Carambol de proporții în Bulgaria: 12 morți, un român rănit și peste 70 de mașini implicate. Greșelile pe care șoferii trebuie să le evite când conduc prin ceață. Update
Un accident rutier de proporții a avut loc marți dimineață, 10 noiembrie 2026, pe autostrada Trakia din Bulgaria, unde zeci de autoturisme și camioane au fost implicate în mai multe coliziuni în lanț. Potrivit informațiilor transmise de autoritățile bulgare și preluate de Reuters, 11 persoane au murit, iar numeroase altele au fost rănite. Ceața extrem de densă, care a redus vizibilitatea la câteva zeci de metri, este considerată un factor principal al tragediei. Incidentul readuce în atenție pericolele circulației pe autostradă în condiții meteorologice dificile.
Cum s-a produs carambolul de pe autostrada Trakia
Update marţi, 10 noiembrie, ora 13:20. Bilanțul tragediei din Bulgaria a ajuns la 12 morți, după ce zece persoane și-au pierdut viața la locul accidentului, iar alte două au decedat ulterior în spitale. Informațiile au fost confirmate de ministrul Sănătății, Katia Ivkova, în cadrul unei declarații făcute la Spitalul „Dr. Ivan Seliminski” din Sliven. Potrivit agenției bulgare de presă BTA, oficialul a precizat că 46 de persoane au fost transportate la unități medicale, iar situația continuă să evolueze.
Amploarea accidentelor a fost confirmată și de guvernatorul regiunii Sliven, Mihail Kașerov, care a anunțat că peste 70 de vehicule au fost implicate în coliziunile în lanț. Acesta le-a mărturisit jurnaliștilor prezenți la fața locului că imaginile sunt greu de descris în cuvinte și că, de-a lungul timpului, nu a mai fost martorul unei tragedii de asemenea proporții.
Update marţi, 10 noiembrie, ora 13:00. Un român este printre răniții în urma carambolului produs marți, pe autostrada Trakia, în Bulgaria, a anunțat ministrul de Externe, Dan Neculăescu.
„Trasmitem condoleanțele noastre cele mai profunde în urma accidentului tragic de pe o autostradă din Bulgaria. Gândurile noastre sunt alături de victime, familiile lor și toți cei afectați de această tragedie. Le dorim răniților o recuperare completă și rapidă. Un cetățean român se numără, de asemenea, printre răniți și primește în prezent îngrijiri medicale. Echipele noastre consulare sunt pregătite să ofere asistență”, a anunțat pe X ministrul de Externe, Dan Neculăescu.
ŞTIREA INIŢIALĂ:
Accidentele au avut loc în apropierea localității Zimnița, în regiunea Iambol, pe ambele sensuri ale autostrăzii care leagă Sofia de Burgas. Primul incident a fost semnalat puțin după ora 7:00, la kilometrul 289, pe sensul spre Burgas. La scurt timp au fost raportate alte coliziuni, inclusiv la kilometrul 294, pe sensul spre Sofia.
Potrivit relatărilor presei bulgare, peste 70 de autoturisme și vehicule de mare tonaj au fost implicate în accidente. Unele camioane s-au răsturnat, iar cel puțin un vehicul a luat foc. Un șofer implicat în carambol a povestit pentru Nova TV că vizibilitatea era de aproximativ 30 de metri. Cei care reușiseră să oprească încercau să îi avertizeze pe ceilalți conducători auto să reducă viteza.
În asemenea condiții, șoferii pot observa prea târziu vehiculele oprite în față, iar distanța disponibilă pentru frânare poate deveni insuficientă.
Oameni blocați în mașini. Spitalele au mobilizat echipele de urgență
Inspectorul-șef Todor Mișinev, reprezentant al Poliției Rutiere din Iambol, a confirmat că mai multe persoane au rămas blocate în vehiculele avariate.
„Sunt oameni prinși în mașini. Acum, prioritatea este salvarea lor. După aceea vor începe cercetările”, a declarat acesta pentru Nova TV.
Echipele de intervenție au fost nevoite să taie elemente ale caroseriilor pentru a scoate victimele. La spitalul din Iambol au fost transportați răniți cu traumatisme multiple, iar trei pacienți se aflau în stare critică, potrivit informațiilor comunicate de conducerea unității medicale. Medicii de la terapie intensivă, chirurgie și traumatologie au fost mobilizați pentru îngrijirea victimelor.
Autoritățile au activat sistemul BG-ALERT, iar Ministerul Apărării a mobilizat personal militar și un avion Spartan, pregătit să sprijine transportul răniților.
De ce sunt atât de periculoase accidentele în lanț pe autostradă
Ceața densă reduce considerabil timpul pe care șoferii îl au la dispoziție pentru a observa un obstacol și a reacționa. Pericolul crește pe autostrăzi, unde vitezele de deplasare sunt ridicate, iar vehiculele grele au nevoie de distanțe mai mari pentru oprire.
De exemplu, un autoturism care circulă cu 130 km/h parcurge aproximativ 36 de metri într-o singură secundă. Dacă vizibilitatea este de numai 30 de metri, șoferul poate ajunge la obstacol înainte să apuce să reacționeze. Chiar și la 90 km/h, mașina parcurge 25 de metri pe secundă, fără a lua în calcul distanța necesară frânării.
Din acest motiv, simpla respectare a limitei maxime de viteză nu garantează siguranța. Viteza trebuie adaptată permanent vizibilității și condițiilor carosabilului.
Cum trebuie să conducă șoferii când întâlnesc ceață densă
Pentru reducerea riscului de accidente, conducătorii auto trebuie să respecte câteva reguli esențiale:
- Reducerea vitezei: aceasta trebuie să permită oprirea în distanța vizibilă, chiar dacă este mult sub limita legală.
- Mărirea distanței față de vehiculul din față: pe carosabil umed, spațiul necesar frânării crește.
- Folosirea corectă a luminilor: faza scurtă și luminile de ceață, în condițiile prevăzute de lege, ajută la vizibilitate. Faza lungă poate reflecta lumina în ceață și poate înrăutăți vizibilitatea.
- Evitarea manevrelor bruște: schimbările rapide de bandă și frânările agresive pot declanșa alte coliziuni.
- Atenție la vehiculele oprite: dacă traficul încetinește brusc, șoferii trebuie să reducă progresiv viteza și să folosească luminile de avarie pentru avertizarea celor din spate, atunci când situația o impune.
Ce faci dacă întâlnești un accident pe autostradă
Dacă observi un carambol în față, primul pas este reducerea controlată a vitezei și păstrarea unei distanțe suficiente față de celelalte vehicule. De asemenea, dacă poți evita zona în siguranță, urmează indicațiile polițiștilor și ale panourilor de informare rutieră. Nu întoarce și nu circula în marșarier pe autostradă.
În cazul în care rămâi imobilizat într-o zonă periculoasă, semnalizează situația și apelează 112. Dacă este sigur să părăsești autoturismul, folosește vesta reflectorizantă și deplasează-te într-un loc protejat, preferabil dincolo de parapet. Nu rămâne pe carosabil și nu încerca să dirijezi traficul.
Autostrada Trakia, închisă după tragedie
Autoritățile bulgare au închis circulația pe ambele sensuri între nodurile Zimnița și Kabile, iar traficul a fost deviat pe rute ocolitoare. Printre traseele comunicate se numără cel prin Karnobat, Petolăcikata și Sliven. Restricțiile sunt necesare pentru intervenția salvatorilor, îndepărtarea vehiculelor avariate și desfășurarea cercetărilor.
Tragedia reprezintă un avertisment inclusiv pentru șoferii români care tranzitează Bulgaria sau circulă pe autostrăzile din țară în diminețile cu ceață. Când vizibilitatea scade la câteva zeci de metri, reducerea drastică a vitezei și păstrarea distanței pot face diferența dintre oprirea în siguranță și implicarea într-un accident în lanț.