Descoperire rară în Europa: tabără militară romană veche de aproape 1.900 de ani, plină cu soldați îngropați în grabă

Tabăra ar fi fost folosită în războaiele purtate de Marcus Aurelius

Situl a fost descoperit în apropierea orașului Šurany, în sud-vestul Slovaciei, și se întinde pe aproximativ 7,4 hectare. Potrivit arheologilor, fortificația avea toate caracteristicile unei tabere militare romane temporare: cinci porți de acces, valuri de pământ și șanțuri defensive specifice legiunilor aflate în campanie.

Specialiștii cred că tabăra a fost ridicată în timpul războaielor marcomanice, conflict desfășurat între anii 166 și 180 e.n., când Imperiul Roman s-a confruntat cu triburile germanice aflate la nord de Dunăre. Campania militară a fost condusă de împăratul Marcus Aurelius, care încerca să apere granițele imperiului de invaziile venite din această zonă.

Descoperirea este cu atât mai importantă cu cât reprezintă doar a doua tabără militară romană identificată până acum în vestul Slovaciei. Prima a fost descoperită în 2024 și este asociată cu locul unde Marcus Aurelius ar fi scris o parte din celebra lucrare Meditații.

Scheletele soldaților au fost găsite în fântâni și gropi improvizate

În timpul cercetărilor, arheologii au identificat un număr mare de schelete, dar și fragmente de schelete, depuse în locuri neobișnuite. În locul unor morminte organizate, multe dintre rămășițe au fost găsite în șanțuri defensive, fântâni sau gropi săpate rapid.

Primele analize indică faptul că majoritatea aparțin soldaților romani. Alături de oase au fost descoperite numeroase obiecte militare, inclusiv vârfuri de suliță și săgeți, fragmente de coifuri, bucăți de armură segmentată și solzoasă, fibule folosite de legionari, monede și elemente ale încălțămintei militare romane.

Printre cele mai spectaculoase descoperiri se numără cuiele de fier din tălpile sandalelor militare, cunoscute sub numele de caligae. Acestea au fost identificate cu ajutorul razelor X în interiorul unor blocuri compacte de lut, iar cercetătorii spun că este extrem de rar ca încălțămintea unui soldat roman să poată fi studiată în asemenea detaliu, inclusiv dimensiunea acesteia.

Misterul morții soldaților nu a fost încă rezolvat

Descoperirea ridică mai multe întrebări decât oferă răspunsuri. Deocamdată nu se știe dacă soldații au murit în timpul luptelor cu triburile germanice, dacă au fost victimele unei epidemii sau dacă au pierit din alte cauze.