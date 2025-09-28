Ultima ora
Alegeri parlamentare Republica Moldova. Atacuri cibernetice masive şi alerte cu bombă la Bucureşti, Roma, Genova şi Bruxelles. Update
28 sept. 2025 | 19:21
de Andrei Simion

Superbul castel din România de care puţini au auzit. Rivalizează cu Peleş şi este într-o zonă superbă a ţării
Castelul Ghica din Dofteana / Foto: Blogul de Călătorii

Castelul Ghica din Dofteana, situat pe Valea Trotușului, este unul dintre monumentele de patrimoniu ale familiei Ghika, alături de Palatul de la Comănești.

Construit la sfârșitul secolului al XIX-lea în stil romantic, edificiul a fost conceput inițial ca reședință de vânătoare și loc de vacanță pentru membrii familiei.

De la castel de vânătoare la instituții de stat

În 1887, Neculai N. Ghika a ridicat pe domeniu o clădire administrativă, cunoscută impropriu drept „hulubărie”.

Ulterior, a angajat un arhitect italian pentru a realiza planurile castelului, iar materialele și meșterii au fost aduși din străinătate.

Domeniul a devenit rapid cunoscut pentru partidele de vânătoare, datorită faunei bogate oferite de apropierea muntelui Nemira și de apele Trotușului.

În timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, între 1941 și 1944, castelul a găzduit Comandamentul Wehrmachtului. După 1944, imobilul a fost devastat de trupele sovietice, la fel ca alte reședințe ale familiei din zonă.

Naționalizarea s-a produs în două etape, începând cu Reforma Agrară din 1945 și continuând cu trecerea completă a domeniului în proprietatea statului.

Fostul castel de vânătoare a fost transformat în diverse instituții publice: spital TBC, casă de copii și, ulterior, sanatoriu pentru reumatologie infantilă. Aceste utilizări succesive au afectat grav structura și patrimoniul clădirii.

Din cele 33 de camere, mai multe au fost inițial sigilate cu obiecte de valoare, însă bunurile au dispărut treptat. O parte dintre acestea au fost transferate la Palatul Ghica din Comănești, care a devenit muzeu etnografic.

Castelul Ghica din Dofteana astăzi: proprietate privată și loc de evenimente

După 1989, moștenitorii nu au inițiat un proces de retrocedare, iar castelul a rămas mult timp în administrarea consiliului local.

Din cauza costurilor mari de întreținere, domeniul a fost vândut, trecând în proprietate privată.

Astăzi, castelul are o structură solidă și un aspect exterior impresionant. Construcția dispune de demisol, parter, etaj și mansardă, iar demisolul adăpostește o cramă.

La parter și etaj există mai multe terase și balcoane, iar un hol central pe două niveluri, scara monumentală în formă de „U”, șemineul din granit și lambriurile din lemn păstrează farmecul original al clădirii. Turnul din stânga găzduiește o scară spiralată din piatră și lemn ce leagă toate cele patru niveluri.

Parcul care înconjoară castelul, dotat cu un lac de 1.800 de metri pătrați și arbori seculari, completează atmosfera de poveste a domeniului.

În ultimii ani, au fost realizate lucrări de conservare și investiții, iar vechea „hulubărie” a fost transformată într-o pensiune turistică cu șase apartamente.

În prezent, parcul și clădirea pot fi închiriate pentru organizarea de evenimente, ceea ce readuce la viață unul dintre cele mai frumoase monumente istorice din județul Bacău.

