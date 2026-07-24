Descoperire rară în Europa: tabără militară romană veche de aproape 1.900 de ani, plină cu soldați îngropați în grabă
Arheologii au făcut o descoperire spectaculoasă în Slovacia, unde au scos la iveală o tabără militară romană de mari dimensiuni, folosită cel mai probabil în timpul împăratului Marcus Aurelius. Situl este considerat unul dintre cele mai importante descoperite în ultimii ani, atât datorită stării de conservare, cât și numărului neobișnuit de morminte găsite în interiorul său.
Cea mai mare surpriză a venit însă după începerea săpăturilor. Cercetătorii au identificat numeroase schelete ale unor soldați romani îngropați în grabă, unele dintre ele aruncate în fântâni sau în gropi puțin adânci. Modul în care au fost depuse rămășițele ridică numeroase întrebări despre ultimele zile ale taberei și despre conflictul care a dus la abandonarea ei, scrie Live Science.
Tabăra ar fi fost folosită în războaiele purtate de Marcus Aurelius
Situl a fost descoperit în apropierea orașului Šurany, în sud-vestul Slovaciei, și se întinde pe aproximativ 7,4 hectare. Potrivit arheologilor, fortificația avea toate caracteristicile unei tabere militare romane temporare: cinci porți de acces, valuri de pământ și șanțuri defensive specifice legiunilor aflate în campanie.
Specialiștii cred că tabăra a fost ridicată în timpul războaielor marcomanice, conflict desfășurat între anii 166 și 180 e.n., când Imperiul Roman s-a confruntat cu triburile germanice aflate la nord de Dunăre. Campania militară a fost condusă de împăratul Marcus Aurelius, care încerca să apere granițele imperiului de invaziile venite din această zonă.
Descoperirea este cu atât mai importantă cu cât reprezintă doar a doua tabără militară romană identificată până acum în vestul Slovaciei. Prima a fost descoperită în 2024 și este asociată cu locul unde Marcus Aurelius ar fi scris o parte din celebra lucrare Meditații.
Scheletele soldaților au fost găsite în fântâni și gropi improvizate
În timpul cercetărilor, arheologii au identificat un număr mare de schelete, dar și fragmente de schelete, depuse în locuri neobișnuite. În locul unor morminte organizate, multe dintre rămășițe au fost găsite în șanțuri defensive, fântâni sau gropi săpate rapid.
Primele analize indică faptul că majoritatea aparțin soldaților romani. Alături de oase au fost descoperite numeroase obiecte militare, inclusiv vârfuri de suliță și săgeți, fragmente de coifuri, bucăți de armură segmentată și solzoasă, fibule folosite de legionari, monede și elemente ale încălțămintei militare romane.
Printre cele mai spectaculoase descoperiri se numără cuiele de fier din tălpile sandalelor militare, cunoscute sub numele de caligae. Acestea au fost identificate cu ajutorul razelor X în interiorul unor blocuri compacte de lut, iar cercetătorii spun că este extrem de rar ca încălțămintea unui soldat roman să poată fi studiată în asemenea detaliu, inclusiv dimensiunea acesteia.
Misterul morții soldaților nu a fost încă rezolvat
Descoperirea ridică mai multe întrebări decât oferă răspunsuri. Deocamdată nu se știe dacă soldații au murit în timpul luptelor cu triburile germanice, dacă au fost victimele unei epidemii sau dacă au pierit din alte cauze.
La fel de neobișnuit este faptul că trupurile nu par să fi fost jefuite înainte de a fi abandonate. În mod obișnuit, echipamentul militar și obiectele de valoare erau recuperate după bătălii, însă în acest caz multe dintre ele au rămas lângă schelete.
Cercetătorii speră că analizele ADN, studiile antropologice, datarea cu radiocarbon și analizele izotopice vor oferi indicii despre identitatea soldaților, starea lor de sănătate și împrejurările în care au murit.
Cercetările vor continua ani la rând
Dimensiunea taberei și cantitatea impresionantă de artefacte descoperite fac ca analiza sitului să fie un proiect de lungă durată. Echipe internaționale de specialiști vor participa la studiul materialelor recuperate, iar rezultatele complete vor apărea treptat în următorii ani.
Arheologii consideră că această tabără militară reprezintă o oportunitate rară de a înțelege mai bine ultimele faze ale războaielor purtate de Imperiul Roman la frontiera dunăreană și viața legionarilor trimiși să apere una dintre cele mai importante granițe ale lumii antice.