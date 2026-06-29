La ce temperatură ajunge asfaltul pe timp de caniculă. România a înregistrat cea mai călduroasă zi de iunie din istoria măsurătorilor
România traversează unul dintre cele mai severe episoade de caniculă din ultimele decenii, cu temperaturi care ajung până la 41 de grade Celsius la umbră, asfalt încins la 65 de grade și mii de apeluri la 112 din cauza problemelor provocate de căldura extremă.
Valul de căldură a cuprins aproape întreaga țară
Începând de luni, de la ora 10:00, aproape toată România a intrat sub incidența unui cod roșu de caniculă emis de Administrația Națională de Meteorologie. Avertizarea vizează 35 de județe și municipiul București, unde sunt prognozate temperaturi extreme și un disconfort termic deosebit de accentuat.
Încă de la primele ore ale dimineții, termometrele indicau valori neobișnuit de ridicate. În orașe precum Brașov, Timișoara sau Oradea s-au înregistrat 29-30 de grade Celsius înainte de ora prânzului, iar cele mai ridicate temperaturi sunt așteptate în Banat și Crișana, unde maximele pot ajunge la 41 de grade.
Meteorologii avertizează că indicele temperatură-umezeală a depășit deja pragul critic de 80 de unități, ceea ce face ca aerul să fie mult mai greu de suportat, în special în marile orașe.
În București, temperatura resimțită ajunge la 44 de grade
Capitala se află și ea sub cod roșu, iar temperaturile ridicate sunt amplificate de suprafețele de beton și asfalt. Potrivit relatărilor din teren, în București se înregistrau luni aproximativ 34 de grade Celsius la umbră, însă temperatura resimțită era de aproape 44 de grade.
Efectele se văd inclusiv la nivelul carosabilului. Pe anumite porțiuni, asfaltul s-a încins până la aproximativ 65 de grade Celsius, devenind aproape imposibil de atins chiar și pentru câteva secunde.
Mulți oameni au ales să evite deplasările în intervalele cele mai fierbinți ale zilei și s-au refugiat în pasaje, în parcuri sau în apropierea instalațiilor cu vapori de apă amplasate de autorități.
Mii de apeluri la 112 din cauza temperaturilor extreme
Canicula și-a făcut deja simțite efectele asupra sănătății populației. Numai în weekend au fost înregistrate peste 4.000 de apeluri la numărul unic de urgență 112 pentru probleme asociate temperaturilor foarte ridicate.
Cele mai multe solicitări au venit din partea persoanelor vârstnice și a celor cu afecțiuni medicale, categorii considerate cele mai vulnerabile în perioadele cu temperaturi extreme.
Autoritățile recomandă populației să iasă din locuințe doar dacă este absolut necesar, să consume suficiente lichide, să poarte haine deschise la culoare și din materiale ușoare și să folosească produse cu factor de protecție solară.
De asemenea, medicii atrag atenția că nici copiii și nici animalele de companie nu trebuie lăsate în autoturisme, nici măcar pentru câteva minute, deoarece temperatura din interior poate crește foarte rapid până la valori periculoase.
România a stabilit zeci de recorduri de temperatură
Valul de căldură din ultimele zile a intrat deja în statisticile meteorologice. Administrația Națională de Meteorologie a anunțat că ziua de 28 iunie 2026 a adus nu mai puțin de 84 de recorduri zilnice pentru temperaturile maxime, ceea ce înseamnă că în 84 de stații meteorologice această dată a devenit cea mai călduroasă din istoria măsurătorilor pentru sfârșitul lunii iunie.
În același timp, meteorologii au consemnat și 12 recorduri lunare pentru temperaturile maxime, precum și patru egalări ale unor recorduri deja existente. Cele mai afectate regiuni au fost vestul, centrul și nordul țării.
Nici nopțile nu au adus răcoarea așteptată. În dimineața zilei de 29 iunie au fost înregistrate alte 45 de recorduri zilnice pentru temperaturile minime, iar în mai multe zone din țară aceasta a devenit cea mai caldă dimineață măsurată vreodată pentru această dată. Totodată, ANM a raportat șase noi recorduri lunare ale temperaturilor minime, inclusiv în zonele de deal și de munte.
Specialiștii avertizează că temperaturile extreme și nopțile tropicale pun o presiune suplimentară asupra organismului, motiv pentru care recomandă evitarea expunerii prelungite la soare și respectarea tuturor măsurilor de protecție până la încetarea valului de caniculă.