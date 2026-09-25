Cât a ajuns salariul mediu în România. Județele în care angajații câștigă peste 7.000 de lei și unde abia trec de 4.000

Salariul a crescut, dar puterea de cumpărare a scăzut

Pentru angajatul de rând, creșterea de 307 lei a salariului mediu net poate părea importantă. Datele INS arată însă că scumpirile au absorbit practic întreaga majorare.

Indicele câștigului salarial real, care pune în balanță evoluția salariului net și creșterea prețurilor de consum, a fost în 2025 de 99% față de anul anterior. Cu alte cuvinte, deși salariul nominal a crescut, puterea de cumpărare rezultată din media anuală a fost cu aproximativ 1% mai mică.

Este o diferență importantă între „salariul mai mare” și „nivelul de trai mai bun”. Dacă venitul unei persoane crește cu 6%, dar bunurile și serviciile pe care le cumpără se scumpesc mai repede, suma mai mare de pe fluturaș nu îi permite automat să cumpere mai multe.

Peste 7.000 de lei în București, aproximativ 4.000 de lei în Botoșani

Media națională de 5.266 de lei ascunde și diferențe foarte mari între județe. În 35 de județe, salariul mediu net s-a situat sub media pe țară. Cele mai mici salarii au fost în Botoșani, unde media netă a fost de 4.059 de lei, și în Teleorman, cu 4.066 de lei. Urmează Vrancea, cu 4.114 lei, Bistrița-Năsăud, cu 4.130 de lei, Vâlcea, cu 4.138 de lei, și Vaslui, cu 4.160 de lei.

La polul opus se află Bucureștiul, cu un salariu mediu net de 7.150 de lei, cu 35,8% peste media națională. Clujul ajunge la 6.263 de lei, Timiș la 5.823 de lei, iar Iași la 5.355 de lei. Peste media națională mai sunt Ilfov, cu 5.317 lei, Sibiu, cu 5.274 de lei, și Brașov, cu 5.272 de lei.

Diferența dintre București și Botoșani este astfel de 3.091 de lei net pe lună. Pe parcursul unui an, diferența ajunge la 37.092 de lei, dacă raportăm simplu cele două medii lunare.

Domeniul în care lucrezi poate conta chiar mai mult decât județul

Diferențe și mai mari apar între sectoarele economiei. Cele mai ridicate salarii față de media națională au fost în telecomunicații, programare, consultanță IT și alte servicii informaționale, unde câștigurile au fost cu 94,3% peste medie.