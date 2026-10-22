Case la țară cu doar 6.000 de euro, dar adevărata cheltuială începe după cumpărare. Cât poate costa renovarea

Dacă te gândești la o asemenea achiziție, bugetul trebuie să includă mai mult decât suma cerută de proprietar. O casă poate avea nevoie de intervenții la structură înainte să poți începe amenajarea băii, montarea încălzirii sau schimbarea finisajelor.

Contează și ce vrei să faci cu proprietatea. Restaurarea unei clădiri cu păstrarea elementelor originale presupune alte lucrări și altă manoperă decât o renovare limitată la confortul de bază.

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De ce restaurarea poate depăși costul unei case noi

Radu Steolea a cumpărat Casa Kresován din Sarmizegetusa în iulie 2023. Clădirea, construită în 1872, era puternic degradată, iar lucrările s-au încheiat în iunie 2025, după aproape doi ani.

„Renovarea a durat aproape doi ani, timp în care am consolidat fundațiile, am rigidizat zidurile, am înlocuit integral structura de lemn a acoperișului și am refăcut învelitoarea.”

Au urmat schimbarea tâmplăriei și realizarea de la zero a instalațiilor de apă, canalizare și încălzire.

Proprietarul explică și de ce estimarea inițială poate fi depășită. Unele probleme devin vizibile numai după îndepărtarea finisajelor, când pot fi evaluate elementele ascunse ale construcției.

„Este dificil de estimat un cost exact, deoarece renovarea unei case vechi presupune numeroase necunoscute, care ies la iveală abia pe parcursul lucrărilor. Din experiența noastră, restaurarea temeinică a unei astfel de clădiri poate ajunge să coste cu aproximativ 35–40% mai mult decât construirea unei case noi, de dimensiuni și caracteristici comparabile.”

Comparația privește o restaurare amplă, cu păstrarea caracterului arhitectural, nu orice reparație făcută unei case de la țară. Diferența este legată de consolidări, tehnici adecvate clădirii, muncă specializată și timpul necesar recuperării elementelor vechi.