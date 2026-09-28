Castelul românesc care se bate cu Versailles și Buckingham la popularitate. A intrat în Top 10 în Europa
România și-a făcut loc într-un clasament dominat de unele dintre cele mai cunoscute atracții turistice ale continentului. Castelul Bran ocupă poziția a zecea în topul celor mai populare castele și palate din Europa în 2026, fiind în aceeași listă cu Palatul Buckingham, Versailles, Schönbrunn sau Neuschwanstein. Clasamentul nu măsoară însă numărul de vizitatori, ci popularitatea online, prin numărul cumulat de recenzii Google.
Castelul Bran a ajuns în Top 10 european
Clasamentul a fost realizat de compania de turism TUI Musement și prezentat de Euronews. Pentru realizarea acestuia au fost analizate recenziile acumulate pe Google de marile castele și palate europene, iar datele din 2026 au fost comparate cu cele din 2023.
Bran ocupă locul 10 și apare imediat după celebrul Castel Neuschwanstein din Bavaria. Înaintea sa se mai află Alhambra din Granada, Palatul Regal din Madrid, Turnul Londrei, Castelul Regal Wawel din Cracovia și Palatul Versailles. Spania are cea mai puternică reprezentare în clasamentul extins, cu șase obiective în primele 30.
Prezența Branului este cu atât mai interesantă cu cât vorbim despre o atracție dintr-o localitate mică din România care ajunge să concureze, ca vizibilitate online, cu monumente aflate în unele dintre cele mai vizitate capitale europene.
Bran înseamnă mai mult decât legenda lui Dracula
Pentru mulți turiști străini, Bran este înainte de toate „Castelul lui Dracula”. Asocierea cu personajul creat de Bram Stoker a contribuit enorm la notorietatea internațională a locului, deși legătura dintre castel și Dracula este mai degrabă una turistică și literară decât una istorică directă.
Istoria reală este mult mai veche. În 1377, regele Ludovic I de Anjou le-a acordat locuitorilor Brașovului privilegiul de a construi un castel la Bran, iar construcția a fost finalizată în 1388. Poziția sa nu a fost aleasă întâmplător: fortificația domina trecătoarea dintre Transilvania și Țara Românească și avea un rol militar, comercial și vamal.
Un moment important a venit în 1920, când locuitorii Brașovului au oferit castelul Reginei Maria a României. Bran a devenit una dintre reședințele sale preferate, iar regina l-a restaurat și transformat într-o reședință regală de vară. Lucrările desfășurate până în 1932 au fost coordonate de arhitectul ceh Karel Liman, implicat și în amenajarea Peleșului și Pelișorului.
Castelul din Praga rămâne numărul 1
Prima poziție în clasamentul din 2026 este ocupată de Castelul din Praga, care a acumulat peste 199.000 de recenzii Google, cu 31% mai multe decât în 2023.
Istoria sa începe în jurul anului 880, când a fost fondat de prințul Bořivoj din dinastia Přemyslid. De-a lungul secolelor a devenit centrul politic al statului ceh și reședință pentru principi și regi. Complexul include astăzi Catedrala Sfântul Vitus, Vechiul Palat Regal și celebra Stradă de Aur.
Buckingham, pe locul al doilea
Locul doi este ocupat de Palatul Buckingham, unul dintre simbolurile Londrei și ale monarhiei britanice. Istoria actualului palat pornește de la Buckingham House, construită la începutul secolului al XVIII-lea. Proprietatea a fost cumpărată de regele George al III-lea în 1762 pentru familia sa, iar George al IV-lea a început transformarea casei într-un palat.
Regina Victoria a fost primul monarh care a folosit Buckingham Palace drept reședință oficială, începând din 1837. Astăzi, atracția este cunoscută inclusiv pentru ceremonia schimbării gărzii, iar în anumite perioade ale anului publicul poate vizita celebrele încăperi de stat.
Schönbrunn completează podiumul
Pe poziția a treia se află Palatul Schönbrunn din Viena, care a urcat două locuri față de clasamentul din 2023. Domeniul a intrat în posesia Habsburgilor în 1569, iar ulterior a fost transformat într-una dintre cele mai importante reședințe imperiale. În timpul Mariei Tereza, Schönbrunn a devenit reședință imperială de vară și unul dintre centrele vieții de la curtea vieneză.
În 2026 se împlinesc 30 de ani de când Palatul și Grădinile Schönbrunn au fost incluse în Patrimoniul Mondial UNESCO.
Cele mai populare 10 castele și palate din Europa
Clasamentul pentru 2026 este condus de Castelul din Praga, urmat de Palatul Buckingham și Schönbrunn. Pe locurile următoare se află Versailles, Castelul Regal Wawel, Alhambra, Palatul Regal din Madrid, Turnul Londrei și Neuschwanstein. Castelul Bran închide Top 10, punând România pe aceeași hartă turistică cu unele dintre cele mai cunoscute monumente ale continentului.
Pentru Bran, avantajul rămâne combinația greu de reprodus în altă parte: o fortificație medievală autentică, istoria regală legată de Regina Maria și legenda lui Dracula, care continuă să atragă turiști din întreaga lume.