Răsturnare de situație în cazul accidentului din Bulgaria. Șoferul român nu ar fi provocat carambolul cu 12 morți, ce s-a întâmplat, de fapt

A doua ipoteză are legătură cu condițiile meteorologice. Din cauza ceții dense și a vizibilității reduse, șoferul român ar fi încetinit, iar conducătorul vehiculului care circula în spatele său nu ar mai fi avut suficient timp pentru a evita impactul.

„Acest camion nu a provocat accidentul, ci a constituit un obstacol pe carosabil, în acest caz un autobuz. Dacă șoferul camionului poartă vreo responsabilitate, depinde de o serie de circumstanțe”, a declarat Marian Marinov, citat de Novinite.

Practic, anchetatorii nu consideră, în acest stadiu, că TIR-ul românesc a declanșat coliziunile, însă nu au exclus definitiv orice posibilă responsabilitate a conducătorului auto.

Cum s-a produs accidentul în lanț. Rolul ceții și al distanței dintre vehicule

Anchetatorii încearcă acum să stabilească dacă șoferii implicați au păstrat distanța de siguranță și dacă ar fi putut evita impactul în condițiile de vizibilitate redusă.

Reconstituirea accidentului este însă complicată. Potrivit lui Marinov, fiecare coliziune a modificat poziția vehiculelor lovite anterior, ceea ce face dificilă stabilirea ordinii exacte a impacturilor. De asemenea, anchetatorii au identificat o legătură de cauzalitate între primul accident în lanț și o a doua coliziune, produsă ulterior pe sensul opus al autostrăzii. Și în acest caz, conducătorii auto circulau în condiții de ceață.

„Ceea ce frapează este că astfel de accidente se produc adesea pe drumuri bune, drepte. Toată lumea presupune că nu există obstacole în față”, a explicat Marinov.

Autoritățile verifică și lucrările efectuate pe autostradă

O altă direcție a anchetei privește starea infrastructurii rutiere. Parchetul bulgar a solicitat Agenției pentru Infrastructură Rutieră toate documentele referitoare la lucrările de reparații efectuate pe tronsonul unde s-a produs tragedia. Sunt verificate inclusiv documentele privind darea în exploatare a sectorului respectiv.

Marinov a precizat însă că starea carosabilului nu poate fi considerată automat cauza accidentului. Aceasta ar fi relevantă în special dacă șoferii ar fi avut timp suficient să observe obstacolele și să reacționeze.

Șoferul român a fost eliberat. Ce urmează în anchetă

Șoferul român, în vârstă de 62 de ani, a fost eliberat miercuri seară, după ce a fost audiat pentru a doua oară. Anchetatorii au discutat deja cu persoanele implicate direct în accident și au dispus expertize medico-legale pentru victimele decedate. De asemenea, alte 51 de expertize sunt prevăzute în cazul răniților, iar aproximativ 100 de martori urmează să fie audiați.