Castelul românesc care se bate cu Versailles și Buckingham la popularitate. A intrat în Top 10 în Europa

Bran ocupă locul 10 și apare imediat după celebrul Castel Neuschwanstein din Bavaria. Înaintea sa se mai află Alhambra din Granada, Palatul Regal din Madrid, Turnul Londrei, Castelul Regal Wawel din Cracovia și Palatul Versailles. Spania are cea mai puternică reprezentare în clasamentul extins, cu șase obiective în primele 30.

Prezența Branului este cu atât mai interesantă cu cât vorbim despre o atracție dintr-o localitate mică din România care ajunge să concureze, ca vizibilitate online, cu monumente aflate în unele dintre cele mai vizitate capitale europene.

Bran înseamnă mai mult decât legenda lui Dracula

Pentru mulți turiști străini, Bran este înainte de toate „Castelul lui Dracula”. Asocierea cu personajul creat de Bram Stoker a contribuit enorm la notorietatea internațională a locului, deși legătura dintre castel și Dracula este mai degrabă una turistică și literară decât una istorică directă.

Istoria reală este mult mai veche. În 1377, regele Ludovic I de Anjou le-a acordat locuitorilor Brașovului privilegiul de a construi un castel la Bran, iar construcția a fost finalizată în 1388. Poziția sa nu a fost aleasă întâmplător: fortificația domina trecătoarea dintre Transilvania și Țara Românească și avea un rol militar, comercial și vamal.

Un moment important a venit în 1920, când locuitorii Brașovului au oferit castelul Reginei Maria a României. Bran a devenit una dintre reședințele sale preferate, iar regina l-a restaurat și transformat într-o reședință regală de vară. Lucrările desfășurate până în 1932 au fost coordonate de arhitectul ceh Karel Liman, implicat și în amenajarea Peleșului și Pelișorului.

Castelul din Praga rămâne numărul 1

Prima poziție în clasamentul din 2026 este ocupată de Castelul din Praga, care a acumulat peste 199.000 de recenzii Google, cu 31% mai multe decât în 2023.

Istoria sa începe în jurul anului 880, când a fost fondat de prințul Bořivoj din dinastia Přemyslid. De-a lungul secolelor a devenit centrul politic al statului ceh și reședință pentru principi și regi. Complexul include astăzi Catedrala Sfântul Vitus, Vechiul Palat Regal și celebra Stradă de Aur.