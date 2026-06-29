La ce temperatură ajunge asfaltul pe timp de caniculă. România a înregistrat cea mai călduroasă zi de iunie din istoria măsurătorilor

Încă de la primele ore ale dimineții, termometrele indicau valori neobișnuit de ridicate. În orașe precum Brașov, Timișoara sau Oradea s-au înregistrat 29-30 de grade Celsius înainte de ora prânzului, iar cele mai ridicate temperaturi sunt așteptate în Banat și Crișana, unde maximele pot ajunge la 41 de grade.

Meteorologii avertizează că indicele temperatură-umezeală a depășit deja pragul critic de 80 de unități, ceea ce face ca aerul să fie mult mai greu de suportat, în special în marile orașe.

În București, temperatura resimțită ajunge la 44 de grade

Capitala se află și ea sub cod roșu, iar temperaturile ridicate sunt amplificate de suprafețele de beton și asfalt. Potrivit relatărilor din teren, în București se înregistrau luni aproximativ 34 de grade Celsius la umbră, însă temperatura resimțită era de aproape 44 de grade.

Efectele se văd inclusiv la nivelul carosabilului. Pe anumite porțiuni, asfaltul s-a încins până la aproximativ 65 de grade Celsius, devenind aproape imposibil de atins chiar și pentru câteva secunde.

Mulți oameni au ales să evite deplasările în intervalele cele mai fierbinți ale zilei și s-au refugiat în pasaje, în parcuri sau în apropierea instalațiilor cu vapori de apă amplasate de autorități.

Mii de apeluri la 112 din cauza temperaturilor extreme

Canicula și-a făcut deja simțite efectele asupra sănătății populației. Numai în weekend au fost înregistrate peste 4.000 de apeluri la numărul unic de urgență 112 pentru probleme asociate temperaturilor foarte ridicate.

Cele mai multe solicitări au venit din partea persoanelor vârstnice și a celor cu afecțiuni medicale, categorii considerate cele mai vulnerabile în perioadele cu temperaturi extreme.