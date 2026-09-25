Cât a ajuns salariul mediu în România. Județele în care angajații câștigă peste 7.000 de lei și unde abia trec de 4.000
Salariile românilor au continuat să crească în 2025, însă majorarea sumelor încasate nu s-a tradus și printr-o creștere a puterii de cumpărare. Un angajat a câștigat, în medie, 5.266 de lei net pe lună, cu 307 lei mai mult decât în anul anterior. Diferențele sunt însă uriașe în funcție de județ și domeniul în care lucrează fiecare.
Noile date publicate de Institutul Național de Statistică arată că salariul mediu brut lunar la nivelul economiei a fost de 8.716 lei în 2025, cu 8,1% mai mare decât în 2024. Salariul mediu net a crescut cu 6,2%, până la 5.266 de lei.
Salariul a crescut, dar puterea de cumpărare a scăzut
Pentru angajatul de rând, creșterea de 307 lei a salariului mediu net poate părea importantă. Datele INS arată însă că scumpirile au absorbit practic întreaga majorare.
Indicele câștigului salarial real, care pune în balanță evoluția salariului net și creșterea prețurilor de consum, a fost în 2025 de 99% față de anul anterior. Cu alte cuvinte, deși salariul nominal a crescut, puterea de cumpărare rezultată din media anuală a fost cu aproximativ 1% mai mică.
Este o diferență importantă între „salariul mai mare” și „nivelul de trai mai bun”. Dacă venitul unei persoane crește cu 6%, dar bunurile și serviciile pe care le cumpără se scumpesc mai repede, suma mai mare de pe fluturaș nu îi permite automat să cumpere mai multe.
Peste 7.000 de lei în București, aproximativ 4.000 de lei în Botoșani
Media națională de 5.266 de lei ascunde și diferențe foarte mari între județe. În 35 de județe, salariul mediu net s-a situat sub media pe țară. Cele mai mici salarii au fost în Botoșani, unde media netă a fost de 4.059 de lei, și în Teleorman, cu 4.066 de lei. Urmează Vrancea, cu 4.114 lei, Bistrița-Năsăud, cu 4.130 de lei, Vâlcea, cu 4.138 de lei, și Vaslui, cu 4.160 de lei.
La polul opus se află Bucureștiul, cu un salariu mediu net de 7.150 de lei, cu 35,8% peste media națională. Clujul ajunge la 6.263 de lei, Timiș la 5.823 de lei, iar Iași la 5.355 de lei. Peste media națională mai sunt Ilfov, cu 5.317 lei, Sibiu, cu 5.274 de lei, și Brașov, cu 5.272 de lei.
Diferența dintre București și Botoșani este astfel de 3.091 de lei net pe lună. Pe parcursul unui an, diferența ajunge la 37.092 de lei, dacă raportăm simplu cele două medii lunare.
Domeniul în care lucrezi poate conta chiar mai mult decât județul
Diferențe și mai mari apar între sectoarele economiei. Cele mai ridicate salarii față de media națională au fost în telecomunicații, programare, consultanță IT și alte servicii informaționale, unde câștigurile au fost cu 94,3% peste medie.
Salarii mult peste media națională au fost înregistrate și în activitățile de editare, radio-TV și producție de conținut, în intermedieri financiare și asigurări, energie și industria extractivă.
La celălalt capăt al clasamentului se află hotelurile și restaurantele, unde salariile au fost cu 37,3% sub media pe economie. Urmează alte activități de servicii, cu 32,5% sub medie, agricultura, silvicultura și pescuitul, cu 21,1%, și activitățile culturale, sportive și recreative, cu 18,8% sub medie.
Femeile au câștigat în medie cu 278 de lei mai puțin
Datele INS indică și o diferență între câștigurile medii ale femeilor și bărbaților. Salariul mediu net al femeilor a fost de 5.120 lei, comparativ cu 5.398 de lei în cazul bărbaților. Diferența medie este astfel de 278 de lei pe lună, respectiv 5,2%.
Diferențele nu sunt însă identice în toate domeniile. INS arată că ele au fost deosebit de mari în intermedieri financiare și asigurări, industria prelucrătoare, activitățile de editare și producție de conținut, IT și telecomunicații și comerț.
Cât costă, de fapt, un angajat pentru o firmă
O altă cifră importantă este costul suportat de angajator. În 2025, costul mediu lunar al forței de muncă a fost de 9.126 de lei pentru fiecare salariat, cu 8,1% peste nivelul din anul precedent. Această sumă nu reprezintă salariul brut, ci totalul cheltuielilor cu forța de muncă luate în calcul de statistică.
În același timp, numărul mediu al salariaților a ajuns la aproximativ 5,52 milioane, cu 73.200 mai mulți decât în anul precedent. Cele mai importante creșteri de personal au fost în comerț, sănătate și asistență socială, servicii administrative și suport și construcții. Industria prelucrătoare a mers însă în direcția opusă, pierzând 17.500 de salariați.
La finalul lui 2025, România avea 5,76 milioane de salariați, cu numai 8.500 mai mulți decât cu un an înainte.
Datele arată astfel o economie în care salariile nominale continuă să crească, dar în care locul în care trăiește și domeniul în care lucrează un angajat fac o diferență enormă. Pentru cetățeanul de rând, poate cea mai importantă concluzie este însă alta: cei 307 lei adăugați în medie salariului net în 2025 nu au fost suficienți pentru a ține pasul cu creșterea prețurilor.