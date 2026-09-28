Care este obiectul care s-a apropiat cel mai mult de Soare. Recordul nu aparține nici lui Mercur, nici sondei Parker Solar Probe
Mercur este planeta cea mai apropiată de Soare, dar nu este nici pe departe obiectul care a ajuns cel mai aproape de steaua noastră. Asteroizi, comete și chiar sonde spațiale s-au aventurat mult mai adânc în apropierea Soarelui, iar recordul cunoscut îi aparține unei comete observate în secolul al XIX-lea. Potrivit Live Science, Great Southern Comet din 1887 a trecut la aproximativ 718.000 de kilometri de centrul Soarelui, extrem de aproape de suprafața sa.
Pentru comparație, Mercur ajunge la aproximativ 47 de milioane de kilometri de Soare la periheliu, adică în punctul orbitei sale în care se află cel mai aproape de stea. Așadar, unele obiecte mici din Sistemul Solar pot ajunge de zeci de ori mai aproape.
Mercur este aproape de Soare, dar asteroizii îl pot depăși ușor
Printre obiectele care se apropie mai mult de Soare decât Mercur se numără așa-numiții asteroizi „Mercury-crossers”, ale căror orbite intersectează regiunea interioară a Sistemului Solar.
Actualul record printre asteroizii cunoscuți ar aparține lui 2024 YL3. Corpul are aproximativ 141 de metri lungime și ajunge la doar 10,3 milioane de kilometri de Soare. Astronomii cred că astfel de obiecte nu s-au format atât de aproape de stea, ci au fost deviate din centura principală de asteroizi.
Orbitele lor sunt foarte instabile pe termen lung. Unele dintre aceste corpuri ar putea ajunge în cele din urmă să lovească Soarele, o planetă sau să fie ejectate complet din Sistemul Solar.
Pe Playtech am explicat anterior diferența dintre un asteroid și o cometă, două tipuri de obiecte care pot ajunge foarte aproape de Soare, dar care au compoziții și comportamente diferite.
Astronomii au propus și existența unei categorii de asteroizi și mai apropiați de Soare, numiți Vulcanoizi. Modelele sugerează că aceștia ar putea avea orbite stabile între aproximativ 9 și 37 de milioane de kilometri de centrul Soarelui. Problema este că, până acum, niciun astfel de obiect nu a fost observat.
Parker Solar Probe a ajuns mai aproape decât orice obiect construit de om
Dacă vorbim despre obiecte create de oameni, recordul îi aparține fără dubiu sondei Parker Solar Probe a NASA. Lansată în 2018, aceasta a fost proiectată special pentru a studia coroana solară și a ajuns la aproximativ 7,3 milioane de kilometri de centrul Soarelui.
Sonda a trecut efectiv prin coroana solară, atmosfera exterioară a stelei, fiind protejată de un scut termic special din material compozit.
Pe Playtech am scris despre Parker Solar Probe și modul în care rezistă la apropierea extremă de Soare. Nava poate călători cu viteze de peste 690.000 km/h și continuă să trimită date chiar și după ce traversează regiuni în care temperaturile sunt uriașe.
În decembrie 2024, Parker Solar Probe a ajuns la doar aproximativ 6,1 milioane de kilometri de suprafața Soarelui, realizând și cele mai apropiate imagini captate vreodată ale stelei.
Totuși, chiar și această performanță spectaculoasă este depășită clar de unele comete.
Great Southern Comet din 1887 deține recordul observat
Cele mai spectaculoase apropieri apar în cazul cometelor „sungrazing”, care trec extrem de aproape de Soare. Unele ajung la mai puțin de 2,4 milioane de kilometri de centrul stelei.
Great Southern Comet din 1887 este unul dintre cele mai extreme exemple cunoscute. Ea s-a apropiat la aproximativ 718.070 de kilometri de centrul Soarelui, ceea ce o face cel mai apropiat obiect natural observat până acum care nu a intrat direct în stea.
La astfel de distanțe, condițiile sunt devastatoare. Cometele mici se pot fragmenta din cauza încălzirii neuniforme, iar cele mai mari pot fi rupte de forțele gravitaționale uriașe ale Soarelui.
Fenomenul nu este doar unul istoric. În 2026, NASA și ESA au surprins momentul în care o cometă a fost distrusă în apropierea Soarelui, ceea ce arată cât de dificil este pentru astfel de corpuri să supraviețuiască unei asemenea treceri.
Există și comete care ar putea intra direct în Soare
Recordul absolut ar putea fi doborât dacă astronomii ar observa vreodată o cometă de tip „sundiver” sau „sunstriker”. Aceste obiecte nu s-ar limita să treacă pe lângă Soare, ci ar traversa fotosfera, adică suprafața vizibilă a stelei.
Pentru a face acest lucru, o cometă ar trebui să aibă un periheliu mai mic decât raza Soarelui, de aproximativ 695.630 de kilometri.
Până acum, însă, nu a fost observată direct o astfel de cometă. Dacă va fi detectată vreodată, ea ar depăși recordul Great Southern Comet din 1887 cu doar aproximativ 22.400 de kilometri.
Problema este că nu ar exista o a doua trecere. O cometă care intră în fotosferă este distrusă complet.
În prezent, Great Southern Comet din 1887 rămâne astfel obiectul observat care s-a apropiat cel mai mult de Soare, iar Parker Solar Probe păstrează recordul pentru cea mai mare apropiere realizată de o navă construită de oameni.