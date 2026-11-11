Copilul se îmbolnăvește și lipsește mai multe zile de la școală. În cât timp trebuie aduse actele pentru motivarea absențelor

Așadar, dacă un copil lipsește mai multe zile din cauza unei îmbolnăviri, reperul pentru depunerea actelor este întoarcerea sa la cursuri. Regulamentul nu cere ca termenul să fie calculat de la debutul bolii sau de la prima absență consemnată în catalog.

Este vorba despre zile calendaristice, nu despre șapte zile de școală. Sâmbăta și duminica nu sunt eliminate din calcul doar pentru că elevul nu are cursuri în weekend.

Documentele pot fi prezentate chiar la revenirea copilului, fără să fie așteptată apropierea termenului-limită. Alineatul (2) al aceluiași articol prevede că motivarea se face în ziua prezentării actelor justificative.

Ce documente medicale sunt acceptate

Pentru justificarea absențelor pot fi folosite adeverințe eliberate de medicul cabinetului școlar, de medicul de familie sau de medicul specialist. Regulamentul enumeră separat și documentele provenite de la unitatea sanitară în care elevul a fost internat.

În cazul internării, sunt prevăzute adeverința, certificatul medical, foaia de externare sau scrisoarea medicală. Actul depus trebuie să permită justificarea perioadei pentru care copilul a lipsit de la școală.

Articolul 94 alineatul (4) stabilește și cerința privind avizarea documentelor. Actele medicale trebuie să aibă viza cabinetului școlar sau a medicului de familie care are în evidență fișele medicale ori carnetele de sănătate ale elevilor.

Dacă documentul a fost eliberat de un specialist sau după externare, verifică această cerință înainte de a-l prezenta la școală. Un mesaj prin care anunți îmbolnăvirea copilului nu înlocuiește actele justificative prevăzute pentru motivare.