Carambol de proporții în Bulgaria: 12 morți, un român rănit și peste 70 de mașini implicate. Greșelile pe care șoferii trebuie să le evite când conduc prin ceață. Update

Amploarea accidentelor a fost confirmată și de guvernatorul regiunii Sliven, Mihail Kașerov, care a anunțat că peste 70 de vehicule au fost implicate în coliziunile în lanț. Acesta le-a mărturisit jurnaliștilor prezenți la fața locului că imaginile sunt greu de descris în cuvinte și că, de-a lungul timpului, nu a mai fost martorul unei tragedii de asemenea proporții.

Update marţi, 10 noiembrie, ora 13:00. Un român este printre răniții în urma carambolului produs marți, pe autostrada Trakia, în Bulgaria, a anunțat ministrul de Externe, Dan Neculăescu.

„Trasmitem condoleanțele noastre cele mai profunde în urma accidentului tragic de pe o autostradă din Bulgaria. Gândurile noastre sunt alături de victime, familiile lor și toți cei afectați de această tragedie. Le dorim răniților o recuperare completă și rapidă. Un cetățean român se numără, de asemenea, printre răniți și primește în prezent îngrijiri medicale. Echipele noastre consulare sunt pregătite să ofere asistență”, a anunțat pe X ministrul de Externe, Dan Neculăescu.

ŞTIREA INIŢIALĂ:

Accidentele au avut loc în apropierea localității Zimnița, în regiunea Iambol, pe ambele sensuri ale autostrăzii care leagă Sofia de Burgas. Primul incident a fost semnalat puțin după ora 7:00, la kilometrul 289, pe sensul spre Burgas. La scurt timp au fost raportate alte coliziuni, inclusiv la kilometrul 294, pe sensul spre Sofia.

Potrivit relatărilor presei bulgare, peste 70 de autoturisme și vehicule de mare tonaj au fost implicate în accidente. Unele camioane s-au răsturnat, iar cel puțin un vehicul a luat foc. Un șofer implicat în carambol a povestit pentru Nova TV că vizibilitatea era de aproximativ 30 de metri. Cei care reușiseră să oprească încercau să îi avertizeze pe ceilalți conducători auto să reducă viteza.

În asemenea condiții, șoferii pot observa prea târziu vehiculele oprite în față, iar distanța disponibilă pentru frânare poate deveni insuficientă.

Oameni blocați în mașini. Spitalele au mobilizat echipele de urgență

Inspectorul-șef Todor Mișinev, reprezentant al Poliției Rutiere din Iambol, a confirmat că mai multe persoane au rămas blocate în vehiculele avariate.

„Sunt oameni prinși în mașini. Acum, prioritatea este salvarea lor. După aceea vor începe cercetările”, a declarat acesta pentru Nova TV.

Echipele de intervenție au fost nevoite să taie elemente ale caroseriilor pentru a scoate victimele. La spitalul din Iambol au fost transportați răniți cu traumatisme multiple, iar trei pacienți se aflau în stare critică, potrivit informațiilor comunicate de conducerea unității medicale. Medicii de la terapie intensivă, chirurgie și traumatologie au fost mobilizați pentru îngrijirea victimelor.