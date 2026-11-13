Răsturnare de situație în cazul accidentului din Bulgaria. Șoferul român nu ar fi provocat carambolul cu 12 morți, ce s-a întâmplat, de fapt
Noi informații despre accidentul în lanț produs pe autostrada Tracia din Bulgaria, soldat cu 12 morți și aproximativ 50 de răniți, schimbă perspectiva asupra rolului șoferului român implicat în tragedie. Potrivit anchetatorilor bulgari, camionul condus de acesta nu a declanșat accidentul, ci a devenit un obstacol pe carosabil. Bărbatul, în vârstă de 62 de ani, a fost eliberat după două audieri, însă cercetările continuă pentru stabilirea exactă a responsabilităților.
De ce s-ar fi oprit camionul românesc pe autostradă
Marian Marinov, directorul interimar al Serviciului Național de Investigații din Bulgaria, a explicat că anchetatorii analizează două ipoteze principale privind oprirea camionului românesc. Prima presupune existența unui vehicul defect, aflat în fața TIR-ului, care l-ar fi obligat pe șofer să oprească sau să reducă brusc viteza.
A doua ipoteză are legătură cu condițiile meteorologice. Din cauza ceții dense și a vizibilității reduse, șoferul român ar fi încetinit, iar conducătorul vehiculului care circula în spatele său nu ar mai fi avut suficient timp pentru a evita impactul.
„Acest camion nu a provocat accidentul, ci a constituit un obstacol pe carosabil, în acest caz un autobuz. Dacă șoferul camionului poartă vreo responsabilitate, depinde de o serie de circumstanțe”, a declarat Marian Marinov, citat de Novinite.
Practic, anchetatorii nu consideră, în acest stadiu, că TIR-ul românesc a declanșat coliziunile, însă nu au exclus definitiv orice posibilă responsabilitate a conducătorului auto.
Cum s-a produs accidentul în lanț. Rolul ceții și al distanței dintre vehicule
Anchetatorii încearcă acum să stabilească dacă șoferii implicați au păstrat distanța de siguranță și dacă ar fi putut evita impactul în condițiile de vizibilitate redusă.
Reconstituirea accidentului este însă complicată. Potrivit lui Marinov, fiecare coliziune a modificat poziția vehiculelor lovite anterior, ceea ce face dificilă stabilirea ordinii exacte a impacturilor. De asemenea, anchetatorii au identificat o legătură de cauzalitate între primul accident în lanț și o a doua coliziune, produsă ulterior pe sensul opus al autostrăzii. Și în acest caz, conducătorii auto circulau în condiții de ceață.
„Ceea ce frapează este că astfel de accidente se produc adesea pe drumuri bune, drepte. Toată lumea presupune că nu există obstacole în față”, a explicat Marinov.
Autoritățile verifică și lucrările efectuate pe autostradă
O altă direcție a anchetei privește starea infrastructurii rutiere. Parchetul bulgar a solicitat Agenției pentru Infrastructură Rutieră toate documentele referitoare la lucrările de reparații efectuate pe tronsonul unde s-a produs tragedia. Sunt verificate inclusiv documentele privind darea în exploatare a sectorului respectiv.
Marinov a precizat însă că starea carosabilului nu poate fi considerată automat cauza accidentului. Aceasta ar fi relevantă în special dacă șoferii ar fi avut timp suficient să observe obstacolele și să reacționeze.
Șoferul român a fost eliberat. Ce urmează în anchetă
Șoferul român, în vârstă de 62 de ani, a fost eliberat miercuri seară, după ce a fost audiat pentru a doua oară. Anchetatorii au discutat deja cu persoanele implicate direct în accident și au dispus expertize medico-legale pentru victimele decedate. De asemenea, alte 51 de expertize sunt prevăzute în cazul răniților, iar aproximativ 100 de martori urmează să fie audiați.
Cu toate acestea, ancheta se află încă într-un stadiu incipient, autoritățile bulgare subliniind că este prea devreme pentru concluzii definitive privind vinovăția fiecărui șofer.
Așadar, deși primele constatări indică faptul că TIR-ul românesc nu a provocat carambolul, circumstanțele exacte ale tragediei și eventualele responsabilități vor fi stabilite după finalizarea expertizelor.