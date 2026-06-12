Camionul militar fără șofer intră în era electrică: Harbinger și Rheinmetall pregătesc vehiculul robot pentru război

Harbinger va furniza platforma de bază, adică șasiul hibrid-electric sau complet electric, cu sistem drive-by-wire. Rheinmetall va contribui cu integrarea militară, sistemele de misiune și arhitectura autonomă modulară. Practic, vorbim despre o combinație între tehnologia de camion comercial și experiența unei companii specializate în vehicule și sisteme militare.

De la camion comercial la vehicul autonom pentru armată

Harbinger a atras atenția anul trecut cu un șasiu EREV pentru camioane medii, capabil de autonomie combinată de peste 800 km. Pentru transportatori, un astfel de vehicul promite costuri mai mici și emisii reduse, fără dependență totală de infrastructura de încărcare. Pentru armată, aceeași logică poate deveni interesantă din alt motiv: autonomie operațională și flexibilitate în teren.

Un vehicul hibrid-electric poate funcționa în zone unde încărcarea nu este disponibilă, dar poate oferi și avantajele propulsiei electrice în anumite scenarii. Poate rula mai silențios, poate alimenta echipamente și poate fi controlat electronic mai ușor decât un camion convențional. Sistemul drive-by-wire este esențial aici, deoarece accelerația, frânarea și direcția pot fi comandate digital, fără intervenție umană directă.

John Harris, cofondator și CEO Harbinger, descrie misiunea militară drept cea mai dificilă dintre toate. Declarația nu este doar marketing. Un vehicul autonom pentru armată trebuie să fie robust, ieftin suficient cât să poată fi produs în număr mare și capabil să funcționeze în condiții unde un camion comercial obișnuit nu ar rezista.

Conceptul de „attritable mass” este important. În termeni simpli, armata are nevoie de vehicule suficient de accesibile încât pierderea lor să nu fie catastrofală. Nu orice platformă robotică poate costa cât un tanc. Dacă vrei să ai multe vehicule autonome în teren, ele trebuie să fie produse la costuri controlate.

De ce contează această direcție și pentru Europa

Primele demonstrații comune sunt programate pentru această vară, iar dacă prototipurile conving, proiectul poate intra în programe mai ample de achiziții și testare. Pentru industria de apărare, acesta este un pas firesc. Războiul din Ucraina a arătat cât de importante sunt dronele, logistica rapidă, vehiculele fără echipaj și reducerea expunerii directe a militarilor.

Pentru România, subiectul este relevant prin prisma modernizării militare și a nevoii de tehnologii care pot reduce riscul pentru personal. Nu înseamnă că astfel de vehicule vor ajunge imediat în dotarea armatelor europene, dar direcția este clară: transportul militar se va automatiza treptat, iar vehiculele electrificate pot deveni platforme foarte utile pentru misiuni de sprijin.