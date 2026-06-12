Camionul militar fără șofer intră în era electrică: Harbinger și Rheinmetall pregătesc vehiculul robot pentru război
Harbinger, un startup american cunoscut pentru platformele sale electrice și hibride dedicate camioanelor comerciale medii, intră într-o zonă mult mai sensibilă decât livrările urbane sau transportul de marfă. Compania a semnat un parteneriat cu American Rheinmetall pentru dezvoltarea unei familii de vehicule militare autonome și fără echipaj, bazate pe șasiurile sale electrificate.
Ideea este simplă, dar cu implicații mari: dacă poți scoate șoferul dintr-un vehicul militar care transportă echipamente, provizii sau sisteme de comunicații, reduci riscul pentru soldați. Într-un război modern, unde dronele, artileria și atacurile de precizie fac orice deplasare logistică periculoasă, un camion robot poate deveni la fel de important ca un vehicul blindat clasic.
Harbinger va furniza platforma de bază, adică șasiul hibrid-electric sau complet electric, cu sistem drive-by-wire. Rheinmetall va contribui cu integrarea militară, sistemele de misiune și arhitectura autonomă modulară. Practic, vorbim despre o combinație între tehnologia de camion comercial și experiența unei companii specializate în vehicule și sisteme militare.
De la camion comercial la vehicul autonom pentru armată
Harbinger a atras atenția anul trecut cu un șasiu EREV pentru camioane medii, capabil de autonomie combinată de peste 800 km. Pentru transportatori, un astfel de vehicul promite costuri mai mici și emisii reduse, fără dependență totală de infrastructura de încărcare. Pentru armată, aceeași logică poate deveni interesantă din alt motiv: autonomie operațională și flexibilitate în teren.
Un vehicul hibrid-electric poate funcționa în zone unde încărcarea nu este disponibilă, dar poate oferi și avantajele propulsiei electrice în anumite scenarii. Poate rula mai silențios, poate alimenta echipamente și poate fi controlat electronic mai ușor decât un camion convențional. Sistemul drive-by-wire este esențial aici, deoarece accelerația, frânarea și direcția pot fi comandate digital, fără intervenție umană directă.
John Harris, cofondator și CEO Harbinger, descrie misiunea militară drept cea mai dificilă dintre toate. Declarația nu este doar marketing. Un vehicul autonom pentru armată trebuie să fie robust, ieftin suficient cât să poată fi produs în număr mare și capabil să funcționeze în condiții unde un camion comercial obișnuit nu ar rezista.
Conceptul de „attritable mass” este important. În termeni simpli, armata are nevoie de vehicule suficient de accesibile încât pierderea lor să nu fie catastrofală. Nu orice platformă robotică poate costa cât un tanc. Dacă vrei să ai multe vehicule autonome în teren, ele trebuie să fie produse la costuri controlate.
De ce contează această direcție și pentru Europa
Primele demonstrații comune sunt programate pentru această vară, iar dacă prototipurile conving, proiectul poate intra în programe mai ample de achiziții și testare. Pentru industria de apărare, acesta este un pas firesc. Războiul din Ucraina a arătat cât de importante sunt dronele, logistica rapidă, vehiculele fără echipaj și reducerea expunerii directe a militarilor.
Pentru România, subiectul este relevant prin prisma modernizării militare și a nevoii de tehnologii care pot reduce riscul pentru personal. Nu înseamnă că astfel de vehicule vor ajunge imediat în dotarea armatelor europene, dar direcția este clară: transportul militar se va automatiza treptat, iar vehiculele electrificate pot deveni platforme foarte utile pentru misiuni de sprijin.
Există și provocări mari. Autonomia în teren militar este mult mai dificilă decât pe drumuri publice. Noroiul, praful, lipsa marcajelor, comunicațiile perturbate, terenul accidentat și riscul atacurilor electronice complică orice sistem robotizat. De aceea, teleoperarea va fi probabil la fel de importantă ca autonomia completă. Un operator aflat la distanță poate controla vehiculul fără să fie în zona de risc.
Parteneriatul Harbinger-Rheinmetall arată că electrificarea intră și în domenii unde, până recent, părea secundară. Camionul militar al viitorului nu trebuie să fie doar puternic. Trebuie să fie conectat, autonom, modular și suficient de ieftin pentru a fi folosit în număr mare. Iar dacă soldații nu mai trebuie să stea în cabină, acesta poate fi cel mai important progres dintre toate.