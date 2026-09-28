Care este obiectul care s-a apropiat cel mai mult de Soare. Recordul nu aparține nici lui Mercur, nici sondei Parker Solar Probe

Mercur este aproape de Soare, dar asteroizii îl pot depăși ușor

Printre obiectele care se apropie mai mult de Soare decât Mercur se numără așa-numiții asteroizi „Mercury-crossers”, ale căror orbite intersectează regiunea interioară a Sistemului Solar.

Actualul record printre asteroizii cunoscuți ar aparține lui 2024 YL3. Corpul are aproximativ 141 de metri lungime și ajunge la doar 10,3 milioane de kilometri de Soare. Astronomii cred că astfel de obiecte nu s-au format atât de aproape de stea, ci au fost deviate din centura principală de asteroizi.

Orbitele lor sunt foarte instabile pe termen lung. Unele dintre aceste corpuri ar putea ajunge în cele din urmă să lovească Soarele, o planetă sau să fie ejectate complet din Sistemul Solar.

Pe Playtech am explicat anterior diferența dintre un asteroid și o cometă, două tipuri de obiecte care pot ajunge foarte aproape de Soare, dar care au compoziții și comportamente diferite.

Astronomii au propus și existența unei categorii de asteroizi și mai apropiați de Soare, numiți Vulcanoizi. Modelele sugerează că aceștia ar putea avea orbite stabile între aproximativ 9 și 37 de milioane de kilometri de centrul Soarelui. Problema este că, până acum, niciun astfel de obiect nu a fost observat.

Parker Solar Probe a ajuns mai aproape decât orice obiect construit de om

Dacă vorbim despre obiecte create de oameni, recordul îi aparține fără dubiu sondei Parker Solar Probe a NASA. Lansată în 2018, aceasta a fost proiectată special pentru a studia coroana solară și a ajuns la aproximativ 7,3 milioane de kilometri de centrul Soarelui.

Sonda a trecut efectiv prin coroana solară, atmosfera exterioară a stelei, fiind protejată de un scut termic special din material compozit.