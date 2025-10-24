Obligaţiile administratorului de bloc. Ce trebuie să verifice periodic pe casa scării

Administratorul de bloc este una dintre cele mai importante persoane dintr-o asociaţie de proprietari. De buna sa organizare depind confortul locatarilor, siguranţa imobilului şi corecta gestionare a fondurilor. În conformitate cu Legea nr. 196/2018 privind asociaţiile de proprietari, administratorul are atribuţii administrative, financiare şi tehnice. Una dintre cele mai importante responsabilităţi ale sale este verificarea periodică a stării tehnice şi igienice a imobilului, în special a casei scării, spaţiul comun pe care îl folosesc zilnic toţi locatarii.

Rolul general al administratorului de bloc

Administratorul este persoana desemnată de asociaţia de proprietari pentru a gestiona bunurile şi fondurile comune. El poate fi persoană fizică atestată sau o firmă specializată de administrare. Rolul său este de a asigura buna funcţionare a clădirii, întreţinerea instalaţiilor comune, plata facturilor şi menţinerea unui mediu sigur şi curat pentru locatari.

Pe lângă sarcinile financiare (liste de plată, încasări, facturi, registre contabile), administratorul are obligaţia să monitorizeze constant starea tehnică a blocului, inclusiv scările, subsolul, acoperişul şi instalaţiile comune.

Ce trebuie verificat periodic pe casa scării

Casa scării este un spaţiu comun esenţial, care asigură accesul în apartamente, dar şi evacuarea în caz de urgenţă. Administratorul trebuie să verifice frecvent următoarele:

Curăţenia şi igiena spaţiilor comune – Treptele, balustradele, ferestrele, uşile de acces şi cutiile poştale trebuie menţinute curate. Administratorul are datoria să supravegheze firma de curăţenie sau persoana angajată pentru acest serviciu şi să se asigure că activitatea se desfăşoară conform programului stabilit.

Sistemul de iluminat – Toate becurile şi corpurile de iluminat de pe casa scării, subsol şi holurile de acces trebuie verificate periodic. Administratorul trebuie să înlocuiască sau să solicite înlocuirea celor arse şi să asigure funcţionarea senzorilor de mişcare sau a temporizatoarelor.

Starea instalaţiilor electrice şi sanitare – Se verifică prizele comune, tablourile electrice, conductele vizibile şi eventualele infiltraţii. În cazul oricărei defecţiuni, administratorul are obligaţia să apeleze la firme autorizate pentru remediere.

Elementele de siguranţă – Administratorul trebuie să se asigure că există stingătoare funcţionale, uşi de evacuare accesibile şi semnalizare corespunzătoare. Lipsa acestor elemente poate atrage sancţiuni din partea autorităţilor.

Starea estetică şi structura – Trebuie verificate periodic tencuiala, balustradele, pardoseala şi ferestrele de pe casa scării. Dacă apar deteriorări, infiltraţii sau igrasie, administratorul trebuie să informeze comitetul executiv şi să propună soluţii de reparaţie.

Obligaţii suplimentare legate de locatari şi fonduri

Administratorul are datoria de a:

întocmi listele lunare de plată şi de a încasa cheltuielile comune;

gestiona fondul de reparaţii şi fondul de rulment, utilizând banii exclusiv în interesul proprietarilor;

colabora cu preşedintele asociaţiei pentru aprobarea lucrărilor de întreţinere;

afişa anunţurile importante (ședințe, lucrări, facturi restante, modificări legislative).

Cu alte cuvinte, un administrator responsabil asigură nu doar buna funcţionare financiară a blocului, ci şi siguranţa locatarilor. Verificarea periodică a casei scării este o obligaţie legală şi morală, ce contribuie la prevenirea incidentelor şi la menţinerea unei atmosfere civilizate în imobil. Curăţenia, iluminatul, siguranţa şi întreţinerea tehnică nu sunt doar detalii, ci parte esenţială din confortul zilnic al fiecărui locatar.