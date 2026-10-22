Case la țară cu doar 6.000 de euro, dar adevărata cheltuială începe după cumpărare. Cât poate costa renovarea
O casă bătrânească scoasă la vânzare cu 6.000–10.000 de euro poate necesita lucrări care depășesc cu mult prețul de cumpărare. Consolidarea fundației, refacerea acoperișului și înlocuirea instalațiilor pot transforma o achiziție ieftină într-un proiect de durată. Radu Steolea, care a restaurat o casă din 1872 în Sarmizegetusa, estimează că restaurarea temeinică poate costa cu 35–40% mai mult decât construirea unei locuințe noi comparabile, relatează Adevărul.
Ce cumperi, de fapt, la prețul de câteva mii de euro
Ofertele de case bătrânești cu prețuri de la aproximativ 6.000 de euro descriu frecvent proprietăți nelocuite de mulți ani, aflate în sate izolate sau departe de marile orașe. Starea construcției și lipsa utilităților moderne pot explica o parte din diferența față de prețurile locuințelor pregătite pentru mutare.
Dacă te gândești la o asemenea achiziție, bugetul trebuie să includă mai mult decât suma cerută de proprietar. O casă poate avea nevoie de intervenții la structură înainte să poți începe amenajarea băii, montarea încălzirii sau schimbarea finisajelor.
Contează și ce vrei să faci cu proprietatea. Restaurarea unei clădiri cu păstrarea elementelor originale presupune alte lucrări și altă manoperă decât o renovare limitată la confortul de bază.
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De ce restaurarea poate depăși costul unei case noi
Radu Steolea a cumpărat Casa Kresován din Sarmizegetusa în iulie 2023. Clădirea, construită în 1872, era puternic degradată, iar lucrările s-au încheiat în iunie 2025, după aproape doi ani.
„Renovarea a durat aproape doi ani, timp în care am consolidat fundațiile, am rigidizat zidurile, am înlocuit integral structura de lemn a acoperișului și am refăcut învelitoarea.”
Au urmat schimbarea tâmplăriei și realizarea de la zero a instalațiilor de apă, canalizare și încălzire.
Proprietarul explică și de ce estimarea inițială poate fi depășită. Unele probleme devin vizibile numai după îndepărtarea finisajelor, când pot fi evaluate elementele ascunse ale construcției.
„Este dificil de estimat un cost exact, deoarece renovarea unei case vechi presupune numeroase necunoscute, care ies la iveală abia pe parcursul lucrărilor. Din experiența noastră, restaurarea temeinică a unei astfel de clădiri poate ajunge să coste cu aproximativ 35–40% mai mult decât construirea unei case noi, de dimensiuni și caracteristici comparabile.”
Comparația privește o restaurare amplă, cu păstrarea caracterului arhitectural, nu orice reparație făcută unei case de la țară. Diferența este legată de consolidări, tehnici adecvate clădirii, muncă specializată și timpul necesar recuperării elementelor vechi.
Aproape doi ani de lucrări pentru casa din 1872
La Casa Kresován au fost restaurate atât interiorul, cât și exteriorul. Mobilierul, tablourile și corpurile de iluminat, vechi de peste un secol, au trecut prin ateliere specializate din Sibiu și Gănești, județul Mureș.
Clădirea a fost inclusă în circuitul turistic și oferă cinci camere cu băi proprii. Proiectul a urmărit păstrarea formei originale a casei, alături de amenajările necesare noii destinații.
Acum, Radu Steolea lucrează la o altă proprietate din Sarmizegetusa, construită în 1911 și nelocuită de aproximativ 30 de ani. Viitoarea „Locanta Grădiște” necesită consolidarea fundațiilor, refacerea zidurilor afectate, înlocuirea planșeelor și a acoperișului, precum și instalații și finisaje noi.
Proprietarul vrea să păstreze zidăria din piatră aparentă și să reconstruiască vechea fântână după o fotografie din anii 1940. Destinația pregătită pentru clădire este una turistică și culturală.
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Ce verifici înainte să cumperi o casă veche
Evaluarea trebuie să înceapă cu fundațiile, zidurile, planșeele și acoperișul. Fisurile, tasările și urmele de infiltrații pot indica probleme ale căror costuri sunt greu de apreciat la o vizionare obișnuită.
„Recomand consultarea unui inginer structurist cu experiență în construcții vechi și asigurarea unui buget de rezervă pentru cheltuielile neprevăzute.”
Recomandarea lui Radu Steolea include verificarea situației juridice și cadastrale a proprietății.
Trebuie verificat și dacă imobilul este monument istoric sau se află într-o zonă protejată, deoarece acest lucru poate impune restricții asupra intervențiilor. Evaluarea tehnică și verificarea documentelor, făcute înainte de cumpărare, te ajută să estimezi ce presupune transformarea casei în locuința pe care ți-o dorești.