 40 de ore nu reprezintă 40 de zile și nici un drept de motivare automată la simpla solicitare a familiei. Pentru o absență cauzată de boală, documentele medicale și respectarea termenului de prezentare rămân reperele prevăzute de regulament.